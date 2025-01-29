500 - 750 TL Arası Sevgililer Günü Hediyeleri

Sevgililer Günü'nde sevdiklerinize sunabileceğiniz 500-750 TL arasındaki hediyeleri sizin için bir araya getirdik. Seçenekler arasında sevimli ayıcık buketlerinden, zarif charm bilekliklere kadar birçok farklı alternatif bulunuyor. Bu özel günde, sevdiklerinizi mutlu edecek bir hediye seçmek için derlediğimiz bu önerilere göz atabilirsiniz.

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