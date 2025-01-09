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Klimalı Yastıktan 6'lı Bardak Setine Eviniz ve Çeyiz Listeniz İçin Harika Öneriler

etiket Klimalı Yastıktan 6'lı Bardak Setine Eviniz ve Çeyiz Listeniz İçin Harika Öneriler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 14:07

Evinizin şıklığını ve kullanım kolaylığını artıracak, çeyiz listenizi zenginleştirecek bir dizi harika öneriyle karşınızdayız. Tefal Titanyum Tava Seti'nden, Zwilling Pro Çok Amaçlı Bıçak'a kadar önerilerimiz arasına ekledik. Bu muhteşem ürünlerle eviniz ve çeyiz listeniz çok daha işlevsel ve estetik bir hale gelecek.

Bu içerik 09.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Tefal G25991 Titanyum 6X UnlimitedOne 3'lü Tava Seti

Tefal G25991 Titanyum 6X UnlimitedOne 3'lü Tava Seti

Tefal Tava Seti, çizilmeye karşı ultra dayanıklı %100 güvenli yapışmaz kaplamasıyla öne çıkıyor. Thermo-Signal ile ideal pişirme sıcaklığını gösterirken, Thermo-Fusion indüksiyon teknolojisi sayesinde hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar. Uzun ömürlü, pratik ve lezzet garantili bir yardımcı! 🍳

Tefal G25991 Titanyum 6X UnlimitedOne 3'lü Tava Seti

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Zwilling Enfinigy Su Isıtıcı 1 lt Siyah

Zwilling Enfinigy Su Isıtıcı 1 lt Siyah

Zwilling Enfinigy Su Isıtıcı, çift çeperli gövdesi sayesinde iç ısıyı uzun süre korurken dış yüzeyi elinizi yakmaz. Kapağı, sıcak buharla teması önlemek için 70 derece açıyla açılır, yani güvenlik de düşünülmüş! Paslanmaz çelik kireç filtresi ise çay ve kahve keyfinizi bir üst seviyeye çıkarır. Hem şık hem pratik, mutfağınızda tam bir joker parça! 

Kullanıcı yorumu;

İçi yekpare olduğu için güvenip almıştım. Bir kaç aydır kullanıyorum çok memnunum tavsiye ederim.

Zwilling Enfinigy Su Isıtıcı

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Zwilling Pro Çok Amaçlı Bıçak, 13 cm

Zwilling Pro Çok Amaçlı Bıçak, 13 cm

Zwilling Pro Çok Amaçlı Bıçak, mutfağınızın her işine koşacak bir yardımcı! FRIODUR buz sertleştirilmiş bıçağı, hem olağanüstü dayanıklılık hem de yüksek korozyon direnci sunar. Özel tırtıklı kenarı sayesinde ekmekten sebzeye, soğuk etlerden meyveye kadar her şeyi zahmetsizce kesebilirsiniz. 

Zwilling Pro Çok Amaçlı Bıçak

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Paşabahçe, Leafy Bardak 6'lı Set

Paşabahçe, Leafy Bardak 6'lı Set

300 cc hacmiyle ideal bir kullanım sunarken, gravürlü yüzeyi çizilmelere ve sürtmelere karşı ekstra dayanıklı. Isıya dayanıklı yapısı sayesinde hem sıcak hem soğuk içecekler için mükemmel. Hem fonksiyonel hem de zarif bir dokunuş arayanlara! 

Paşabahçe, Leafy Bardak 6'lı Set

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Madame Coco Klimalı Yastık

Madame Coco Klimalı Yastık

Klimalı Yastık, microfiber yapısı ve yumuşak dokusuyla uyku kalitenizi bir üst seviyeye taşıyor! Uyku sırasında oluşan nemi hapsedip kullanılmadığı saatlerde havaya salarak ferah bir deneyim sunar. Hem konforlu hem akıllı bir çözümle yatak odanızı yenileyin! 

Kullanıcı yorumu;

Yumuşacık bir yastık orta yükseklikte, yüksek ve daha sıkı yastık arayanlar başka yastıklara baksınlar, son derece konforlu, rahatsızlık duymadım ilk kullandığım zaman bile.

Madame Coco Klimalı Yastık

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TAÇ Ultra Granit Derin Tencere, 26cm

TAÇ Ultra Granit Derin Tencere, 26cm

TAÇ Ultra Granit Derin Tencere, mutfağınızda hem dayanıklılığı hem de şıklığı bir araya getiriyor! Sırlı emaye kaplaması sayesinde uzun ömürlü ve kolay temizlenebilir bir kullanım sunar. Granit rengindeki modern tasarımıyla her mutfağa uyum sağlar. Sağlam, pratik ve göz alıcı bir seçenek! 

TAÇ Ultra Granit Derin Tencere, 26cm

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odorshield+ İPLİ ÇAMAŞIR YIKAMA FİLESİ

odorshield+ İPLİ ÇAMAŞIR YIKAMA FİLESİ

İpli Çamaşır Yıkama Filesi, kıyafetlerinize tam koruma sunar! Ultra yumuşak ve ince ağ dokusu sayesinde su ve deterjan kolayca geçer, böylece giysileriniz tertemiz olur. Çamaşırların dolanmasını önleyerek narin parçalarınızın ömrünü yüzlerce yıkama boyunca uzatır. Hem pratik hem de giysilerinizin en büyük dostu olacak!

İPLİ ÇAMAŞIR YIKAMA FİLESİ

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Philips Hue Play 2'li EkoPaket - Siyah [Enerji Sınıfı A]

Philips Hue Play 2'li EkoPaket - Siyah [Enerji Sınıfı A]

Philips Hue Play, 16 milyon renkle ve sıcak-soğuk beyaz ışık seçenekleriyle benzersiz bir aydınlatma deneyimi sunuyor! Her anınıza uygun atmosferi yaratmanızı sağlayan bu akıllı ışıklar, film geceleri, partiler, uyku öncesi hikayeler veya sadece dinlenme zamanları için mükemmel bir seçenek. 

Philips Hue Play 2'li EkoPaket

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Songmics Mücevher Kutusu

Songmics Mücevher Kutusu

Songmics Mücevher Kutusu, 6 katlı yapısı ve 2 yan katlanır kapağıyla takılarınızı düzenli ve güvenli bir şekilde saklamanızı sağlar. Sayısız bölme, her bir mücevher için özel bir alan yaratır. Parlak mücevherlerinizi bu şık kutuda sergileyin ve her zaman düzenli tutun! 💎

Songmics Mücevher Kutusu

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Visco Planet Visco Yastık Destekli Ortopedik Yastık

Visco Planet Visco Yastık Destekli Ortopedik Yastık

Visco Planet Visco Yastık Destekli Ortopedik Yastık, özel olarak tasarlanmış iki farklı başlığıyla hem alçak hem de yüksek yastık tercih edenlere hitap eder. Viskoelastik süngeri, toz akarlarına karşı direnç gösterdiği için alerjisi olanlar için ideal bir seçenek sunuyor. 

Visco Planet Visco Yastık Destekli Ortopedik Yastık

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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