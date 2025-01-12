2025'in İlk Karne Hediyeleri

2025'in ilk dönem karne heyecanına eşlik edecek hediye önerilerimizle karşınızdayız. 'Çocuğuma hangi karne hediyesini almalıyım?' sorusuna yanıt arayan ebeveynler için, her bütçeye ve yaş grubuna hitap eden önerilerimizi incelemeye davet ediyoruz.

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