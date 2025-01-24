Arka Sokaklar Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?
Arka Sokaklar Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan facia nedeniyle ülkemizde milli yas ilan edildi. Bu yüzden hafta boyunca dizi ve yarışma programlarının yayınları iptal edildi. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 24 Ocak Cuma akşamı ekrana gelip gelmeyeceği ise merak edildi. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
İşte, 24 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı
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Arka Sokaklar Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?
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İşte, Kanal D Yayın Akışı
Peki Arka Sokaklar'ın Son Bölümünde Neler Oldu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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