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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Çay ve Kahve Tiryakilerine Özel Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Çay ve Kahve Tiryakilerine Özel Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 09:54

Çay ve kahve sevenler için birçok ürün var. Kahve makinelerinden çay bardaklarına çay ve kahve sevenlere özel ürünleri derledik. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

Kahve makinesi almak istiyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Kapsüllü makine mini model. Espresso ve Lungo olmak üzere 2 kahve çeşidi yapabiliyor. 0,6 litre su haznesi olan kahve makinesinin kullanılmış 6 kapsül haznesi var.

Bu zamana kadar aldığım en mantıklı şey olabilir, hem pratik hem lezzetli bir kahveyi herkes hakediyor. Siparişi verdikten 2 gün sonra teslim edildi, hem paketleme hem kutu gayet sağlam elime ulaştı, teşekkürler Amazon ve Nespresso :)

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Arzum Çay Sefası Çay Makinesi

Arzum Çay Sefası Çay Makinesi

Çay içmeyi seven herkese lazım bu çay makinesinin 1,8 litre su ısıtıcı haznesi var. Demliği ise 1,2 litre. Misafirler için oldukça yeterli makine ile artık çaydanlıklarla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız.

Demlik haznesi piyasadaki en büyüğü olduğu için aldım cidden fazlasıyla yetiyor bize. Tavsiye ederim gönül rahatlığıyla

2.299 TL olan çay makinesi mavi rengiyle çok güzel!

Arzum Çay Sefası Çay Makinesi

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Deconox Bambu Sunum Tepsi

Deconox Bambu Sunum Tepsi

Çay ya da kahve sunarken bir tepsi şart. Bambu olduğu için şık bir yapısı olan tepsi dikdörtgen model. 33x22x5 cm olan tepsi her eve lazım. Misafirlerinize kahve ya da çay ikram ederken kullanacağınız tepsi çok işinize yarayacak.

Boyutlar tam istediğimiz gibi. 2 Kişilik çay ve kahve servisleri için tam aradığımız ürün. Ahşap dokusu güzel.

Deconox Bambu Sunum Tepsi

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Bialetti Smart French Press

Bialetti Smart French Press

Lezzetli kahveler yapmak için alabileceğiniz kahve hazırlayıcı 1 litre kapasiteli. Kullanışlı ve pratik kahve presi ile lezzetli kahveler hazırlamanız mümkün. Mutfakta az yer kaplayan kahve presi ile eşsiz bir kahve deneyimi yaşayacaksınız.

Fırsat ürünlerinden biri olan kahve hazırlayıcı 1.690 TL.

Bialetti Smart French Press

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Teabloom Cam Demlik

Teabloom Cam Demlik

Çayınızı demlerken kullanabileceğiniz demlik bitki çayları için de ideal. 1,2 litrelik bu çaydanlık set üstü ocaklara uygun. Borosilikat camdan yapılan demlik hem çok güzel hem de dayanıklı.

Yuvarlak formu çok güzel. Cam süzgeç demlik uzun olduğu için, az sıvıyla bile işlevsel. Ve hediye gönderilen blooming çaylar olağanüstü. Bu çaylardan tekrar alabilmeyi çok isterdim.

Teabloom Cam Demlik

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Jumbo Glory Cam Çaydanlık

Jumbo Glory Cam Çaydanlık

Normal çaydanlıklardan sıkıldıysanız bu çaydanlık tam sizlik. Cam model çaydanlıkta çay yaparken içini görebiliyorsunuz. Bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizliği kolay. İçinde demlik kısmı olduğu için yaptığınız çaylar çok daha lezzetli oluyor.

Jumbo Glory Cam Çaydanlık

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Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü

Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü

Kahvenizdeki sütü köpürtmek için bu ürünü kullanabilirsiniz. Evde lezzetli ve güzel görünümlü kahveler yapmak için bu ürün şart. Çok satanlarda 1. sırada yer alan köpürtücü 45 saniyede köpük oluşturabiliyor. Ergonomik tasarımı ile kullanması çok kolay.

bu fiyata oldukça iyi. daha önce farklı markalar almıştım hepsi çöp oldu. bunun platik aksamı tuş takımı ve motor iyi.

Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü

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Interkitchen Cast Teapot

Interkitchen Cast Teapot

0,65 litrelik kapasitesi olan teapot, döküm demir. İç kısmı emaye olan çaydanlığın içindeki çay uzun süre sıcak kalıyor. Sağlam ve uzun süre dayanıklı çaydanlığın modeli çok güzel.

Interkitchen Cast Teapot

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KINGHON Cold Brew Coffee Maker

KINGHON Cold Brew Coffee Maker

Kendinize soğuk kahve yapacağınız bu makineden 4 fincan kahve çıkıyor. Soğuk demleme kahve sevenler için bu makine şart diyebiliriz. Ayarlanabilir soğuk ekstraksiyon hızı olan kahve makinesinin yanında 100 filtre kağıdı geliyor. 

KINGHON Cold Brew Coffee Maker

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Hario Mini Plus Seramik Kahve Değirmeni

Hario Mini Plus Seramik Kahve Değirmeni

Kahvenizi kendiniz çekirdekten çekmek için bu değirmeni alabilirsiniz. Seramik kahve değirmeni Amazon'un seçimi. Kolayca kullanıp kolayca temizleyebileceğiniz değirmen sayesinde lezzetli kahveler hazırlayabileceksiniz. Küçük olduğu için her yere yanınızda taşımanız mümkün.

Daha büyük modelini de evde kullanıyorum. Bu modeli kamp ve araçta kullanmak için aldım. Hario kalitesi, başarılı ürün. Taze taze kahve öğütmek isteyenler için bence olması gereken bir araç.

Hario Mini Plus Seramik Kahve Değirmeni

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Stevig 2 Go Termos Bardak

Stevig 2 Go Termos Bardak

Termos bardak sayesinde istediğiniz her yere kahve ve çay götürebileceksiniz. Paslanmaz çelik haznesi olan termos bardak 400 ml. Şık tasarımı ve sızdırmaz kapağı ile kullanışlı termos 6 saat sıcak ve soğuk tutabiliyor.

Sızdırmaz.. kullanımı çok güzel, elime güzel oturuyor. 6 saate kadar sıcak tutuyor bence yeterli. Paketlemede gayet güzeldi.

Şu an %40 indirime giren termos bardak 299 TL.

Stevig 2 Go Termos Bardak

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Jacobs Monarch Gold

Jacobs Monarch Gold

Kahve sevenlerin en beğendikleri arasında gelen Jacobs Monarch Gold, 200 gramlık paketle geliyor. Gerçek kahve lezzeti yaşamak için bu kahveyi deneyin deriz!

Fırsat ürünü olan kahve 183 TL.

Jacobs Monarch Gold

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Lipton Earl Grey Poşet Siyah Çay

Lipton Earl Grey Poşet Siyah Çay

İçinde 100 tane poşet çay olan bu siyah çay bergamot aromalı. Lezzetli çayı içerken gerçek çay içtiğinizi hissedeceksiniz. Demlemesi kolay çayı içerken içinde hiç sap olmuyor. Temiz bir çay içmek istiyorsanız bu ürünü deneyin deriz!

Amazon lipton indirimlerinde gayet başarılı cok uygun fiyata aldim teşekkürler.

Fırsat ürünlerinden olan siyah çay 123 TL. 

Lipton Earl Grey Poşet Siyah Çay

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Orret Home Keyfi Ala Çay Bardağı Seti

Orret Home Keyfi Ala Çay Bardağı Seti

6'lı gelen bu çay bardakları 200 ml kapasiteli. Borosilikat camdan üretilen çay bardakları şık ve dayanıklı. Çay saatlerinde çay servisi yapmak için ideal bardaklar kupa şeklinde.

246 TL olan çay bardağı seti fırsat ürünlerinden.

Orret Home Keyfi Ala Çay Bardağı Seti

AMAZON external

PALTO TASARIM Seramik Kupa

PALTO TASARIM Seramik Kupa

Üzerindeki yazısıyla çok tatlı bir kupa olan bu kupa seramikten yapılmış. Kendinize ya da kahve seven birine hediye edebileceğiniz kupa beyaz renkli. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun kahve kupası çok güzel.

PALTO TASARIM Seramik Kupa

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mulan
mulan
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