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2024'te Balık Burçları İçin En İyi 10 Hediye

etiket 2024'te Balık Burçları İçin En İyi 10 Hediye

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 11:59

19 Şubat-20 Mart arası doğanlar balık burcu oluyor. Balık burcu sevdiği olanlar için en önemli soru balık burcu hangi hediyelerden hoşlanır elbette. Duygusallıkları ve yaratıcılıkları ile bilinen Balık burçlarına hediye seçmek zor iş. Balık burcunu en çok ne mutlu eder ya da Balık burcu en çok neyi sever sorularının cevaplarını merak edenleri içeriğimize alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'  

Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Balık burcu hediye seçenekleri aslında çok fazla. Balık burcuna hediye almak için burcun özelliklerini bilmeniz gerek.

1. Balık burcu hediye seçenekleri aslında çok fazla. Balık burcuna hediye almak için burcun özelliklerini bilmeniz gerek.

Balık burcu duygusallığıyla bilinen bir burç doğru. Ama bunun yanında sakinliği ve huzuru seven bir yapıları da var. O yüzden bu yoga setini gördüklerinde çok mutlu olacaklarına eminiz! Üzerinde yoga yapacakları minder ve birkaç parçanın daha olduğu set hediyenizle ister yoga ister meditasyon yaparak iç dünyalarına dönebilecekler.

Ürün göründüğü gibi. İp, yoga bandı vs. hepsi tamam. Sadece boyu bana kısa geldi. Boyum 1.85 hızlı geldiği için ayrıca teşekkürler.

Tosima Yoga Seti

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2. Balık burcu hediye seçimi diğer burçlara göre daha kolay aslında. Balık burcu en çok neyi sever? sorusunun cevabı basit, tabii ki denizle ilgili her şeyi!

2. Balık burcu hediye seçimi diğer burçlara göre daha kolay aslında. Balık burcu en çok neyi sever? sorusunun cevabı basit, tabii ki denizle ilgili her şeyi!

Balık burcunun deniz ve deniz canlılarıyla ilgili olduğunu artık biliyoruz. O zaman balık burcuna alınacak hediye deniz manzaralı bir tablo olabilir. Denizanası ve deniz feneri olan bu tablo MDF. 25x35 cm boyutlarındaki tablo balık burcuna alınacak hediye seçeneklerinden biri.

Tablo Mega MDF Tablo

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3. Balık burcu hangi hediyelerden hoşlanır sorusuna birçok cevap verilebilir. Ama Balık burçları en çok manevi hediyelerden hoşlanıyor.

3. Balık burcu hangi hediyelerden hoşlanır sorusuna birçok cevap verilebilir. Ama Balık burçları en çok manevi hediyelerden hoşlanıyor.

Mesela ona el yapımı bir mum hediye etseniz çok mutlu olurlar. Kendiniz yapamasanız bile bu el yapımı mumu alarak Balık burcunu sevindirebilirsiniz. Sarı renkli gelen mumlar kokusuz. 3 tane gelen mumları yaktıkça sizi hatırlayacakları kesin! Nefesi açan mum koyulduğu ortama pozitif enerji yayıyor. 

Bodrum Gliserinli Bitkisel Mum

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4. Balık burcu özellikleri arasında hayalperest olmaları da var. Bu özellikleri hediye seçerken size çok yardımcı olacak!

4. Balık burcu özellikleri arasında hayalperest olmaları da var. Bu özellikleri hediye seçerken size çok yardımcı olacak!

Duygularını ve hayallerini yazmayı da seven Balıklar için böyle bir defter güzel bir hediye olabilir. A5 boyutundaki defter spiralli. 12 aylık ajandanın motivasyon verici sayfaları da var. Bu defteri hayatlarını planlarken ve hayallerini yazarken kullanabilecekler. 2025 için bir ajandaları yoksa o zaman bu ajandayı hediye olarak alabilirsiniz. 

Paperora 2025 Haftalık Ajanda

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5. Taş Sandığı Ay Taşı Gümüş Kolye

5. Taş Sandığı Ay Taşı Gümüş Kolye

Balık burcu kadınına hediye arıyorsanız o zaman bu kolyeyi alabilirsiniz. Kolyenin özelliği ucunda Balık burçlarına uygun ay taşı bulunuyor. Bu taş, Balıklara uygun taşlardan. Kolye zinciri gümüş olan kolye Balık burcunun görünce çok mutlu olacağı bir hediye! 45 cm zinciri olan kolyeyi kime alırsanız alın çok beğenecek.

Taş Sandığı Ay Taşı Gümüş Kolye

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6. Balık burcu erkeğine ne hediye alınır ya da Balık burcu kadınına hediye ne alınır diye düşünüyorsanız bizce ideal hediye, kitap!

6. Balık burcu erkeğine ne hediye alınır ya da Balık burcu kadınına hediye ne alınır diye düşünüyorsanız bizce ideal hediye, kitap!

Hayalperest burçlardan olan Balıklar için fantastik romanlar en güzel hediyelerden biri. Eğer Balık burcu sevdiğinize doğum günü hediyesi arıyorsanız o zaman Harry Potter setini alabilirsiniz. 7 kitabın olduğu set özel kutusuyla geliyor. Onlara çok sevecekleri fantastik bir evren sunacak Harry Potter serisini okumuş olsalar bile koleksiyon olarak bu set hoşlarına gidecektir. 

Hediye olarak altım aldığım kişi çok beğendi. Seri tamdı eksik yoktu, hasarlı değillerdi. Dış kısımdaki desenlerde çok iyiydi. Sadece kutunun dışında çok az hasar vardı onun dışında her şeyiyle harika ve kendinize ya da hediye olarak almanızı tavsiye ederim.

Muhteşem bir set. Hiçbir ezik yok. Güzel paketlenmiş. Teşekkürler.

Harry Potter Kutulu Set

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7. Clementoni Museum Collection Yetişkin Puzzle

7. Clementoni Museum Collection Yetişkin Puzzle

Balık burçları uğraşacakları her şeyi çok severler. Puzzle, onlar için en güzel hediyelerden biri. Van Gogh'un 'Ren Nehri’nde Yıldızlı Bir Gece' resmi olan puzzle 1000 parça ve yetişkinlere uygun. Uzun süre başından kalkmadan yapabilecekleri puzzle rahatlamalarına da yardımcı olacaktır. 

Çok güzel ve zorlayıcı, puzzle yaparken kendine meydan okumayı sevenlere öneririm.

Clementoni Museum Collection Yetişkin Puzzle

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8. Balık burcunun denize dair her şeyi sevdiğini söyledik.

8. Balık burcunun denize dair her şeyi sevdiğini söyledik.

Deniz kabuğu gibi doğal güzellikler Balıkları büyüler. Bu deniz kabuğu hem dekoratif hem de kullanışlı. Seramik tütsülük olarak kullanılan bu deniz kabuğunu hediye ettiğiniz Balık burcu evde istediği zaman tütsü yakabilecek. Deniz kabuğu her objeye bayılan Balıklar için bu tütsülük ideal bir hediye seçeneği.

Gözayn Deniz Kabuğu Tütsülük

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9. Deniz kabuklarına Balık burçlarının bayıldığını söyledik zaten!

9. Deniz kabuklarına Balık burçlarının bayıldığını söyledik zaten!

Balıklar sanatsal kişiliklerdir. O yüzden böyle hobi setlerine bayılırlar. Yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak deniz kabuğu boyama seti ile uzun saatler geçirebilecekler. Sanatsal bir çalışma yapacakları bu set Balık burcuna alınabilecek en iyi hediyelerden biri.

Piithalat Kabuk Boyama Seti

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10. Salon Yuka Çiçeği

10. Salon Yuka Çiçeği

2'li Yuka çiçeği, Balık burcuna uygun hediyelerden biri. Yeşili ve doğayı seven Balıklar, aldıkları bu hediyeyi evlerinde en güzel yere koyacaklar. 100 cm uzunluğundaki bitki güzel bir iç mekan bitkisi.

3 kız kardeş hepimiz aldık gelen ürünler gayet sağlam, yaprakları sararmamış kırılmamış olarak geldi. paketleme güzeldi, sipariş verdikten sonra hemen geldi 2 gün içinde biz çok memnun kaldık. 23 cm saksı kullandık saksılar bize aittir..

Tam görselde paylaştıkları gibi geldi ürün. Çok hoşumuza gitti. Saksı bize ait

Salon Yuka Çiçeği

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mulan
mulan
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