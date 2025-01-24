Arka Sokaklar Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Arka Sokaklar'ın 17 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan 697. bölümünde,

Ekip, bir cinayet soruşturması üzerinde çalışıyordu ki cinayetin büyük bir çete ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Çete, küçük çocuğu olan yabancı uyruklu kadınları, çocukları ile tehdit ediyordu. Mesut çetenin içine sızarak gerçekleri açığa çıkarmaya çalışırken Selin'in hiç de hoşuna gitmeyen durumlar yaşandı.

Bu arada Nazike'ye ise kısmet çıktı. Ancak gelecek bölümde Rıza Baba'ya kurulan kumpas her şeyi altüst edebilir.