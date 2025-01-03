BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Soğuk Havalarda İşe Yarayan Ürünler

Evde her yere taşıyabileceğiniz ısıtıcı 500 Watt gücünde. Farklı renkleri olan ısıtıcı ile kış sizin için çok daha sıcak geçecek. Güçlü sıcak hava üfleyen ısıtıcının sesi sizi hiç rahatsız etmiyor.

Ürün yurt dışından geldiği için uzun sürede elime ulaştı. Boyutları yazıyor zaten oldukça küçük bir ısıtıcı. Ayak ısıtmak yada yakın mesafeden sıcak üfleme ile ısınmak mümkün. Uzun sürede küçük bir odanın havasını da ılık yapabiliyor. Çok dayanıklı değil düşünce içindeki pervane motor vs biraz zarar görebilir. Az elektrik harcıyor ve sessiz çalışıyor. 500w normal ısıtıcılara göre 4 kat daha az yakıyor demek. Memnun kaldık ama ihtiyacınız daha büyük bir ısıtıcı ise sizi memnun etmeyebilir.

Senzhe Taşınabilir Isıtıcı

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