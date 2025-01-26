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Uygun Fiyatlı Kulaklık Arayanlara 2000 TL Altı Kulaklık Tavsiyeleri

etiket Uygun Fiyatlı Kulaklık Arayanlara 2000 TL Altı Kulaklık Tavsiyeleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.01.2025 - 19:09

Kaliteli bir kulaklık mı arıyorsunuz fakat bütçeniz sınırlı mı? Hem mükemmel ses kalitesi sunan hem de cebinizi yakmayacak bir kulaklık arayışındaysanız, sizin için ideal seçenekleri bir araya getirdik. 2000 TL altı fiyat aralığındaki en iyi kulaklık önerilerimizle, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir kulaklık deneyimi yaşamanız artık mümkün.

Bu içerik 26.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Pusat Hafif Oyuncu Kulaklığı - Siyah

Pusat Hafif Oyuncu Kulaklığı - Siyah

Gürültü desibellerini azaltan akıllı sistemi sayesinde oyun sırasında dikkatinizi tamamen oyuna verebilirsiniz. Bükülebilir kavisli mikrofonu, HD kalitesinde ses iletişimi sağlayarak arkadaşlarınızla kusursuz bir şekilde iletişim kurmanıza olanak tanır. Konfor ve performansı bir araya getiren bu kulaklık, oyun keyfinizi zirveye çıkaracak! 

Fiyatı 999,00 TL.

Pusat Hafif Oyuncu Kulaklığı

Hepsiburada

Gamepower Mihawk 7.1 Surround Rgb Oyuncu Kulaklığı Siyah

Gamepower Mihawk 7.1 Surround Rgb Oyuncu Kulaklığı Siyah

7.1 Surround Teknolojisi sayesinde rakiplerinizin konumunu kolayca belirleyerek rekabet avantajı sağlayabilirsiniz. 🕹️ 360° ayarlanabilir gürültü engelleyici mikrofon, takım arkadaşlarınızla net ve kesintisiz iletişim sunar. RGB aydınlatmasıyla şık bir görünüm kazanan bu kulaklık, hem performansı hem de tarzı bir araya getiriyor!

Fiyatı 1.387,47 TL.

Gamepower Mihawk 7.1 Surround Rgb Oyuncu Kulaklığı Siyah

Hepsiburada

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Aktif Gürültü Önleyici (ANC) teknolojisiyle dikkat dağıtan sesleri ortadan kaldırarak yalnızca müziğinize odaklanmanızı sağlar. 🎧✨ 40 saate varan şarj süresi sayesinde uzun yolculuklar ve yoğun günler için mükemmel bir seçim. 

Fiyatı 1.798,99 TL.

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Hepsiburada

Anker Soundcore H30i Mikrofonlu Kablosuz Kulaküstü Kulaklık

Anker Soundcore H30i Mikrofonlu Kablosuz Kulaküstü Kulaklık

Geliştirilmiş Saf Bass teknolojisiyle müziğinizi adeta hayata geçirir, her ritmi derinlemesine hissetmenizi sağlar. Kablosuz tasarımı ve entegre mikrofonuyla konforlu ve çok yönlü bir kullanım sunan bu kulaklık, hem müzik keyfi hem de iletişim için mükemmel bir seçim.

Fiyatı 1.699,00 TL.

Kullanıcı yorumu;

Ürün gerçekten çok iyi ses kalitesi malzeme kalitesi ve bataryası çok iyi gidiyor kabloluda kullanılıyor ve bass up harika kessssinlikle alın ses gecikmesi çok minik eğer yine de rahatsız olursanız kablolu kullanım ile bu sorunu çözebilir siniz ayrıca pedleri de çok rahat yumuşacık kesinlikle alın.

Anker Soundcore H30i Mikrofonlu Kablosuz Kulaküstü Kulaklık

Hepsiburada

Apple Earpods (Usb-C) MTJY3TU/A

Apple Earpods (Usb-C) MTJY3TU/A

Apple Earpods (USB-C) MTJY3TU/A, müzik dinleme ve iletişimde doğal ve akıcı bir deneyim sunuyor. 🎶 Ergonomik tasarımı, konforu ön planda tutarken, kristal netliğindeki sesiyle telefon görüşmelerinizi ve müzik keyfinizi bir üst seviyeye taşır.

Fiyatı 995,00 TL.

Apple Earpods (Usb-C) MTJY3TU/A

Hepsiburada
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Huawei Freebuds Se 2 - Beyaz

Huawei Freebuds Se 2 - Beyaz

Huawei Freebuds SE 2 - Beyaz, IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunar. Hafif ve kompakt tasarımıyla gün boyu rahat bir kullanım sağlarken, 40 saate kadar müzik çalma süresiyle kesintisiz bir deneyim sunar. Minimalist tasarım ve uzun pil ömrüyle hem iş hem eğlence için mükemmel bir seçim!

Fiyatı 1.417,50 TL.

Huawei Freebuds Se 2 - Beyaz

Hepsiburada

Samsung EO-IC100B Type C Kablolu Kulaklık

Samsung EO-IC100B Type C Kablolu Kulaklık

Samsung EO-IC100B Type-C Kablolu Kulaklık, şık ve ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor. Kulağa tam oturan uyumu sayesinde spor yaparken, yürürken veya günlük aktivitelerde konforlu bir kullanım sunar. Hem estetik hem de pratikliği bir arada isteyenler için mükemmel bir tercih!

Fiyatı 278,90 TL.

Samsung EO-IC100B Type C Kablolu Kulaklık

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JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık, Siyah

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık, Siyah

JBL Pure Bass teknolojisiyle kablosuz ses deneyimini güçlendirir. Sadece 5 dakikalık hızlı şarj ile 3 saat kullanım sunarken, tam şarjla 40 saate kadar müzik keyfi yaşatır. USB-C şarj kablosuyla yalnızca 2 saatte tamamen şarj edilebilen bu kulaklık, uzun pil ömrü ve kolay kullanımıyla vazgeçilmez bir seçenek!

Fiyatı 1.599,00 TL.

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

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Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Büyük 10mm sürücüleri sayesinde güçlü ve derin bas sunarak etkileyici bir ses deneyimi yaşatıyor. Tek şarjla 10 saat kullanım imkanı sunarken, şarj kutusuyla toplam 30 saate kadar çalma süresi sağlar. Hem performansı hem de uzun pil ömrüyle dikkat çeken bu kulaklık, müzik keyfinizi üst seviyeye taşıyacak!

Fiyatı 899,00 TL.

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Hepsiburada

Qcy T13 ANC 4 Mikrofon Bluetooth 5.3 Kablosuz Kulaklık Siyah Aktif Gürültü Engelleme

Qcy T13 ANC 4 Mikrofon Bluetooth 5.3 Kablosuz Kulaklık Siyah Aktif Gürültü Engelleme

Müzik dinlemekten film izlemeye ve telefon görüşmelerine kadar günlük aktiviteler için mükemmel bir seçenek. ANC teknolojisi, dış sesleri engelleyerek daha odaklı ve kesintisiz bir dinleme deneyimi sunar. 

Kullanıcı yorumu;

Malzeme ve ses kalitesi iyi, son seste bangır bangır ses vermemesine rağmen tatmin edici ve temiz ses vermesi ANC özelliği ile birlikte gayet başarılı, uygulamasını yükleyip kullanırsanız kulaklıklara fonksiyon ataması yapabilir ve şarj doluluk oranlarını da görebilirsiniz.

Qcy T13 ANC 4 Mikrofon Bluetooth

Hepsiburada

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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