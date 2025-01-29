onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim , Ev Yaşam
500 - 750 TL Arası Sevgililer Günü Hediyeleri

etiket 500 - 750 TL Arası Sevgililer Günü Hediyeleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 14:48

Sevgililer Günü'nde sevdiklerinize sunabileceğiniz 500-750 TL arasındaki hediyeleri sizin için bir araya getirdik. Seçenekler arasında sevimli ayıcık buketlerinden, zarif charm bilekliklere kadar birçok farklı alternatif bulunuyor. Bu özel günde, sevdiklerinizi mutlu edecek bir hediye seçmek için derlediğimiz bu önerilere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 29.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

By Shopping Beyaz Ayıcık Buketi 7 Ayıcıklı Sevgiliye Özel Hediyelik Kelebekli Ayıcık Buketi

By Shopping Beyaz Ayıcık Buketi 7 Ayıcıklı Sevgiliye Özel Hediyelik Kelebekli Ayıcık Buketi

By Shopping Beyaz Ayıcık Buketi, 7 şirin ayıcık ve kelebekli tasarımıyla sevgilinize alabileceğiniz uygun fiyatlı, anlamlı bir hediye. Hem romantik hem de sevimli bir seçim!

Fiyatı 599,90 TL.

By Shopping Beyaz Ayıcık Buketi

Marmori Gold Kadın Çelik Saat Gold Baget Bileklik Kolyeli Şakayık Kokulu Mumlu Hediye Seti

Marmori Gold Kadın Çelik Saat Gold Baget Bileklik Kolyeli Şakayık Kokulu Mumlu Hediye Seti

Marmori Gold Kadın Çelik Saat ve Baget Bileklik, şık kolye ve şakayık kokulu mum ile tamamlanan bu hediye seti, zarif ve romantik bir sürpriz arayanlar için harika bir seçenek! 

Fiyatı 629 TL.

Hediye Seti

Twotwo Kırmızı Kalpli Kutu Içerisinde Kupa Bardak ve Kalpli Jel Su Saati

Twotwo Kırmızı Kalpli Kutu Içerisinde Kupa Bardak ve Kalpli Jel Su Saati

İçerisinde 2 adet şık kupa bardak, zarif jel kırmızı kalpli su saati ve aşk dolu sözlerle süslenmiş küçük kalpler bulunuyor. Sevgilinize duygularınızı ifade etmenin en tatlı yollarından biri olacak bu özel set, romantik anlarınıza anlam katacak!

Fiyatı 599 TL.

Twotwo Kırmızı Kalpli Kutu

Jewelry Shop Çelik Beşiktaş Taraftar Nomination Charm Bileklik

Jewelry Shop Çelik Beşiktaş Taraftar Nomination Charm Bileklik

Beşiktaş tutkunu bir sevgiliniz varsa, ona sevgisini her an bileğinde taşıyabileceği şık bir hediye vermek istemez misiniz? Jewelry Shop Çelik Beşiktaş Taraftar Nomination Charm Bileklik, zarif tasarımı ve kaliteli çelik yapısıyla taraftar ruhunu yansıtırken, her kombinle uyum sağlayacak şık bir aksesuar olacak. 

Jewelry Shop Çelik

Merra Aksesuar Işıklı Kutuda Yüksek Kalite Kalpli Yüzük

Merra Aksesuar Işıklı Kutuda Yüksek Kalite Kalpli Yüzük

Romantik ve zarif bir hediye arayanlar için harika bir seçenek! 💍 Şık kalpli tasarımıyla sevgilinizin kalbini fethederken, ışıklı kutusu sayesinde hediyeniz daha da özel hale gelecek. Hem uygun fiyatlı hem de anlam dolu bir hediye arıyorsanız, bu yüzük tam size göre!

Fiyatı 550,00 TL.

Merra Aksesuar Işıklı Kutuda Yüksek Kalite Kalpli Yüzük

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Takıcadde Kaplangözü Kıymetli Doğaltaş Bileklik

Takıcadde Kaplangözü Kıymetli Doğaltaş Bileklik

Güç ve şıklığı bir arada sunan Takıcadde Kaplangözü Kıymetli Doğaltaş Bileklik, doğal taşların enerjisini sevenler için harika bir hediye seçeneği! 🐅✨ 8 mm doğal kaplangözü taşlarından oluşan bu bileklik, esnek yapısıyla her bileğe uyum sağlarken, etkileyici duruşuyla erkeklerin stilini tamamlıyor. 

Kullanıcı yorumu;

Güzelde bir kutu içinde, dar gelme ihtimaline karşı yedek ipe takılı bir tek taşla gönderilmiş. Tavsiye ederim

Fiyatı 550,00 TL.

Takıcadde Kaplangözü Kıymetli Doğaltaş Bileklik

Lorus ( Seiko ) RH919KX9 Erkek Kol Saati

Lorus ( Seiko ) RH919KX9 Erkek Kol Saati

Paslanmaz çelik kasası ve hasır kordonuyla modern bir duruş sergileyen bu saat, hem günlük hem de özel anlarda rahatlıkla kullanılabilir. Sade ama etkileyici tasarımıyla zamansız bir şıklık sunarken, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar kullanım imkanı sağlıyor. Tarzına önem veren erkekler için hem şık hem de fonksiyonel bir aksesuar!

Fiyatı 605,88 TL.

Lorus Seiko RH919KX9 Erkek Kol Saati

Navcon Akordeon Geniş Kapasiteli Bozuk Para ve Pratik Taşınabilir Kart Tutucusu Cüzdan

Navcon Akordeon Geniş Kapasiteli Bozuk Para ve Pratik Taşınabilir Kart Tutucusu Cüzdan

Bu şık kartlık, zarif tasarımı ve kullanışlı yapısıyla kız arkadaşınızın bayılacağı hediyelerden biri! 💖 Günlük kullanımda pratiklik sunarken, şık detaylarıyla stiline sofistike bir dokunuş katacak.

Fiyatı 501,88 TL.

Kullanıcı yorumu;

Çok beğendim çok tatlı ve göründüğü gibi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz 🙏🏼✨💕

Navcon Akordeon  Cüzdan

Brezza Lusso Jewelry Gümüş Zarif Tasarım Zirkon Taşlı Bayan Kolye

Brezza Lusso Jewelry Gümüş Zarif Tasarım Zirkon Taşlı Bayan Kolye

Brezza Lusso Jewelry'nin bu zarif tasarımlı gümüş kolyesi, ışıltılı zirkon taşlarıyla şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Günlük kombinlerden özel davetlere kadar her an kullanabileceği bu kolye, zarif bir takı arayışında olanlar için mükemmel bir seçenek! 

Fiyatı 732,95 TL.

Brezza Lusso Jewelry Gümüş Zarif Tasarım Zirkon Taşlı Bayan Kolye

Nothing Kilit Detaylı Makyaj Çantalı Büyük Boy El ve Omuz Çantası Vela

Nothing Kilit Detaylı Makyaj Çantalı Büyük Boy El ve Omuz Çantası Vela

. Dayanıklı suni deri materyali sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlarken, modern tasarımıyla her kombine uyum sağlıyor. Günlük kullanım için ideal olan bu çanta, geniş iç hacmi ve pratik makyaj çantasıyla ihtiyaçlarınıza cevap veriyor. Genç ve dinamik tarzı benimseyen kadınlar için vazgeçilmez bir aksesuar!

Fiyatı 384,93 TL.

Nothing Kilit Detaylı Makyaj Çantalı Büyük Boy El ve Omuz Çantası Vela

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın