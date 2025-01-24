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Arka Sokaklar Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Arka Sokaklar Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kanal D Arka Sokaklar dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 17:19

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan facia nedeniyle ülkemizde milli yas ilan edildi. Bu yüzden hafta boyunca dizi ve yarışma programlarının yayınları iptal edildi. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 24 Ocak Cuma akşamı ekrana gelip gelmeyeceği ise merak edildi. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 

İşte, 24 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı

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Arka Sokaklar Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?

Arka Sokaklar Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 698. bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Rıza Baba'nın diziye veda edeceği konuşulurken, yeni bölümün ekrana geleceği de öğrenildi. 

Kanal D'nin yayın akışında yerini alan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü eğer yayın akışında bir değişiklik olmazsa 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de seyirci karşısına çıkacak.

İşte, Kanal D Yayın Akışı

İşte, Kanal D Yayın Akışı

  • 07:00 Küçük Ağa - Tekrar

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta? - Yeni Bölüm

  • 11:15 Yaprak Dökümü - Tekrar

  • 13:00 Gelinim Mutfakta - Yeni Bölüm

  • 16:00 Arka Sokaklar - Tekrar

  • 18:30 Kanal D Ana Haber - Canlı 

  • 20:00 Arka Sokaklar - Yeni Bölüm 

  • 00:15 Pek Yakında

  • 02:30 Siyah Beyaz Aşk - Tekrar

  • 04:45 Kuzey Güney - Tekrar

Peki Arka Sokaklar'ın Son Bölümünde Neler Oldu?

Peki Arka Sokaklar'ın Son Bölümünde Neler Oldu?

Arka Sokaklar'ın 17 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan 697. bölümünde, 

Ekip, bir cinayet soruşturması üzerinde çalışıyordu ki cinayetin büyük bir çete ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Çete, küçük çocuğu olan yabancı uyruklu kadınları, çocukları ile tehdit ediyordu. Mesut çetenin içine sızarak gerçekleri açığa çıkarmaya çalışırken Selin'in hiç de hoşuna gitmeyen durumlar yaşandı. 

Bu arada Nazike'ye ise kısmet çıktı. Ancak gelecek bölümde Rıza Baba'ya kurulan kumpas her şeyi altüst edebilir.

Rıza Baba Arka Sokaklar'a Veda mı Ediyor?

Rıza Baba Arka Sokaklar'a Veda mı Ediyor?

Aksiyonun hiç bitmediği dizinin fragmanında Rıza Baba'nın açığa alındığı ve ekibe veda edebileceği yönünde sinyaller dikkat çekiyor. Sosyal medyanın gündemine oturan bu ayrılık ihtimali gözleri Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'e çevirdi. Fakat fragmanda, 'Rıza Baba gitmesin.' ve 'Rıza Baba'ya Emniyet'te görülmemiş destek' gibi söylemler geçiyor. 

Rıza Baba'nın Arka Sokaklar'dan ayrılıp ayrılmayacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Bu yüzden 698. bölüme heyecanlı bekleyiş artıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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