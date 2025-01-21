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2025 Yılında Yalnız Olmayanlar Buraya! Sevgililer Günü İçin Trend Hediye Önerileri

etiket 2025 Yılında Yalnız Olmayanlar Buraya! Sevgililer Günü İçin Trend Hediye Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 14:36

2025 Sevgililer Günü'ne özel, sizin için seçtiğimiz hediye önerilerini bir araya getirdik. Bu özel günü daha da anlamlı kılmak için, sevdiklerinize verebileceğiniz en özel hediyeleri sizler için titizlikle seçtik. Birbirinden farklı ve özgün hediye seçenekleri ile sevdiklerinizi mutlu etmenin tam zamanı. 

Bu içerik 21.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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LEGO Botanicals Seti, sevgilinize hiç solmayacak bir çiçek hediye etmek için harika bir seçim!

LEGO Botanicals Seti, sevgilinize hiç solmayacak bir çiçek hediye etmek için harika bir seçim!

Gül, papatya, peygamber çiçeği, okaliptüs, mürver çiçeği ve daha birçok çiçeğin detaylı tasarımıyla hem zarif hem de yaratıcı bir hediye sunabilirsiniz. Hem romantik hem de kalıcı bir sürpriz arayanlar için mükemmel bir alternatif! 

LEGO Botanicals

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Check100 Date Ideas - Sevgiliyle Yapılacak 32 Şey Fikir Kartı, randevularınızı eğlenceli ve yaratıcı hale getirmek için harika bir hediye! 💌

Check100 Date Ideas - Sevgiliyle Yapılacak 32 Şey Fikir Kartı, randevularınızı eğlenceli ve yaratıcı hale getirmek için harika bir hediye! 💌

Kazı kazan formatıyla sunulan bu kartlar, sevgilinizle yapacağınız aktiviteler için sürpriz dolu öneriler içeriyor. Eğer plan yaparken kararsız kalıyorsanız, bu kartlarla her anı özel ve keyifli hale getirebilirsiniz!

Kullanıcı yorumu;

Ürün premium, tam sevgililer günü hediyesi.

Check100 Date Ideas

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Swarovski 5533397 Dancing Kolye

Swarovski 5533397 Dancing Kolye

Swarovski Dancing Kolye, Sevgililer Günü’nde kız arkadaşınıza zarif bir hediye vermek istiyorsanız harika bir tercih! 💎 Şık ve göz alıcı tasarımıyla hem günlük hem özel günlerde kullanıma uygun olan bu kolye, sevdiğinize unutulmaz bir sürpriz yapmanın en zarif yolu olacak. 

Swarovski 5533397 Dancing Kolye

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Slazenger SL.09.2272.2.07 Erkek Kol Saati

Slazenger SL.09.2272.2.07 Erkek Kol Saati

Slazenger Erkek Kol Saati, zarif gümüş kordonuyla hem günlük hem de şık kombinlerde kullanılabilecek harika bir aksesuar! Modern tasarımıyla stil sahibi bir hediye arıyorsanız, bu saat sevgilinizin favorisi olacak. 

Slazenger SL.09.2272.2.07 Erkek Kol Saati

Hepsiburada

Peluş 120 cm Papyonlu Sevimli Ayı, Sevgililer Günü’nün klasik ve en tatlı hediyelerinden biri! 🧸💕

Peluş 120 cm Papyonlu Sevimli Ayı, Sevgililer Günü’nün klasik ve en tatlı hediyelerinden biri! 🧸💕

Kocaman boyutu ve şirin papyonuyla sevgilinizi mutlu etmek için harika bir seçenek. Sarılmalık yumuşacık bu pelüş ayı, sevgilinize sıcacık bir sürpriz yapmanın en sevimli yollarından biri! 

Peluş 120 cm Papyonlu Sevimli Ayı

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Cosswe Explosionsbox hediye kutusu

Cosswe Explosionsbox hediye kutusu

Cosswe Explosionsbox Hediye Kutusu, daha romantik ve anlamlı hediyeler hazırlamayı sevenler için mükemmel bir seçim! Yaratıcı tasarımı sayesinde bir fotoğraf albümü, koleksiyon defteri ve sürpriz kutu bir arada. Sevdikleriniz için özel anılarınızı daha kişisel bir dokunuşla sunmanın en etkileyici yollarından biri! 

Cosswe Explosionsbox hediye kutusu

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Ejoya Kişiye Özel Hediye Kutusu, erkek arkadaşınız için hem şık hem de kullanışlı bir hediye seçeneği!

Ejoya Kişiye Özel Hediye Kutusu, erkek arkadaşınız için hem şık hem de kullanışlı bir hediye seçeneği!

İçeriğinde Zippo model çakmak, kupa, bardak altlığı, deri anahtarlık ve kalem bulunan bu set, özel tasarımıyla her zevke hitap eder. Kişiye özel dokunuşuyla hem anlamlı hem de unutulmaz bir hediye olacak! 

Ejoya

Hepsiburada

Stanley Quencher Pipetli Termos 1,18 L Açık Pembe

Stanley Quencher Pipetli Termos 1,18 L Açık Pembe

Stanley Quencher Pipetli Termos, pratik ve kullanışlı bir hediye arayanlar için mükemmel bir seçenek! Sağlam yapısı ve büyük kapasitesiyle hem günlük kullanıma hem de outdoor maceralara uygun. Şık açık pembe rengiyle göz alıcı bir tasarıma sahip olan bu termos, sıcak ve soğuk içeceklerinizi uzun süre muhafaza eder. Hem şıklık hem dayanıklılık bir arada!

Stanley Quencher Pipetli Termos 1,18 L Açık Pembe

Hepsiburada

Derimod Kadın Pembe Uzun Askılı Peluş Omuz Çantası

Derimod Kadın Pembe Uzun Askılı Peluş Omuz Çantası

Kız arkadaşınıza şık ve sevimli bir hediye almayı düşünüyorsanız harika bir seçenek! Modern tasarımı ve yumuşacık peluş dokusuyla hem günlük kombinleri tamamlayacak hem de zarif bir dokunuş katacak. Özel günlerde stiline anlam katacak bu çanta, onu kesinlikle mutlu edecek! 

Derimod Kadın Pembe Uzun Askılı Peluş Omuz Çantası

Hepsiburada

Tommy Hilfiger Tjm Herıtage Leather Washbag

Tommy Hilfiger Tjm Herıtage Leather Washbag

Tommy Hilfiger Tjm Heritage, erkek arkadaşınız el çantası kullanmayı seviyorsa harika bir tercih! Şık ve sade tasarımıyla hem günlük kullanımda hem de seyahatlerde ideal bir aksesuar.

Tommy Hilfiger Tjm Herıtage Leather Washbag

Hepsiburada

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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