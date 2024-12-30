Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Koç Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler
Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Koç Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler
21 Mart-20 Nisan tarihleri arasında doğanların burcu Koç oluyor. Koç burcunun özellikleri arasında dinamik, atılgan ve kararlı olmaları var. Onları iyi hissettirmek için bu özelliklerine dikkat etmek gerek. Koç burcuna ne iyi gelir öğrenmek için önerilerimize bakabilirsiniz. Gelin Koç burcunu ne mutlu eder birlikte bakalım...
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Her burcun değerli taşı kendini ona iyi hissettirir. Koç burcunun değerli taşı nedir diye sorarsanız bu burcun birçok taşı var. Hematit taşı, Koç burcuna özel taşlardan biri.
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Koç burcu doğal taşı olan hematit onlara iyi gelir dedik. Ama bunun yanında iyi gelen başka şeyler de var.
Koç burcu en çok neyi sever diye sorarsanız cevabı rekabet ortamı!
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