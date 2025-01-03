onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Soğuk Havalarda İşe Yarayan Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Soğuk Havalarda İşe Yarayan Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 13:46

Soğuk havalar için almanız gereken birçok ürün var. Battaniyelerden berelere soğuklarda işinize yarayacak tüm ürünleri derledik. Gelin soğuk havalarda işinize yarayacak ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zeynep Tekstil Comfort Elektrikli Battaniye

Zeynep Tekstil Comfort Elektrikli Battaniye

Çift kişilik bu elektrikli battaniye ile soğuk havalarda ısınmak çok daha kolay. Yatağınızın altına serip sıcacık bir yatağa girebileceğiniz battaniye 120x160 cm boyutlarında.

Çok beğendim. Boyutu da harika. Bu fiyata inanılmaz. Kumaşı ile yumuşacık puf puf.

Üzerine çarşaf serip kullanmanız gereken battaniye 369 TL.

Zeynep Tekstil Comfort Elektrikli Battaniye

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA external

Deerma F300 Ultrasonik Soğuk Buhar Makinesi

Deerma F300 Ultrasonik Soğuk Buhar Makinesi

Buhar makinesi soğuk günlerde odadaki havayı nemlendiriyor. Üstten dolum yapılabildiği için kullanımı çok kolay. 3 boyutlu dalga etkisiyle buhar veren makine mini tasarımıyla neredeyse hiç yer kaplamıyor. Kuru havalarda gerekli buhar makinesi ile eviniz daha nemli olacak!

Bu buhar makinesi sepette 1.196 TL.

Deerma F300 Ultrasonik Soğuk Buhar Makinesi

HEPSİBURADA external

L'Oréal Paris Nem Terapisi

L'Oréal Paris Nem Terapisi

Soğuk havalarda cildimizde nem kalmıyor. Bunu önlemek için nem veren cilt bakım ürünleri kullanmak gerekiyor. Kuru ve hassas ciltler için üretilen bu nem terapisi ile kışın cildiniz çok daha iyi görünecek. Anında nemlendiren ve ferahlık veren nem terapisi ile canlı görünen bir cilde kavuşacaksınız.

Ürün çok memnunum. Çok güzel nemlendiriyor. Herkese tavsiye ederim☺️

L'Oréal Paris Nem Terapisi

HEPSİBURADA external

Harika Peluş Fabrikası Welsoft Giyilebilir Battaniye

Harika Peluş Fabrikası Welsoft Giyilebilir Battaniye

Giyilebilir bir battaniye çok iyi olmaz mı? Soğuk havalarda çok hoşunuza gidecek battaniye tek beden olarak geliyor. Geniş model battaniye herkese uygun. İçine gömülüp televizyon karşısında vakit geçirmek için ideal bir ürün.

Ürünü çok beğendim, Sıcacık tutuyor. Yanında yolladığınız hediye için teşekkür ederim.

Harika Peluş Fabrikası Welsoft Giyilebilir Battaniye

HEPSİBURADA external

Senzhe Taşınabilir Isıtıcı

Senzhe Taşınabilir Isıtıcı

Evde her yere taşıyabileceğiniz ısıtıcı 500 Watt gücünde. Farklı renkleri olan ısıtıcı ile kış sizin için çok daha sıcak geçecek. Güçlü sıcak hava üfleyen ısıtıcının sesi sizi hiç rahatsız etmiyor.

Ürün yurt dışından geldiği için uzun sürede elime ulaştı. Boyutları yazıyor zaten oldukça küçük bir ısıtıcı. Ayak ısıtmak yada yakın mesafeden sıcak üfleme ile ısınmak mümkün. Uzun sürede küçük bir odanın havasını da ılık yapabiliyor. Çok dayanıklı değil düşünce içindeki pervane motor vs biraz zarar görebilir. Az elektrik harcıyor ve sessiz çalışıyor. 500w normal ısıtıcılara göre 4 kat daha az yakıyor demek. Memnun kaldık ama ihtiyacınız daha büyük bir ısıtıcı ise sizi memnun etmeyebilir.

Senzhe Taşınabilir Isıtıcı

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kral Erkek Kışlık Çorap

Kral Erkek Kışlık Çorap

Kış demek çorap demek. 5 çift gelen çoraplar yün. Termal etkili olduğu için kışın ayaklarınızı sıcacık tutuyor. Farklı renkleri olan çorap rahatlığıyla da sizi memnun edecek!

Çoraplardan çok memnun kaldım tam kışlık sıcak tutan çoraplar teşekkürler Hepsi burada...

179 TL olan çoraplar çok beğenilmiş.

Kral Erkek Kışlık Çorap

HEPSİBURADA external

Yataş Adel Wellsoft Tv Battaniyesi

Yataş Adel Wellsoft Tv Battaniyesi

Kışın keyfi battaniyesiz çıkmaz. Birçok rengi olan battaniye 140x190 cm boyutlarında. Bej rengiyle her tasarıma uyan battaniye ile televizyon karşısında sıcacık oturabileceksiniz. 

Harika herkese tavsiye ederim.

Yataş Adel Wellsoft Tv Battaniyesi

HEPSİBURADA external

Isıl Termal Unisex Termal İçlik Takım

Isıl Termal Unisex Termal İçlik Takım

Kışın içliksiz yaşamak zor. Hele bir de çok soğuk yerlerde yaşıyorsanız içlik şart diyebiliriz. Bu takım unisex bir model. Takım olarak gelen içlikler soğuk havalarda çok işinize yarayacak. 

Bu takım sepete özel 300 TL.

Isıl Termal Unisex Termal İçlik Takım

HEPSİBURADA external

Ziya Dede Kış Çayı

Ziya Dede Kış Çayı

Kışın hasta olmadan geçirmenin yolu vitamin depolamak. Kış çayları da bunun için yardımcı oluyor. 6 kutu gelen çayın içinde  Zencefil, Havlıcan, Zerdeçal, Karanfil, Yeni Bahar, Karabiber, Tarçın, Nar Çiçeği, Kristalize Şeker ve Distile Su var. Hızlıca pişirebileceğiniz çay size iyi gelecek.

Ziya dede atom çayı kış aylarının bir numaralı şifa ürünü tavsiye ederim :)

Ziya Dede Kış Çayı

HEPSİBURADA external

Peace El Isıtıcısı

Peace El Isıtıcısı

Kedi pençesi şeklindeki ısıtıcı şarj edilebiliyor. Bu sayede rahatça kullanabiliyorsunuz. Minik olduğu için istediğiniz her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Sevimli ısıtıcı şarj olduktan sonra 6-8 saat sıcak kalıyor. 

Peace El Isıtıcısı

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mistirik Kadın Pelüş Çorap

Mistirik Kadın Pelüş Çorap

Özellikle kışın elbise ve etek giymek isteyenler için bu çorap ideal. İçi kalınlaştırılmış çorapla kışın istediğiniz her şeyi giyebiliyorsunuz. Bacaklarınızı en soğuk havalarda bile sıcak tutuyor.

ayak kısmı peluşlu değil benim için olsaydı daha iyi olurdu ama muhtemelen ayakkabı ya da bot dar gelmesin diye yapmamışlar rengi kalınlığı sıcak tutması çok iyi 👍🏻

Mistirik Kadın Pelüş Çorap

HEPSİBURADA external

Dükkanönü Elektrikli Ayak Isıtıcısı

Dükkanönü Elektrikli Ayak Isıtıcısı

Kışın özellikle ayaklarınız çok üşüyorsa size bir ayak ısıtıcısı lazım. Dijital kumandası olan ayak ısıtıcısı ile ayaklarınız artık hiç üşümeyecek. Çalışırken ya da evde rahatça kullanabileceğiniz ısıtıcı hızlı ısınma özelliği sayesinde çok bekletmeden ayaklarınızı sıcacık yapıyor.

Harika bir şey.

Dükkanönü Elektrikli Ayak Isıtıcısı

HEPSİBURADA external

Jack & Jones Jacdna Erkek Gri Bere

Jack & Jones Jacdna Erkek Gri Bere

Gri bere kışın en gereklilerden. Hava soğukken takabileceğiniz bere kombinlerinizin çok daha güzel görünmesini sağlayacak. Farklı renkleri de olan bere ile kışın başınız üşümeyecek.

Sağlam ve seçtiğim renkte geldi. Beğendim ve memnunum.

Jack & Jones Jacdna Erkek Gri Bere

HEPSİBURADA external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın