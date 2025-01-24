Yalı Çapkını Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?
Yalı Çapkını Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?
Bolu'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen facianın ardından, ülkemizde milli yas ilan edildi. Yas nedeniyle televizyon kanalları dizi ve yarışma programlarının yeni bölümlerine ara verdi. Cuma gününün reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın bu gecesi Star TV ekranlarında olup olmayacağı da merak edildi. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
İşte, 24 Ocak 2025 Star TV yayın akışı
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Yalı Çapkını Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?
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Yalı Çapkını'nın yeni bölümü 24 Ocak 2025 saat 20.00'de Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.
İşte, Star TV'nin Yayın Akışı
Peki, Yalı Çapkını'nın 91. Bölümünde Neler Olmuştu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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