Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Ünlülerin modaya olan tutkusu ve stil yarışı herkesin malumu. Ancak bu rekabette kimin daha iddialı kombinlerle öne çıktığı merak konusu oluyor. Gelin bu iddialı kombinlere beraber bakıp karar verelim.👇✨
Bu içerik 14.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Duygu Özaslan'ın benzersiz stil anlayışı her daim ilgi odağı olmuştur. Kendine özgü tarzını bu sefer de trençkot ve jean pantolon ile yansıtan Özaslan, dikkat çekici bir kombin yaratmayı başarmış.
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Özge Yağız, karşımıza tamamen siyah bir kombinle çıkıyor. Şeffaf üst giysisi ve deri pantolonu ile dikkat çeken Yagız, bu kıyafetini topuklu botlarıyla mükemmel bir şekilde tamamlamış.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, spor kombiniyle karşımızda. Geniş paça esofmanı ve crop montuyla tercih ettiği kıyafetler, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor.
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