Kızılcık Şerbeti Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kızılcık Şerbeti Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?
Bolu'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan yangın faciasının ardından ülkemizde milli yas ilan edildi. Yas nedeniyle dizi ve yarışma programlarının yeni bölümleri yayınlanmadı. Show TV'nin her bölümüyle gündeme oturan başarılı yapımı Kızılcık Şerbeti'nin bu gece yayınlayıp yayınlanmayacağı ise merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
İşte, 24 Ocak 2025 Show TV yayın akışı
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Kızılcık Şerbeti Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü 24 Ocak 2025 saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.
İşte, Show TV'nin Yayın Akışı
Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 84. Bölümünde Neler Olmuştu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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