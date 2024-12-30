onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Koç Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

etiket Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Koç Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 11:23

21 Mart-20 Nisan tarihleri arasında doğanların burcu Koç oluyor. Koç burcunun özellikleri arasında dinamik, atılgan ve kararlı olmaları var. Onları iyi hissettirmek için bu özelliklerine dikkat etmek gerek. Koç burcuna ne iyi gelir öğrenmek için önerilerimize bakabilirsiniz. Gelin Koç burcunu ne mutlu eder birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her burcun değerli taşı kendini ona iyi hissettirir. Koç burcunun değerli taşı nedir diye sorarsanız bu burcun birçok taşı var. Hematit taşı, Koç burcuna özel taşlardan biri.

Her burcun değerli taşı kendini ona iyi hissettirir. Koç burcunun değerli taşı nedir diye sorarsanız bu burcun birçok taşı var. Hematit taşı, Koç burcuna özel taşlardan biri.

Koç burcu taşı hematit, birçok amaçla kullanılıyor. Bunlardan biri de tespih. Hematit taşından yapılan tespih Koç burçlarının yoğun enerjisini sakinleştirmeye yarıyor. Yani Koçların dengede olması için hematit taşı kullanılabiliyor. Koç burcunun uğurlu taşı bir tane değil elbette. Hematit taşı yanında kehribar, akik, ametist taşı, Koç burcu için önemli taşlar.

Ürün çok güzel taşlar ağırlığını hissettiriyor sorunsuz teslim edildi gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapabilirsiniz

Hematit Taşı Tespih

AMAZON external

Koç burcu doğal taşı olan hematit onlara iyi gelir dedik. Ama bunun yanında iyi gelen başka şeyler de var.

Koç burcu doğal taşı olan hematit onlara iyi gelir dedik. Ama bunun yanında iyi gelen başka şeyler de var.

Spor ve fiziksel aktivite Koç burcunun enerjisini dengelemek için gerekli. Spor yaparken kendilerini daha iyi hisseden Koçlar için dambıl seti alınabilir. Bu setin içindeki 2 tane dambılın her biri 5 kilo. Koçlar enerjisini dengelemek için evde spor yaparken bu dambılları kullanabilir. 

Biraz büyük ama kullanım açısından engel teşkil etmiyor. Oğlum için almıştım ve çok memnun. Herhangi bir sorun yaşamadı.Rengini beğendiği için bu ürünü istemişti birebir aynı renk geldi. Kargo kendi kutusunda geldi,aynı gün kargoya verildi.

Ürün elime gayet sağlam ve hızlı bir şekilde ulaştı. Paketlemesi iş görür. Onun dışında gayet kaliteli. Ürün çok büyük diyen arkadaşlar için 2 kiloluk başka bi dambılla karşılaştırdım.

Cosfer Vinyl Kaplı 10 kg Dambıl Seti

HEPSİBURADA external

Koç burcu en çok neyi sever diye sorarsanız cevabı rekabet ortamı!

Koç burcu en çok neyi sever diye sorarsanız cevabı rekabet ortamı!

Koçlar rekabete bayılır. Bu yüzden kutu oyunları oynamak onların en çok sevdikleri arasında yer alır. Kendilerini kanıtlayabilecekleri bir oyun onları keyiflendirmek için yeter de artar bile. Tabu kutu oyunu, onların rekabet duygusunu artıracağı için kendilerini iyi hissettirecek!

Çok hızlı geldi. Güzel paketlenmişti, kartlar jelatinliydi ve kargo paketinde bile deforme yoktu. Satıcının hızı için teşekkür ederim.

Ürün tahmin ettğimiz gibi sağlam ve güzel geldi teşekkürler.

Hasbro Gaming Tabu Xl

HEPSİBURADA external

Stanley Adventure Kamp Seti

Stanley Adventure Kamp Seti

Koç burçları doğada vakit geçirmeye bayılır. Çünkü doğada kendilerini çok iyi hissediyor. Doğada olmak onların maceracı ruhlarını besliyor. Dağcılık, yürüyüş ya da kamp yapmaktan çok hoşlanan Koçların kamp setine bayılacakları da kesin. 

Stanley ürünleri ömür boyu garanti veriyor dahası var mı ?? kamp çantanızda kesinlikle bulunmalı hatta evinizde bile olabilir

Kamplarda kullandığım diğer setlere göre güzel ve kullanışlı. Tencerenin derin olması çok kullanışlı. Kaseler de ideal ancak çatallar kullanışsız. Fiyat ve taksit imkanı ideal.

Stanley Adventure Kamp Seti

AMAZON external

Siyah Kadın Bordo Triko Uzun Elbise

Siyah Kadın Bordo Triko Uzun Elbise

Koç burcunun rengi kırmızı. Yani Koçlar kırmızı renginin enerjisiyle canlanır. Koç burcunun enerjisi nedir diye sorarsak cevabı kırmızı diyebiliriz. Triko bu kırmızı elbise uzun model. Pamuklu kumaşıyla rahat elbise ceketle kombinlenerek sonbaharda ya da kış mevsiminde tercih edilebilir.

Harika bir elbise hem dokusu hemde üzerimde duruşum bayıldım. Oğlumun doğum gününde giyeceğim inşallah. Tereddütsüz alabilirsiniz.

Bişey diyim mi direkt düşünmeden alın. Ben haki rengini aldım inanılmaz güzel ve tam oldu standart beden zaten boyum 165 kilom 60 çok güzel durdu kışın bot deri ceketle direkt giy çık yani. Tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Hediye almayı düşünüyorsanız almayın çünkü etiketi yok ve kargolama kötüydü ama puan kırmadım çünkü elbisenin kumaşı dokusu kesimi rengi çok iyi

Fiyatına göre kaliteli bir elbise 2 rengini daha aldım. İç göstermiyor L bedenim tam oldu daha zayıflara da daha dökümlü güzel durur diye düşünüyorum. Teşekkürler.

Siyah Kadın Bordo Triko Uzun Elbise

HEPSİBURADA external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Colortouch Masaüstü Planlayıcı Set

Colortouch Masaüstü Planlayıcı Set

Koçlar hedeflerine ulaşmak için çalışmayı severler. Bu çalışmalarında onlara eşlik edecek planlayıcı set ile kendilerini çok daha iyi düzenleyebilirler. Organize olmak için gerekli bu sette haftalık ve günlük planlayıcı var. İş listesi, yapılacaklar gibi listeler olan set Koçlara iyi gelecek bir şey!

Colortouch Masaüstü Planlayıcı Set

AMAZON external

Refika’dan Hızlı Tarifler

Refika’dan Hızlı Tarifler

Koç burçları yeni şeyler denemekten çok hoşlanırlar. Mesela yeni bir tarif denemek onları çok iyi hissettirir. Yeni tarifler deneyebilecekleri Refika’dan Hızlı Tarifler kitabı onlar için ideal diyebiliriz. İçinde deneyebilecekleri farklı tarifler olan kitap, yemek yapmayı bilmeseler bile rahatça yemek yapmalarını sağlayacak.

Bu kadar videolar dururken yeni bir kitapdan mi yemek yapacagiz dedim ama Refikanin oldugu icin aldim. Yaratici bir mizanpaj, guzel samimi fotograflarla desteklenmis bas ucu kitabim olacak saniyorum. Tarifleri denemek icin sabirsizlaniyorum.

Çok beğendim, pratik ön hazırlık bilgileri, kolay yemekler var , herkese uygun bir kitap

Refika’dan Hızlı Tarifler

AMAZON external

Karaca Home New Year Mum Seti

Karaca Home New Year Mum Seti

Ateş burcu olan Koç, ateş elementine yakın olduğunda kendini daha iyi hisseder. O yüzden onlara kendini iyi hissettirecek şeylerden biri de mumlar. 3'lü gelen mumlar kokulu. Ateşin yanında enerji bulan Koçlar için mum ışığında vakit geçirmek onlara çok iyi geliyor. 

Cok tatlı ve minik mumlar 😍

Karaca Home New Year Mum Seti

HEPSİBURADA external

Kobo Libra

Kobo Libra

Koçlar hem yeni teknolojiye meraklıdır hem de kitap okumayı severler. Bu ikisini bir araya getiren bir e-kitap okuyucu tam Koçlara göre diyebiliriz. Koç burçlarını en çok mutlu edecek şeylerden biri olacak Kobo Libra, Koçlara iyi geliyor. Her yere rahatça taşıyabilecekleri e-kitap okuyucu ile istedikleri her an kitap okumaları mümkün olacak.

Kobo Libra

AMAZON external

Effe Yapı Dekor Oval Boy Aynası

Effe Yapı Dekor Oval Boy Aynası

Bir yerleri dekore ederek enerji bulan Koçlar evlerinde değişiklik yapmaya bayılır. Gold metal çerçevesi olan ayna tam Koç burçlarına uygun. Kendi alanlarını dekore etmeye bayılan Koçlar için bu ayna çok şık. 150x180 cm boyutlarındaki ayna ayaklı bir model.

Ürün beyan edilenle birebir aynı. Çok kaliteli ve sorunsuz. İsterseniz ayağını çıkarıp duvara asın isterseniz ayaklı kullanın. Satıcı kendisi teslim ediyor. Çok ilgili ve kibarlar.

Mükemmel kaliteli, firmanın kendisi kapına kadar montelerini gerçekleştirip teslim ediyor, daha önce hiç karşılaşmamıştım, satıcıyı tebrik ediyorum. Cuma günü sipariş verdim pazartesi kapımdaydı. ❤️

Effe Yapı Dekor Oval Boy Aynası

HEPSİBURADA external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın