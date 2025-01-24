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Yalı Çapkını Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yalı Çapkını Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?

Star tv dizi yalı çapkını
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 13:28

Bolu'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen facianın ardından, ülkemizde milli yas ilan edildi. Yas nedeniyle televizyon kanalları dizi ve yarışma programlarının yeni bölümlerine ara verdi. Cuma gününün reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın bu gecesi Star TV ekranlarında olup olmayacağı da merak edildi. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 

İşte, 24 Ocak 2025 Star TV  yayın akışı

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Yalı Çapkını Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?

Yalı Çapkını Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınmayacağı merak ediliyordu, Star TV'nin yayın akışı belli oldu. Dizinin merakla beklenen 92. bölümü bu akşam ekrana gelecek.

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü 24 Ocak 2025 saat 20.00'de Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü 24 Ocak 2025 saat 20.00'de Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Yeni bölümde Seyran, Ferit ve Suna'nın akıbeti şimdiden merak konusu!

İşte, Star TV'nin Yayın Akışı

İşte, Star TV'nin Yayın Akışı

  • 07:00 Güne Başlarken - Canlı

  • 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer - Canlı

  • 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak - Canlı

  • 16:15 Kiralık Aşk - Tekrar

  • 19:00 Star Haber - Canlı 

  • 20:00 Yalı Çapkını - Yeni Bölüm

  • 00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

  • 03:00 Güzel Köylü - Tekrar

  • 05:00 Kiralık Aşk - Tekrar

Peki, Yalı Çapkını'nın 91. Bölümünde Neler Olmuştu?

Peki, Yalı Çapkını'nın 91. Bölümünde Neler Olmuştu?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 17 Ocak Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan 91. bölümünde,

Ferit, ailesi ile büyük bir krizin içerisine düşmüştü. Büyük Hanım'ın entrikaları yüzünden her şeyin karmakarışık olduğu bu süreçte, İfakat'ın yaşadığı travma ise ailenin geçmiş hesaplaşmalarını su yüzüne çıkarmıştı. Ferit, öfkesini kontrol etmekte bir hayli zorlanırken bir anda ailesinin geleceğini tehlikeye atacak bir adımın eşiğine gelmişti! Suna'nın istenmesi ise olanların tuzu biberi olmuş, ailenin tüm kadınılarının tehdit edildiğini de açıkça ortaya koymuştu...

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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