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2024’ün En Beğenilen Dikey Şarjlı Süpürge Modelleri ve Markaları

etiket 2024’ün En Beğenilen Dikey Şarjlı Süpürge Modelleri ve Markaları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 19:01

Süpürgeler evde en çok kullanılan elektronik eşyalardan. Tabii bu kadar önemli bir eşya alırken hepimiz didik didik araştırıyoruz. Bu kadar çeşit arasında dikey süpürgelerde en iyisi hangisi sorusunun cevabını bulmak elbette çok zor. Siz de dikey elektrikli süpürge hangisi iyi diye araştırmaktan yorulduysanız gelin seçtiğimiz süpürgelere bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.' 

Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Süpürge arayanlar için en önemli sorulardan biri iyi bir dikey süpürge kaç watt olmalı? sorusu.

Süpürge arayanlar için en önemli sorulardan biri iyi bir dikey süpürge kaç watt olmalı? sorusu.

Bu sorunun cevabı tabii ki ihtiyaçlara göre değişiyor ama en az 100 Watt güce sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz. Kablosuz modeliyle kullanımı çok kolay Heifer Quiclean Pro'nun 160 Watt gücü var. 

  • Bu süpürge, toz torbasız modellerden biri. 

  • BLDC motoruyla çok daha uzun ömürlü. 

  • Şık bir tasarımı var. Ayrıca ergonomik tasarımı temizlikte kolaylık sağlıyor.

  • 2 kademeli güç seçeneği var.

  • HEPA filtresi de var. 

  • Toz haznesini tek hamlede boşaltmak mümkün.

  • Soft Drive başlığının LED ışığı var.

  • Özel başlığı Soft Dusting ile kumaş, jaluzi ve klavyedeki tozları alabiliyorsunuz.

  • Başlıkların ulaşamadığı yerlerde dar alan aparatını kullanabilirsiniz. 

  • Şarj ünitesini duvara monte edip her zaman temizliğe hazır hale getirebilirsiniz. 

  • 4 saat şarj oluyor. Bu şarjla düşük hızda 35 dk, yüksek hızda 20 dk kullanabiliyorsunuz.

Bi dyson kullanmadım öncesinde ama phılıps arçelik gibi dik süpürgeleri tabıdıklarımda deneyimleme fırsatım oldu. Ürün kesinlikle harika hafif düşük sesli aşırı ergonomik başlıklı şarjıyla 3+1 evi arada turboda kullanarak süpürme imkanı sunan fırçasına kesinlikle saç dolamayan iki halı arasında zeminde kalan minik pislikleri rahatca çeken emiş gücü normal süpürgeleri aratmayan bi ürün ayrıca fiyatıda gayet uygun. Ama ürün satıcı tarafından öyle bi gönderildi ki kutu sarılmadan sarılmayı geçin bantlama zahmetinde bile bulunmadan kutunun içi darma duman aparatların konulması gereken iç bölme yırtık hatta kutusu bile yırtık geldi. Ambalaj bu kadar kötü olunca ürünün çalışabilir çıkacağı ihtimalini vermedim ve video çekerek açtım kutuyu. Üründeki tek eksik süpürürken başlığın üzerinde dik sabit duramaması... Eğer yüksek bi bütçeniz yoksa ve dik şarjlı bi süpürge arıyorsanız kesinlikle tercih edilebilir bi ürün. Umarım kullanım ömrüde uzun olur ve kullanıcısını sevindirir.

ürün gerçekten güzel iki dakika denemek için kullandım haznesi toz doldu. kardeşimin çeyizine almıştım kendi evim içinde sipariş verdim hemen uzun süre sorunsuz kullanırız umarım tavsiye ederim

Yorum yaparken doğrulari söyliyelim aldiğim en iyi ürün çekim gücü güzel dikat edecek şeyden biri hafiflik bunu tavsiye ederim harika ürün işikli toz torbasiz kolay kulanim düşünmeden alin

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge

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Philips SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

Philips SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

Evinizi temizlerken Philips SpeedProMax size çok yardımcı olacak. 360 derece emiş başlığı toz ve kiri her yönden yakalıyor.

  • Eco modunda 65 dakika boyunca çalıştırabiliyorsunuz.

  • Bu süpürge hem dikey hem el süpürgesi olarak kullanılabiliyor.

  • PowerBlade motoru özel geliştirilmiş bir motor.

  • Torbasız süpürgeyi boşaltırken etrafa toz dağılmıyor.

  • PowerCyclone 8 teknolojisine sahip Philips süpürge, daha uzun süre daha yüksek emiş gücü sunuyor.

  • Akıllı dijital ekranında şarjı ne kadar kalmış görebiliyorsunuz. 

  • LED başlık sayesinde görünmeyen kir kalmıyor. 

  • Alçak mobilyaların altına girip temizlik yapmak bu süpürgeyle mümkün.

Persembe siparisi verdim cumartesi bana ulasti carsiya insem bukadar hizli olurdu oncelikle cok dusunduk mi yada dyson mu diye dysonu kuzenim memnun degil.urun 3 kademeli led gostergesi var sarj takibi icin kucuk seccade boyu yollugumdan cikan toz beni sasirtti.Ben alerjen biri olarak yatagimi sık sık supurmeme ragmen hemen kucuk basligi takip yatagimi supurdum toz haznesinden cikan tozlari gorunce cok sasirdim cift kisilik baddal boy yatagi %10 sarjla 3.kadamede dip kose supurdum.Gorselleri paylasiyorum.

Yaklaşık 1 ay sonra yorum yapıyorum. 

1. En iyi özelliği uç kısmındaki ışıklar inanamazsınız. herseyi görmenizi sağlıyor. 

2. şarjlı olarak (1.kademe) yaklaşık  1 saat gidiyor. 2nci ve turbo kademelerinde 40 ve 30 dk şeklinde güç  veriyor. 

3. temizliği kolay 

4. hem normal uçta hemde küçük koltuk vb. temizleme ucunda motor var bu sayede sadece çekiş  gücü ile degil, o motor sayesinde dönen fırçalarla daha iyi temizlik yapıyor. 

5. başlıklardaki fırçalar kolay bir şekilde sökülüp temizlenebiliyor.

6. şarj icin duvara askı aparatiyla astığınızda kolay bir şekilde hızlıca şarj olmaktadır. 

7. Şarj konusu düşünüldüğünde kaliteli lityum pil kullanıldığı unutulmamalidir.

8. Kalitesiz pil kullanıldığında belki biraz ucuza alabilirsiniz fakat piller öldüğünde cihaz direk çöp olur.

9 Ben çok araştırarak aldım tavsiye ederim.

Philips SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

Amazon linkine buradan ulaşabilirsiniz.

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Philips Speedpro Şarjlı Dikey Süpürge

Philips Speedpro Şarjlı Dikey Süpürge

180 derece emiş başlığı olan dikey süpürge ile en zor noktalara bile erişip temizlik yapabileceksiniz. Bu süpürgeyi aldığınızda hem bir dikey süpürge hem de el süpürgesi almış oluyorsunuz.

  • 180 derece emiş başlığı ile tozun ve kirin %98'ini yakalayabiliyor.

  • Farklı zeminlere ve kir tiplerine uygun 2 hız ayarı var.

  • Tek şarjla normal modda 40 dakika, turbo modda 20 dakika temizlik yapmak mümkün.

  • Aksesuarları ile her yeri temizlemek kolaylaşıyor. 

  • Toz haznesini boşaltmak çok rahat.

  • Yıkanabilir filtresi daha uzun süre yüksek hava hızı sunuyor. 

tek kelime ile muhtesem😊12 saatte teslim edildi,hb ye çok teşekkür ediyorum😊ev 5 dk da tertemiz oldu,herkese tavsiye ediyorum🙋‍♀️cok para vermeye hiç gerek yok🌸🌸bu yorumu okuyan☀️ herkesin ayağına taş, üreğine gam değmesin☀️

Teknoloji insanların rahatı için var...Tek başıma yaşıyorum ve 70 yaşındayım. Temizlik yapmak artık çok zoruma gidiyor. Pandemide yardımcı almak da mümkün değil. Bir arkadaşımla konuşurken bu süpürgeden bahsetti... fiyat kalite karşılaştırması yaptığımda Philips üstün geldi... Çok memnun kaldım...Acaba ben mi geçleştim, yoksa teknoloji mi beni güçlendirdi diye kendime sormaya başladım... Gerçekten temizlik benim için sorun olmaktan çıktı... Teşekkürler Philips...

Philips Speedpro Şarjlı Dikey Süpürge

HEPSİBURADA external

Bosch Dikey Şarjlı Süpürge

Bosch Dikey Şarjlı Süpürge

Etkili bir temizlik için size yardımcı olacak Bosh süpürge her tip yüzeyde verimli şekilde çalışıyor. Hafif ve kompakt tasarımı kullanımını çok kolaylaştırıyor.

  • Normal modda 30 dakika, turboda ise 8 dakika çalışıyor.

  • Uzun ömürlü filtresi daha temiz hava çıkışı sağlıyor.

  • Toz torbasını çok hijyenik bir şekilde el değmeden boşatmak mümkün.

  • Çoklu aksesuarları sayesinde evinizi yerden tavana kadar tertemiz yapabiliyorsunuz. 

  • Bu süpürge ile arabanızı da temizleyebiliyorsunuz.

  • Duvar askısı ile saklamak çok kolay.

  • Döşemeleri daha rahat temizlemek için özel döşeme başlığı da var.

Cihaz son derece kaliteli. 2 ayrı modu var  normal mod ve turbo mod. normal modda çekim gücü gayet yeterli ve ses seviyesi çok az. hem halıda hem de sert zeminde denedim gayet güzel çekti. toz haznesi uafak biraz ama şunu göz önünde tutmak lazım bu cihazlar büyüdükçe ağırlığı artar ve kolu yorar. maksadı zaten pratik temizlik. Paketleme çok güzeldi hiç zarar grmeden gelmiş , aynı gün kargo yapan firmaya da çok teşekkür ederim. Üürünün tüm parçaları mevcuttu. içinden 2 adet pil çıkıyor 30'a dak,kadan 60 dakina Normal mod ile temizlik yapabilirsiniz. Turbo modda çekim çok yüksek ama gerek de yok zaten şarjını da çabuk bitiriyor. Bizzat ben kullanarak temizlik yaptım başlığın manevra kabiliyeti çok yüksek ince bir bilek hareketiyle sağa sola dönüyor yorulmuyorsunuz . İlk izlenimlerim bu şekilde almanızı tavsiye ederim .

Bosch Dikey Şarjlı Süpürge

HEPSİBURADA external

En iyi şarjlı dikey süpürge hangisi diye soranlardansanız bunun cevabı tek bir süpürge olmuyor elbette. Birçok iyi model dikey süpürge var.

En iyi şarjlı dikey süpürge hangisi diye soranlardansanız bunun cevabı tek bir süpürge olmuyor elbette. Birçok iyi model dikey süpürge var.

En iyi süpürge tabii ki sizin ihtiyaçlarınıza göre şekilleniyor. Mesela Philips'in bu modeli uzun çalışma süresi ve her yere ulaşmanızı sağlayan aksesuarları ile oldukça kullanışlı. Tüm evi temizlerken Philips 8000 Serisi eliniz ayağınız olacak.

  • 70 dakikaya kadar çalışma süresi var. Eco modda bu kadar çalışıyor. Normal modda 35 dakika, turbo modda ise 28 dakika çalışıyor. 

  • Kablosuz dikey süpürge ile evi süpürmek çok kolay.

  • 360 derece emiş başlığı tozların %99,7'sini yakalıyor.

  • LED başlığı ile yerde ne var ne yok görebiliyorsunuz.

  • Yanında evi temizlemenize yardımcı olacak birçok aksesuar geliyor.

  • Bu süpürgenin manevra kabiliyeti sayesinde ulaşması zor yerlere bile girip temizleyebiliyorsunuz.

Neredeyse her gün süpürge yapan biri olarak kablolu supurgemi ne kadar çok sevsemde işkence gibi gelmeye başlayınca kablosuz süpürge arayışına girdim.Aklimda philips olmasına rağmen magazalarda çoğu markayı denedim,bu üründe Allah var ağır gibi geldi,hafif olanlarda çalışma süresi aparatiydi derken aklıma yatmadı,sonunda bu modeli almaya karar verdim. Kutuyu ilk açtığımda kendi kendime,buna bu kadar paramı verdim diye söylendim hatta bir kaç gün keyfim kaçtı ama kullandıkça iyiki almışım dedim elim ayağım oldu.Evde resmen toz kalmadı,evim 90 m2 yerleri, koltukları süpürüyorum,daha % 60 in altını görmedim.Yedek filtresi olduğu için ayda bir yıkayıp değiştiriyorum,kullanım alanı oldukça geniş,7 cm e kadar yerlere rahat giriyor, ben çok memnun kaldım,tavsiye  ediyorum.

Ürün çekim kalitesi güzel. Ses seviyesi yüksek degil. Malzeme kalitesi biraz daha iyi olabilirdi. Kolay kırılabilir gibi geliyor. Süpürge grubunda tercihim Philips tir.

Philips XC8049/01 Dikey Şarjlı Süpürge

Amazon linki için tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Dikey 1c Serisi

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Dikey 1c Serisi

1000 Watt gücü olan Xiaomi dikey süpürge evi süpürürken size çok yardımcı olacak. Hafifliğiyle sizi hiç yormuyor.

  • 45 dakika boyunca kullanabiliyorsunuz.

  • 1.2 kg ağırlığıyla temizlik yaparken zorlanmıyorsunuz. Tek elle bile rahatça süpürge yapabiliyorsunuz.

  • Birçok yeri temizlerken kullanmak için çoklu fırça başlıkları var.

  • Kompakt tasarımı ile daha kolay ve etkili bir temizlik sunuyor.

  • Kablosuz olduğu için kullanımı çok kolay.

  • 2 güç modu var. 

  • Fırça başlığı ile her yerden tozları toplamak mümkün.

  • Duvara monte edilebildiği için yer kaplamadan saklanabiliyor.

  • Sessiz bir temizlik istiyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Dikey 1c Serisi

HEPSİBURADA external

Fakir Starky Dikey Şarjlı Süpürge

Fakir Starky Dikey Şarjlı Süpürge

Üstün çekiş gücüyle yaşam alanınızı temizlemenize yardımcı olacak Fakir Starky, kablosuz modellerden.

  • En küçük toz taneciklerini bile çekerek ortamınızın temiz olmasını sağlıyor.

  • LED ışıklı başlığı ile görülmeyen yerlerdeki tozları görmek mümkün hale geliyor.

  • 1590 Watt gücü var.

  • HEPA filtresi bulunuyor.

  • Yerden tavana her yeri temizlemenize yardımcı oluyor. Dip köşe temizliklerde Fakir Starky en büyük yardımcınız olacak.

  • 50 cm olan teleskopik borusu 22 cm daha uzatılabiliyor.

  • Duvara sabitlenebilen şarj istasyonu ile evde yer kaplamadan saklanabiliyor.

  • 1 saatte tam şarj oluyor ve 40 dakika boyunca kullanılabiliyor.

Tasarımı çok şık, kisa uçları kullanirken sessiz, emiş gücü iyi, doner firca biraz gurultulu ama cok degil. Kesinlikle F/P ürünü gözü kapalı alın

Ürünün tek kötü yanı bu kadar geç fark edip geç almam. Bir iyilik yapın ve kendinize bunu alın. Temizlik süresini yarı yarıya kısaltıyor. Çöp boşaltma haznesi çok pratik. İki tane aparatı var. Bunu aldıktan sonra normal süpürgemi çalıştırmaz oldum. Allah kocamdan bin kere razı olsun aldığı için 🤗

Fakir Starky Dikey Şarjlı Süpürge

HEPSİBURADA external

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge

Kablolu dikey süpürgelerden olan Kiwi süpürge fiyat-performans ürünlerinden biri. 

  • 400 Watt motor gücü var.

  • El tipi ve dikey süpürge olarak kullanmak mümkün.

  • Toz toplama kapasitesi 0.5 litre.

  • 5 metre güç kablosu ile rahatça temizlik yapabiliyorsunuz.

  • 80 dB ses seviyesi var.

  • 360 derece zemin fırçasının kontrolü çok daha kolay.

Alıcak arkadaşlara şöyle bir açıklama yapiyim. Öncelikle bende o meşhur markanın süpürgesi de var, bunu tuvalette yere dökülen saçları süpürmek için aldım. Denemek amaçlı geldiği gibi tüm evi süpürdüm ve beğendim. Tabiki o pahalı markayla kıyaslama yapmak saçma olur :) ama ona rağmen performansı çok güzel. Halılarda çekimi orta seviye ama parke ve fayansta herşeyi çekiyor. Kablosu uzun bu harika. Başlık biraz fazla oynuyor ama benim için sorun olmadı. Evi üstten deneme amaçlı süpürdüm ve sonucu fotoğrafla gösterdim. Sesi biraz fazla çıkıyor bilginiz olsun. Yani geç saatte çalıştırılmaz

Fiyatına göre gayet iyi pratik işimi görür teşekkürler paketi çok iyiydi

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge

Bu süpürgeyi Amazon'dan almak için tıklayın.

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Sinbo SVC-8602 Dikey Elektrikli Süpürge

Sinbo SVC-8602 Dikey Elektrikli Süpürge

Uygun fiyatlı bir dikey süpürge arıyorsanız tercihiniz Sinbo olabilir. Fiyat-performans ürünü dikey süpürgelerden olan Sinbo dikey süpürgesi, el süpürgesi olarak da kullanılabiliyor.

  • 62 dB ses seviyesi ile sessiz çalışan bir model.

  • 890 Watt motor gücü gayet yeterli.

  • 1.5 litre toz haznesi var. Bu toz haznesi çıkarılabiliyor ve temizlenebiliyor.

  • Dikey konumda muhafaza ederek az yer kaplamasını sağlayabiliyorsunuz.

  • Üçgen yer aparatı var.

  • 5 metre kablosu ev temizliğinde gayet yeterli.

Fiyatına göre harika bir ürün. Öğrenci evinde yaşıyorum, kullandıktan sonra torbasını ve alt kısmını çamaşır suyu ile yıkıyorum. İki kedi ile yaşıyoruz, neredeyse her gün çalıştırıyorum. Koltukların altına bile giriyor süpürge. Hiçbir sıkıntı görmedim. Taa ki arkadaşım süpürgeyi torbasız kullanıp motoru mahvedene kadar. Yenisini sipariş ettim, böylece torba vs yedeğim oldu, motoru değiştirir değiştirir kullanırım. IQ seviyeniz 5 değilse ve bir torbanın hakkından gelmeyi becerirseniz süper ürün.

Hem uygun olsun cebimi yakmasın hemde güzel süpürsün diyorsanız kesinlikle performans ürünü gerçekten bu kadar beklemiyordum yeni süpürdüğüm evimde denedim çıkanlara inanamadım çekim gücü çök iyi yollukları kaldırıyor o kadar diyeyim alın aldırın ben çok beğendim kargoda sıkıntı yaşamadım iyiydi satıcıya teşekkür ediyorum

Sinbo SVC-8602 Dikey Elektrikli Süpürge

Amazon linki burada.

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Sunny Rossa Mini Pratik Dikey Süpürge

Sunny Rossa Mini Pratik Dikey Süpürge

Uygun fiyatlı modellerden biri olan Sunny Rosa dikey süpürge mini bir model. Pratik bir süpürge arıyorsanız bu modeli inceleyebilirsiniz.

  • Üçgen aparatı ile yerde toz bırakmıyor.

  • En zor noktalara bile ulaşabilen tasarımı sayesinde evde dipten uca her yeri temizlemek mümkün.

  • 700 Watt gücü var.

  • 5 metre kablosu ile temizlik gayet rahat.

  • 0.75 litre toz kapasitesi bulunuyor.

  • Dik durabildiği için saklaması kolay.

  • El süpürgesi olarak kullanmak da mümkün.

Bekar evi için hediye almıştım. Kesinlikle bu kadar güzel çekeceğini tahmin etmemiştim. Sadece sesi biraz yüksek ama hiç sorun değil çok güzel çekiyor. Satıcı kendi kutusunu ayrıca bir kartonla sararak özenle paketlemişti teşekkür ederim. Tavsiye ediyorum ve kendi evime de almayı düşünüyorum.

Mükemmel bir ürün kesinlikle tavsiye ederim tam bir fiyat performans ürünü her öğrenci evine lazım

Sunny Rossa Mini Pratik Dikey Süpürge

Amazon linkine buradan ulaşabilirsiniz.

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