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Yaşam Enerjinizi Sömüren Yöneticinize İnat Kendinizi Motive Etmenizi Sağlayacak 10 Ofis Ürünü

etiket Yaşam Enerjinizi Sömüren Yöneticinize İnat Kendinizi Motive Etmenizi Sağlayacak 10 Ofis Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 16:40

Yöneticinizin enerjinizi tüketmesine rağmen kendinizi nasıl motive edeceğinizi merak ediyor musunuz? İşte, bu duruma karşı koymanızı sağlayacak ofis ürünleri listemiz. Bu ürünler, sadece iş yerinde değil, aynı zamanda evde de motivasyonunuzu yükseltmeye yardımcı olacak. 

Bu içerik 15.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Touch Sketc 80 li Çift Taraflı Marker Kalem Seti Çanta Siyah Model

Touch Sketc 80 li Çift Taraflı Marker Kalem Seti Çanta Siyah Model

Touch Sketch 80'li Çift Taraflı Marker Kalem Seti, ofis masanıza hem işlevsellik hem de renk katmak için mükemmel bir seçim! Her iki ucu da farklı kalınlıklarda kullanılabilen bu kalemler, rengarenk tonlarıyla yaratıcı projelerinizi hayata geçirmenizi kolaylaştırırken, aynı zamanda ofisinizde estetik bir detay oluşturacak.

Touch Sketc 80 li Çift Taraflı Marker Kalem Seti

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Karaca Home Magic Çerçeve Gümüş 13X18 cm

Karaca Home Magic Çerçeve Gümüş 13X18 cm

Karaca Home Magic Gümüş Çerçeve, ofis masanıza hem zarafet hem de anlam katacak harika bir aksesuar! Şık tasarımı ve gümüş rengiyle her dekorasyon tarzına uyum sağlayan bu çerçeve, sevdiklerinizin en değerli anılarını sergilemek için mükemmel bir seçim.

Karaca Home Magic Çerçeve Gümüş 13X18 cm

Hepsiburada

Metal Pano Duvar Askılığı

Metal Pano Duvar Askılığı

Metal Pano Duvar Askılığı, en güzel anılarınızı, özel fotoğraflarınızı, kişisel notlarınızı ve sevdiğiniz eşyalarınızı sergilemek için harika bir çözüm sunuyor! Hem işlevsel hem de dekoratif olan bu ürün, ofisinizde duvara asarak hem düzenli bir alan yaratmanızı hem de size ilham veren detayları her zaman göz önünde bulundurabilirsiniz.

Metal Pano Duvar Askılığı

Hepsiburada

PAPERORA Spiralli Süresiz Planlayıcı Ajanda

PAPERORA Spiralli Süresiz Planlayıcı Ajanda

PAPERORA Spiralli Süresiz Planlayıcı Ajanda A5, şık ve modern tasarımıyla hem işlerinizi düzenlemede en büyük yardımcınız hem de favoriniz olmaya aday! Süresiz yapısıyla dilediğiniz zaman kullanmaya başlayabilir, günlük planlarınızı ve hedeflerinizi rahatlıkla organize edebilirsiniz.

PAPERORA Spiralli Süresiz Planlayıcı Ajanda

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PALTO TASARIM Dobarlan Bırakma Kendini Beyaz Venüs Kupa

PALTO TASARIM Dobarlan Bırakma Kendini Beyaz Venüs Kupa

PALTO TASARIM Dobarlan Bırakma Kendini yazılı Beyaz Venüs Kupa, işten yorulduğunuz anlarda bir kahve molasını daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış.

PALTO TASARIM Dobarlan Bırakma Kendini Beyaz Venüs Kupa

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Gorgeous 32GB Yenilik Sevimli Bebek Penguen USB 2.0 Flash Sürücü Veri Memory Stick Cihazı

Gorgeous 32GB Yenilik Sevimli Bebek Penguen USB 2.0 Flash Sürücü Veri Memory Stick Cihazı

Gorgeous 32GB Yenilik Sevimli Bebek Penguen USB 2.0 Flash Sürücü, hem işlevsel hem de sevimli tasarımıyla favoriniz olmaya aday! 32GB depolama kapasitesi sayesinde verilerinizi güvenle saklayabilir, iş veya günlük kullanım için yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. 

Gorgeous 32GB Yenilik Sevimli Bebek Penguen

Hepsiburada

Pego Rainbow Not Defteri

Pego Rainbow Not Defteri

Pego Rainbow Not Defteri, gün içinde yapacağınız işleri planlamak ve notlarınızı düzenlemek için harika bir seçenek! Göz alıcı gökkuşağı tasarımıyla çalışma masanıza renk katarken, pratik yapısı sayesinde işlerinizi kolayca takip etmenizi sağlar.

Pego Rainbow Not Defteri

Hepsiburada

Xiaopeng Store Xiaopengstore Komik Kalemlik

Xiaopeng Store Xiaopengstore Komik Kalemlik

Xiaopeng Store Komik Kalemlik, sevimli ve eğlenceli tasarımıyla masanızın favorisi olmaya aday! Hem kalemlerinizi düzenli bir şekilde saklayabileceğiniz hem de çalışma alanınıza neşe katacak bu kalemlik, ofis masanızı daha keyifli hale getirecek.

Xiaopengstore Komik Kalemlik

Hepsiburada

LETURE Çekmeceli Ofis Masası Düzenleyici

LETURE Çekmeceli Ofis Masası Düzenleyici

LETURE Çekmeceli Ofis Masası Düzenleyici, masanızı düzenli tutarak çalışma alanınızı daha verimli hale getirip ve motivasyonunuzu arttıracaktır.

LETURE Çekmeceli Ofis Masası Düzenleyici

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Meg Art 3D Baby Yoda Figürlü Not Tutucu Masaüstü

Meg Art 3D Baby Yoda Figürlü Not Tutucu Masaüstü

Meg Art 3D Baby Yoda Figürlü Not Tutucu Masaüstü, unutkanlık sorununuza eğlenceli bir çözüm sunuyor. Baby Yoda'nın sevimli tasarımıyla notlarınızı düzenli tutarken, her an gözünüzün önünde olacak ve hiçbir önemli detayı unutmamanızı sağlayacak.

Meg Art 3D Baby Yoda Figürlü Not Tutucu Masaüstü

Hepsiburada

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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