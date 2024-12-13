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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kendinizi Şımartmanızı Sağlayacak Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kendinizi Şımartmanızı Sağlayacak Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 17:28

Bazı günler kendimizi şımartmak isteyebiliyoruz. İşte tam böyle günlerde ihtiyacınız olacak bazı ürünleri sizin için derledik. Size kendinizi iyi hissettirecek bu ürünler nelermiş birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Layhou Yüz Saunası

Layhou Yüz Saunası

Yüz bakımı kadar rahatlatan başka bir şey yok. Bu yüz buhar makinesi yüzünüzü tertemiz yapıyor. Nemlendirici etkisi de olan makine size kendinizi iyi hissettirecek. Gözeneklerinizi hızlıca açacak makine spada gibi hissettiriyor!

Buhar makinesi 701 TL.

Layhou Yüz Saunası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Mjcare Mijin Cosmetics Premium Ayak Bakım Maskesi

Mjcare Mijin Cosmetics Premium Ayak Bakım Maskesi

Nemlendirici etkili bakım maskesi 5 tane geliyor. Çorap gibi ayağa geçirilen maskeler ayaklarınıza çok iyi bakıyor. Kuru ve çatlak ayaklarınız için özel olarak formüle edilen bu maskenin içinde salyangoz özü, shea butter, argan yağı ve limon ekstraktı var. Bu içeriklerin ayağınıza çok iyi geleceği kesin!

Mjcare Mijin Cosmetics Premium Ayak Bakım Maskesi

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Foamie Yüz Temizleme Sabunu

Foamie Yüz Temizleme Sabunu

Yüzünüzü temizlemek için kaliteli bir yüz sabununa ihtiyacınız var. 60 gramlık bu sabunla yüzünüzü mis gibi yıkayacaksınız. Cildinizi temizleyen ve ferah bir his bırakan bu temizleme sabunu size çok iyi gelecek. Akneye meyilli bir cildiniz varsa gözenekleri derinlemesine temizlemenize de yardımcı oluyor.

Foamie Yüz Temizleme Sabunu

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Chermik Elektrikli Tırnak Törpü Seti

Chermik Elektrikli Tırnak Törpü Seti

Manikür ve pedikürden daha çok insanı rahatlatacak bir şey var mı ki! Bu set sayesinde evde kolayca kendi tırnaklarınızı törpüleyebileceksiniz. Mini model bu törpü setini prize takıp kullanmak mümkün. Kendinizi iyi hissetmek için alın elinize törpü setini ve tırnaklarınıza bakım yapın, çok iyi geleceğine eminiz!

Chermik Elektrikli Tırnak Törpü Seti

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Vanaca Grup Soğuk Kompres Göz Maskesi

Vanaca Grup Soğuk Kompres Göz Maskesi

Tekrar kullanılabilen bu soğutucu göz maskesi yorgun hissettiğinizde sizi rahatlatacak etkiye sahip. Soğutucu bu göz maskesi, göz altı torbalarınıza da çok iyi gelecek.

İş görüyor.

Vanaca Grup Soğuk Kompres Göz Maskesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Mjcare Mijin Cosmetics Yüz Maskesi

Mjcare Mijin Cosmetics Yüz Maskesi

5 ayrı model gelen maskeler yüzünüze iyi bir bakım yapmak için şart. Karışık maskelerin içinde Hyalüronik Asit, Kollajen, İnci, Vitamin ve Aloe Vera maskeleri var. Ciltteki lekeleri gideren, cildi onarak ve sıkılaştıran bu maskelerle kendinize bir güzellik yapın!

Maskeler çok güzel, collagen olanı daha çok beğendim. İndirimli fiyatla çok uyguna geldi

Mjcare Mijin Cosmetics Yüz Maskesi

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LJCM Selülit Masaj Aleti

LJCM Selülit Masaj Aleti

Bu masaj aleti kaslarınızı rahatlatıyor. Selülit masaj aletini uyguladıktan sonra çok rahatlayacağınız kesin. Vücudun farklı bölgelerine uygun bu masaj aletinin 5 masaj başlığı var. 6 farklı seviyesinden isteğinize göre seçim yapabiliyorsunuz.

LJCM Selülit Masaj Aleti

AMAZON external

Maybelline New York Baby Lips Nemlendirici Dudak Balmı

Maybelline New York Baby Lips Nemlendirici Dudak Balmı

Dudaklarınızı nemlendirmek için dudak balmı şart. Nemlendirici etkili bu balm sayesinde dudaklarınız kurumuyor. Kışın özellikle bu balm sayesinde dudaklarınız hep çok bakımlı olacak.

Her dudağa uyacak bir rengi yok maalesef ama nemlendirmesi başarılı.

Maybelline New York Baby Lips

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Omsiva Aromaterapi Mumu

Omsiva Aromaterapi Mumu

Lavanta kokusunu seviyorsanız bu kokuyu da seveceğiniz kesin. Rahatlamak için bu mumu yakın ve keyfinize bakın. Evi mis gibi kokutacak bu mum tam kendini şımartma ürünlerinden.

Gayet güzel kokusu her yere yayılıyor.

Mumun fiyatı ise 99 TL.

Omsiva Aromaterapi Mumu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Mim and More Positivity Banyo Tuzu

Mim and More Positivity Banyo Tuzu

Rahatlamak için sıcak bir banyo yeter de artar bile. Ama o banyoyu daha rahatlatıcı yapmaya ne dersiniz? Banyo tuzu işte sizin daha da rahat etmenizi sağlıyor. Kendinize özel bir an yaratmak için bu banyo tuzunu deneyin deriz!

Mim and More Positivity Banyo Tuzu

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Bio-Oil Cilt Bakım Yağı

Bio-Oil Cilt Bakım Yağı

Cilt bakım yağları kendinizi şımartmak için alabileceğiniz en iyi ürünlerden. Bu yağın aynı zamanda çatlak oluşumunu önleme işlevi de var. Rahatlamak için bu ürünü deneyin deriz!

Kampanyadan aldım kokusu hoş ve gerginliğimi rahatlattı uzun vadede nasıldır henüz bilmiyorum.

Bio-Oil Cilt Bakım Yağı

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BOOM BUTTER Keratin Saç Maskesi

BOOM BUTTER Keratin Saç Maskesi

Saçlarınıza bakım yapmak da size çok iyi gelecek. Bu saç maskesi çok güzel. Yıpranmış saçlarınızı eski güzel hallerine döndürmek için bu keratin saç maskesi ideal.  

189 TL olan saç maskesi saçları yumuşatıyor ve nemlendiriyor.

BOOM BUTTER Keratin Saç Maskesi

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mulan
mulan
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