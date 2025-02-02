Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 26.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Philips - Lumea IPL Lazer Epilasyon Cihazı (BRI950/00)
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2. Laura Biagiotti - Roma Uomo EDT 125 ML Erkek Parfüm
3. Cosrx - Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (100 ml)
4. Cosrx - Acne Pimple Master Patch (Sivilce Söndürücü Bant, 24 Parça)
5. La Roche-Posay - MELA B3 Koyu Leke Karşıtı Serum (30 ml)
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6. Nip+Fab - Retinol Fix Yoğun Gece Kremi
7. Ph Lab - Collagen Night Soyulabilen Kolajen Gece Maskesi
8. Vichy - Dercos Kepek Karşıtı Şampuan (Normal/Yağlı Saçlar, 390 ml)
9. Robeve - Şarjlı Isıtmalı Masaj Aleti (Boyun, Sırt, Bacak, Tüm Vücut)
10. L'Oréal Paris - Lumi Glass Islak Bitişli Stick Aydınlatıcı (610 Glassy Pearl Eclat)
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11. Urban Care - No.6 Bond Plex Restore Repair Yıpranma Karşıtı Saç Serumu (100 ml, Vegan)
12. NYX Professional Makeup - Lip I.V. Vitamin İçeren Parlatıcı + Tint (08 Drippin' In Rose)
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