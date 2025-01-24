Kızılcık Şerbeti Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Bolu'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan yangın faciasının ardından ülkemizde milli yas ilan edildi. Yas nedeniyle dizi ve yarışma programlarının yeni bölümleri yayınlanmadı. Show TV'nin her bölümüyle gündeme oturan başarılı yapımı Kızılcık Şerbeti'nin bu gece yayınlayıp yayınlanmayacağı ise merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

İşte, 24 Ocak 2025 Show TV yayın akışı