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Uygun Fiyatlı Spor Ayakkabı Arayışında Olanlara 1500 TL Altı Modeller

etiket Uygun Fiyatlı Spor Ayakkabı Arayışında Olanlara 1500 TL Altı Modeller

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 16:34

Spor ayakkabılarınızı yenilemek mi istiyorsunuz? Fakat bütçeniz 1500 TL'yi geçmemeli mi? O zaman doğru yerdesiniz! Under Armour'dan Adidas'a kadar pek çok markanın en gözde modellerini sizin için bir araya getirdik. Hem uygun fiyatlı hem de kaliteli spor ayakkabı arayışınıza son verecek bu özenle seçilmiş modeller, tarzınızı yansıtırken, konforunuzu da maksimum seviyeye çıkaracak. Haydi, gelin bu eşsiz spor ayakkabı koleksiyonunu birlikte keşfedelim!

Bu içerik 17.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Under Armour UA Charged Commit TR 4 Antrenman Ayakkabısı Erkek

Under Armour UA Charged Commit TR 4 Antrenman Ayakkabısı Erkek

Under Armour Antrenman Ayakkabıları tam anlamıyla gerçek bir performans ayakkabısı! Üst kısmındaki deri sayesinde dengede kalmak çok kolay, altındaki esnek kanallar da hareket özgürlüğü sağlıyor. Üstelik Charged Cushioning teknolojisiyle her adımda yumuşacık bir destek hissi alıyorsunuz. Spor yaparken ya da günlük koşturmacada bir numaralı favoriniz olacak.

Fiyatı 1.483,33TL.

Under Armour UA Charged Commit TR 4 Antrenman Ayakkabısı Erkek

Amazon

Puma Anzarun Lite Trainers Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Puma Anzarun Lite Trainers Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Puma Anzarun Lit, gün boyu hem konfor hem de şıklık sunuyor! Hafif ağ dokulu üst yüzeyi ile nefes alabilirlik sağlarken, SoftFoam çorap astarı ayağınızı her adımda rahat ettiriyor. Göze çarpan zarif PUMA detayları da tarzınıza sportif bir dokunuş katıyor. 

Fiyatı 1.266,23TL 

Puma Anzarun Lite Trainers Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Amazon

Kinetix Mıton Pu 4pr Siyah Unisex Koşu Ayakkabısı

Kinetix Mıton Pu 4pr Siyah Unisex Koşu Ayakkabısı

Kinetix Mıton Pu 4PR Siyah Unisex Koşu Ayakkabısı, hem şıklığı hem de konforu bir araya getiren tasarımıyla favoriniz olmaya aday! Günlük koşulardan spor aktivitelerine kadar her anınıza uyum sağlayacak bu model, rahat yapısıyla uzun süreli kullanımda bile sizi yormaz. 

Sepete özel fiyat 779,99 TL.

Kinetix Mıton Pu 4pr Siyah Unisex Koşu Ayakkabısı

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adidas COURTBLOCK Spor Ayakkabı Erkek

adidas COURTBLOCK Spor Ayakkabı Erkek

Bu adidas spor ayakkabı, sade ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor! Hafif kanvas üst yüzeyi ve yumuşak kumaş astarı sayesinde gün boyu rahatlık sunar. Hem konforlu hem de zarif bir görünüm arıyorsanız, bu ayakkabı tam size göre. 

Fiyatı 1.442,64TL.

Kullanıcı yorumu;

Normalde 41-42 giyen biri olarak 42 numara aldım ve tam oldu. Rahat ve şık bir ayakkabı. Dışarıda daha giymedim uzun süre giyince ne olur bilemem ama çok beğendim görünüşünü. Hızlı kargo ve sağlam ürün gönderildi. Teşekkür ederim.

adidas COURTBLOCK Spor AyakkabıErkek

Amazon

Puma Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

Puma Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı, günlük kombinlerinizi tamamlayacak şıklıkta ve rahatlıkta bir model! Minimal ve modern tasarımı sayesinde her stile uyum sağlarken, konforlu yapısıyla gün boyu keyifle kullanabilirsiniz.

Fiyatı 1.322,44TL. 

Puma Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

Amazon
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Hummel Route Kadın Spor Ayakkabı

Hummel Route Kadın Spor Ayakkabı

Modern tasarımı ve destekleyici yapısıyla spor yaparken konforu hissedecek, şık görünümünüzden de ödün vermeyeceksiniz.

Sepete özel fiyat 815,98 TL.

Kullanıcı yorumu;

Gayet şık ve güzel bir spor ayakkabı oğlum rahat olduğunuda söyledi. Alacaklara tavsiye ederim.

Hummel Route Kadın Spor Ayakkabı

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adidas DURAMO SL W Spor AyakkabıKadın

adidas DURAMO SL W Spor AyakkabıKadın

Bu adidas koşu ayakkabısı, konforu ve performansı bir arada sunuyor. Kauçuk dış tabanı sayesinde ıslak çimlerden ağır toprak zeminlere kadar her türlü yüzeyde güvenle hareket edebilirsin. Rahat yapısıyla koşularını daha keyifli hale getirecek bu ayakkabı, her adımında seni desteklemeye hazır! 

Fiyatı 1.574,63TL. 

adidas DURAMO SL W Spor AyakkabıKadın

Amazon

Under Armour UA W Charged Surge 4 Spor AyakkabıKadın

Under Armour UA W Charged Surge 4 Spor AyakkabıKadın

Nefes alabilen file sayası, ayağınızı serin tutarken, yapı ve destek sağlayan sentetik katmanlarla ekstra dayanıklılık sunuyor. Ayak bileği çevresindeki yastıklama ise her adımda rahatlık ve destek sağlıyor. Spor yaparken ya da günlük kullanımda size eşlik edecek bu ayakkabı, hem şık hem de işlevsel bir seçenek.

Fiyatı 1.197,68TL. 

Under Armour UA W Charged Surge 4 Spor AyakkabıKadın

Amazon

New Balance W411AN2 Spor Ayakkabı Kadın

New Balance W411AN2 Spor Ayakkabı Kadın

New Balance 411 Koşu Ayakkabısı, enerji dolu bir performans için tasarlandı! Ayak altı konforunu ön planda tutan yapısıyla, uzun koşularınızda bile sizi rahat ettirir. Hem hafif hem de destekleyici olan bu model, spor yaparken her adımda enerjinizi yükseltmeye hazır. 

Fiyatı 1.329,90TL.

New Balance W411AN2 Spor Ayakkabı

Amazon

Hummel Leon Unisex Spor Ayakkabı

Hummel Leon Unisex Spor Ayakkabı

Hummel Leon Unisex Spor Ayakkabı, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada isteyenler için harika bir seçenek! Spor yaparken ayağınızı sıkıca saran dar kalıbı sayesinde güvenli ve konforlu bir kullanım sunuyor. 

Hummel Leon Unisex Spor Ayakkabı

Hepsiburada

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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