Yalı Çapkını Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 17 Ocak Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan 91. bölümünde,

Ferit, ailesi ile büyük bir krizin içerisine düşmüştü. Büyük Hanım'ın entrikaları yüzünden her şeyin karmakarışık olduğu bu süreçte, İfakat'ın yaşadığı travma ise ailenin geçmiş hesaplaşmalarını su yüzüne çıkarmıştı. Ferit, öfkesini kontrol etmekte bir hayli zorlanırken bir anda ailesinin geleceğini tehlikeye atacak bir adımın eşiğine gelmişti! Suna'nın istenmesi ise olanların tuzu biberi olmuş, ailenin tüm kadınılarının tehdit edildiğini de açıkça ortaya koymuştu...