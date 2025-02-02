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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 15:25

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 26.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips - Lumea IPL Lazer Epilasyon Cihazı (BRI950/00)

1. Philips - Lumea IPL Lazer Epilasyon Cihazı (BRI950/00)

Philips Lumea IPL, tüy alma işlemini konforlu ve uzun süreli bir çözüme dönüştürüyor. Yüz, vücut ve hassas bölgelerde kullanılabilen bu cihaz, düzenli kullanımda tüyleri azaltarak pürüzsüz bir cilt sunuyor. Kablosuz ve kablolu kullanım imkanı sunan Lumea, çanta hediyesiyle de taşınabilirliği artırıyor.

2. Laura Biagiotti - Roma Uomo EDT 125 ML Erkek Parfüm

2. Laura Biagiotti - Roma Uomo EDT 125 ML Erkek Parfüm

Laura Biagiotti Roma Uomo, odunsu ve baharatlı notalarıyla sofistike ve zamansız bir erkek parfümü. Akdeniz esintileri taşıyan bu koku, modern ve klasik tarzı bir arada sunuyor. Günlük kullanım için ideal olan Roma Uomo, etkileyici bir imza kokusu arayanlar için mükemmel bir seçim.

3. Cosrx - Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (100 ml)

3. Cosrx - Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (100 ml)

Cosrx Snail Mucin Essence, %96 salyangoz özü içeren formülüyle cildi onarıyor ve derinlemesine nemlendiriyor. Kırışıklık karşıtı ve yenileyici etkisiyle cilt bariyerini güçlendirerek parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Hafif ve hızlı emilen yapısıyla tüm cilt tipleri için uygun bir bakım sunuyor.

4. Cosrx - Acne Pimple Master Patch (Sivilce Söndürücü Bant, 24 Parça)

4. Cosrx - Acne Pimple Master Patch (Sivilce Söndürücü Bant, 24 Parça)

Sivilcelerle vedalaşmanın en pratik yolu Cosrx Acne Pimple Master Patch! Şeffaf ve ince yapısıyla ciltte fark edilmeden çalışarak sivilceleri kurutur ve iyileşme sürecini hızlandırır. Gece boyunca veya gün içinde rahatça kullanarak cildinizi koruyun.

5. La Roche-Posay - MELA B3 Koyu Leke Karşıtı Serum (30 ml)

5. La Roche-Posay - MELA B3 Koyu Leke Karşıtı Serum (30 ml)

La Roche-Posay MELA B3, koyu lekeler ve cilt tonu eşitsizliğiyle mücadele eden güçlü bir serumdur. %10 niasinamid ve melanin karşıtı aktifler içeren formülüyle cildi aydınlatırken nemlendirir. Daha eşit ve sağlıklı bir cilt tonu için günlük bakım rutininize ekleyin.

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6. Nip+Fab - Retinol Fix Yoğun Gece Kremi

6. Nip+Fab - Retinol Fix Yoğun Gece Kremi

Nip+Fab Retinol Fix, gece boyunca cildi yenileyerek ince çizgilerle ve donuklukla savaşır. Güçlü retinol içeriği sayesinde cildi sıkılaştırır ve pürüzsüz bir doku kazandırır. Sabah uyandığınızda daha taze ve dinlenmiş bir cilt hissi için birebir!

7. Ph Lab - Collagen Night Soyulabilen Kolajen Gece Maskesi

7. Ph Lab - Collagen Night Soyulabilen Kolajen Gece Maskesi

Cildinizi kolajenle besleyen Ph Lab Collagen Night Mask, soyulabilir formülüyle cildi sıkılaştırır ve nem dengesini korur. Gece boyunca etki göstererek sabahları daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilt sunar. Yaşlanma belirtilerine karşı bakım yaparak cildin elastikiyetini artırır.

8. Vichy - Dercos Kepek Karşıtı Şampuan (Normal/Yağlı Saçlar, 390 ml)

8. Vichy - Dercos Kepek Karşıtı Şampuan (Normal/Yağlı Saçlar, 390 ml)

Vichy Dercos, saç derisini arındıran ve kepeğe karşı etkili formülüyle sağlıklı bir saç görünümü sunar. Normal ve yağlı saçlar için özel olarak geliştirilen yapısıyla saç derisini yatıştırır. İlk kullanımdan itibaren gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz!

9. Robeve - Şarjlı Isıtmalı Masaj Aleti (Boyun, Sırt, Bacak, Tüm Vücut)

9. Robeve - Şarjlı Isıtmalı Masaj Aleti (Boyun, Sırt, Bacak, Tüm Vücut)

Robeve masaj aleti, günün yorgunluğunu atmanızı sağlayan ısıtmalı ve titreşimli masaj teknolojisi sunar. Kasları rahatlatan ve kan dolaşımını hızlandıran bu cihaz, evde spa keyfi yaşamanızı sağlar. Şarjlı ve ergonomik tasarımı sayesinde her an her yerde rahatlamaya hazır olun!

10. L'Oréal Paris - Lumi Glass Islak Bitişli Stick Aydınlatıcı (610 Glassy Pearl Eclat)

10. L'Oréal Paris - Lumi Glass Islak Bitişli Stick Aydınlatıcı (610 Glassy Pearl Eclat)

L'Oréal Paris Lumi Glass, cildinize doğal ve ıslak bir ışıltı kazandıran stick formda bir aydınlatıcıdır. Yumuşak dokusuyla kolayca uygulanır ve cilde sağlıklı bir parlaklık verir. Gün boyu taze ve canlı bir görünüm için makyaj çantanızda yer açın!

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11. Urban Care - No.6 Bond Plex Restore Repair Yıpranma Karşıtı Saç Serumu (100 ml, Vegan)

11. Urban Care - No.6 Bond Plex Restore Repair Yıpranma Karşıtı Saç Serumu (100 ml, Vegan)

Urban Care No.6 Bond Plex, yıpranmış saçları onaran ve güçlendiren özel formülüyle dikkat çekiyor. Vegan içeriğiyle saçlara yoğun nem vererek kırılmaları önlüyor. Parlak ve sağlıklı saçlar için güçlü bir bakım sunar.

12. NYX Professional Makeup - Lip I.V. Vitamin İçeren Parlatıcı + Tint (08 Drippin' In Rose)

12. NYX Professional Makeup - Lip I.V. Vitamin İçeren Parlatıcı + Tint (08 Drippin' In Rose)

NYX Lip I.V., dudakları hem besleyen hem de hafif renklendiren bir parlatıcıdır. Vitamin içeriği sayesinde dudakları nemlendirirken ışıltılı bir görünüm kazandırır. Günlük makyajınıza enerji katan bu gloss, doğal ve sağlıklı bir dudak görünümü sunar.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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