Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Koç Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

Koçlar hem yeni teknolojiye meraklıdır hem de kitap okumayı severler. Bu ikisini bir araya getiren bir e-kitap okuyucu tam Koçlara göre diyebiliriz. Koç burçlarını en çok mutlu edecek şeylerden biri olacak Kobo Libra, Koçlara iyi geliyor. Her yere rahatça taşıyabilecekleri e-kitap okuyucu ile istedikleri her an kitap okumaları mümkün olacak.

Kobo Libra