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Kızılcık Şerbeti Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Show tv dizi Kızılcık Şerbeti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 13:35

Bolu'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan yangın faciasının ardından ülkemizde milli yas ilan edildi. Yas nedeniyle dizi ve yarışma programlarının yeni bölümleri yayınlanmadı. Show TV'nin her bölümüyle gündeme oturan başarılı yapımı Kızılcık Şerbeti'nin bu gece yayınlayıp yayınlanmayacağı ise merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 

İşte, 24 Ocak 2025 Show TV  yayın akışı

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Kızılcık Şerbeti Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanıp yayınmayacağı merak ediliyordu ki Show TV'nin yayın akışı belli oldu. Dizinin merakla beklenen 85. bölümü bu akşam ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü 24 Ocak 2025 saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü 24 Ocak 2025 saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Diziye yeni gelen Işıl hanım ve Kıvılcım'ın akıbeti ise şimdiden merak konusu oldu!

İşte, Show TV'nin Yayın Akışı

İşte, Show TV'nin Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah - Canlı

  • 10:00 Kızılcık Şerbeti - Tekrar

  • 12:30 Gelin Evi - Yeni Bölüm

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - Canlı

  • 18:45 Show Ana Haber - Canlı

  • 20:00 Kızılcık Şerbeti - Yeni Bölüm

  • 00:15 Deha - Tekrar

  • 02:45 Siyah Kalp - Tekrar

  • 04:45 Sandık Kokusu - Tekrar

Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 84. Bölümünde Neler Olmuştu?

Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 84. Bölümünde Neler Olmuştu?

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 84. bölümünde;

Yaşanan acıların ardından Firaz annesinin evine dönse de İlhami ile arasındaki dostuk devam ediyordu. Kocasından kalan hisselerle Ünallar'in şirketine giren Asude, işe ağırlığını koymak istediğini herkese gösterdi. 

Öte yandan Fatih ve Doğa arasındaki aşk dolu dizgin devam ediyordu. Fatih'in sürprizi ile kısa bir tatile giden ikilinin keyfi yerindeydi. Ancak diziye hareket getirecek kişi Abdullah Bey'in yeni aldığı butik oteline müdür olmak için başvuru yapan Işıl oldu. Işıl ile birlikte Şerbo'da yeni bir hikaye başlıyor gibi...

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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