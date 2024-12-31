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Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Balık Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

etiket Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Balık Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 11:58

19 Şubat-20 Mart arası doğanlar Balık burcu oluyor. Derin duygusal dünyaları ile bilinen Balıklar, hayalperest özellikleriyle de bilinirler. Bu burçlara kendilerini iyi hissettirmek aslında hiç zor değil. Balık burcuna ne iyi gelir merak ettiyseniz o zaman önerilerimize bakabilirsiniz. Gelin Balık burcunun en çok sevdiği şey nedir sorusunun cevabına birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Balık burcu hangi doğal taşı takmalı sorusunun cevabını arayanlar biz sizin için bulduk! Akuamarin taşı Balık burcu için özel bir taş.

Balık burcu hangi doğal taşı takmalı sorusunun cevabını arayanlar biz sizin için bulduk! Akuamarin taşı Balık burcu için özel bir taş.

Balık burcunun taşı, akuamarin taşı. Su elementinin enerjisini taşıdığı için bu doğal taş Balıklara iyi geliyor. Ruhsal huzur veren taş, Balık burcunun doğal taşı diyebiliriz. Bu taşı yüzük, kolye ya da bileklik olarak taşımak onlara iyi gelecektir. Balık burcuysanız ya da Balık burcu bir sevdiğinize hediye alacaksanız akuamarin taşından yapılan bu bileklik ve kolye setini düşünebilirsiniz.

Hakiki Doğal Kırık Akuamarin Taşı

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Balık burcunu en çok ne mutlu eder sorusunun cevabı onları sakinleştiren her şey!

Balık burcunu en çok ne mutlu eder sorusunun cevabı onları sakinleştiren her şey!

Sakinlik ve dinginlik arayan Balık burçlarına lavanta kokusu çok iyi geliyor. Onlara enerji veren lavanta, streslerini azaltmaya yardımcı oluyor. Lavantayı yağ, oda kokusu ya da parfüm olarak yani her şekliyle seveceklerine eminiz. Lavanta yağı, Balık burcuna kendini en iyi hissedirecek şeylerden biri.

Bu markayı övmek gereksiz, çok güzel hep olduğu gibi

Beklentimi karşıladı Teşekkürler.

Bu yağ şu an fırsat ürünlerinden.

Arifoğlu Lavanta Yağı

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Chavin Doğal İnci Set

Chavin Doğal İnci Set

İçinde kolye, küpe ve bileklik olan inciler tam Balıklara uygun. Onların zarif yapısına uygun inci, aynı zamanda enerjilerini dengelemeye de yardımcı oluyor. Beyaz rengi zaten Balıkların favori renklerinden. İnci ve beyaz renk bir araya geldi mi Balıklara daha çok enerji verecek bir şey yok!

Hediye olarak aldım, çok beğendiler. Çok üst düzey bir beklenti olmasın ama fiyatına göre gayet güzel. Bileklik uzunluğu biraz kısa ama orta kalınlıkta bir bileğe rahat oluyor.

Ürün hediye idi. Gönderdiğim hanımefendi tarafından çok beğenildi. Cok teşekkür ederim

Chavin Doğal İnci Set

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Balık burcu nasıl hediyeleri sever sorusunu Balık burcu sevdiği olan herkes soruyor.

Balık burcu nasıl hediyeleri sever sorusunu Balık burcu sevdiği olan herkes soruyor.

Bu soruya verilecek cevap aslında çok. Balık burcuna alınabilecek birçok hediye var. Bunların başında da deniz temalı şeyler var. Denizle bağlantıları derin olan Balık burcuna deniz kabuklu bir dekoratif eşya aldığınızda çok mutlu olacakları kesin. 4 parçalık bu sette vazo, mumluk, tabak ve deniz kabuğu süsü var. Odalarının en güzel dekoru olacak bu set mint yeşili renginde. 

Beklediğimden de güzel ellerinize sağlık bayıldım alın aldırın 🌸👏🥳❤️

Ürün özenli bir şekilde paketlenmiş olarak elime ulaştı. Herhangi bir kusuru yoktu. Görseldeki gibiydi ve salonuma çok yakıştı.

E.M.S Dekoratif Set

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Balık burcu rengi nedir diye siz de merak ediyor musunuz?

Balık burcu rengi nedir diye siz de merak ediyor musunuz?

Balık burcunun birçok rengi var. Ama beyaz, mavi, mor ve yeşil favori renklerinden diyebiliriz. Mor renkli şeyler Balık burcuna kendini iyi hissettiriyor. Bu cüzdan da onların hem estetik zevkine hitap edecek hem de iyi hissetmelerini sağlayacak. 5 kartlık cüzdanın nakit paraları koymak için bölmesi de var.

Eşime hediye aldım. Uzun zamandır böyle bir cüzdan arayışındaydım. Kullanışlı ve pratik. Kağıt para koyma yeri mevcut. Derisi de güzel. Kasım indiriminden almıştım. 1 buçuk aydır kullanıyor henüz bir sıkıntı yaşamadık. Paketlemesi de güzeldi.

Ürüne gerçekten bayıldım, tam bir F/P ürünü. Hem kaliteli hem de cebe gayet rahat sığıyor, kaba değil gayet de. İçerisinde yeterince bölmesi var ve en güzeki de kağıt para koymak için ayrı bölmesi var. Ertesi gün ürün ulaştı.

Avca Av A Dos Cüzdan

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STORY OF SHANGHAI İpek Şal

STORY OF SHANGHAI İpek Şal

%100 ipek şal tam Balık burçlarına özel. Bu şalı taktıklarından kendilerini çok iyi hissedecekler. Onları rahatlatan etkiye sahip şalı günlük ya da özel günlerde kullanabilecekler. 175x110 cm boyutlarındaki şal Balık burçlarının rengi olan mavi renginde.

Çok zarif ve güzel geldi. İçindeki hediye kartı çok güzel düşünülmüş. Üzerine not yazarak hediyenizi zarif bir biçimde sunabiliyorsunuz. Renkler harika

STORY OF SHANGHAI İpek Şal

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BELLA MAISON Kokulu Mum

BELLA MAISON Kokulu Mum

Balık burcu güzel kokulardan çok hoşlanır. Özellikle vanilya kokusu onları rahatlatan kokuların başında gelir. Kendinize ya da Balık burcu bir sevdiğinize alabileceğiniz kokulu mum aynı zamanda ev için şık bir dekor. Meditasyon yaparken ya da kitap okurken bu koku Balıklara çok iyi gelecek.

BELLA MAISON Kokulu Mum

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Hediyesepeti Konuşan Ajanda

Hediyesepeti Konuşan Ajanda

Sanat yönleriyle de öne çıkan burçlardan olan Balıklara bu ajanda çok iyi gelecek. Hayatlarını planlayacakları ajanda hayallerinin peşinden gitmek isteyen Balıkların çok hoşuna gidecek. Hayallerini ve planlarını yazıya dökecekleri bu defter farklı temasıyla Balık burçlarının estetik yanlarına da hitap ediyor. İçinde 22 tane yapılacak listesi, 55 haftalık planlayıcı, 4 bütçe planı, 4 spor programı,  4 seyahat planlayıcı gibi düzenleyiciler var. 

Hediyesepeti Konuşan Ajanda

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English Home Alexa Seramik Kupa

English Home Alexa Seramik Kupa

184 ml kapasiteli bu seramik kupa, Balık burcunu en çok ne mutlu eder sorusunun cevabı adeta. İşlevsel ve sanatsal bir eşya olan kupa farklı tarzıyla Balıklara enerji veren şeylerden. 

Harika bir kupa ve çok çok uygun fiyatlı, çok beğendim kendi sayfasından pudrasını ve kreminide aldım kahve severlere şiddetle tavsiye ederim :))

Fiyatına göre çok güzel bir fincan tam duble kahvelik tavsiye ederim

English Home Alexa Seramik Kupa

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Küçük Prens

Küçük Prens

Balık burcunu iyi hissettirecek en iyi şey tabii ki bir kitap. Küçük Prens gibi hayal dünyalarına hitap eden kitaplar Balıkların favorisi. Aynı zamanda bu kitap Balıkların duygusal dünyalarına da hitap ediyor. Onları içsel bir yolculuğa çıkaracak kitabı okumak, onlara çok iyi gelecek.

Hayatı, yaş ilerledikçe farklı gözlerle görürüz..bu görüş için,bu kitabın sayfalarına göz gezdiriyorum...bilmiyorum kaçıncı,kez aldım,ama her okuma da ,farklı tat alıyorum...beni gerçekten gülümsetiyor,,kocaman kalpli küçük prens

Küçük Prens

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mulan
mulan
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