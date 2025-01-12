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2025'in İlk Karne Hediyeleri

etiket 2025'in İlk Karne Hediyeleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 14:06

2025'in ilk dönem karne heyecanına eşlik edecek hediye önerilerimizle karşınızdayız. 'Çocuğuma hangi karne hediyesini almalıyım?' sorusuna yanıt arayan ebeveynler için, her bütçeye ve yaş grubuna hitap eden önerilerimizi incelemeye davet ediyoruz.

Bu içerik 12.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık, hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisiyle gerçek zamanlı olarak çevresel sesleri etkili bir şekilde engeller. 🎧 Oyun oynamayı ve müzik dinlemeyi seven çocuklar için mükemmel bir karne hediyesi! 

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

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Lamborghini Lisanslı L3 Kolay Katlanabilir Işıklı Orta Gövde ve Işıklı Tekerlekli Çocuk Scooter Yeşil

Lamborghini Lisanslı L3 Kolay Katlanabilir Işıklı Orta Gövde ve Işıklı Tekerlekli Çocuk Scooter Yeşil

Şıklığı ve eğlenceyi bir araya getiren mükemmel bir seçim! Kolay katlanabilir tasarımı sayesinde taşımayı ve saklamayı zahmetsiz hale getiriyor. Orta gövde ve ışıklı tekerlekleri, hem havalı bir görünüm hem de ekstra güvenlik sunmuş. 

Kullanıcı yorumu;

Harika bir ürün, bir çocuk scooterına göre oldukça fazla kaliteli, markasının hakkını gerçekten veriyor uzun ömürlü bir ürün olacağından eminim.

Lamborghini Çocuk Scooter Yeşil

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Mattel Games Uno Harry Potter Serisi Oyun Kartı

Mattel Games Uno Harry Potter Serisi Oyun Kartı

Harry Potter temalı UNO, klasik UNO'nun eğlencesini büyülü bir dokunuşla birleştiriyor! ✨ Hermione, Harry, Ron ve diğer ikonik karakterlerle tasarlanan bu özel versiyon, Harry Potter hayranı çocuklar için harika bir hediye seçeneği.

Mattel Games Uno Harry Potter Serisi Oyun Kartı

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Clementoni Robotik Laboratuvarı Mio Robot 64957

Clementoni Robotik Laboratuvarı Mio Robot 64957

Monte edilmesi gereken bu orijinal robot, çocuklara hem yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı hem de interaktif bir oyun dünyası sunar. İki adet kızılötesi sensörü sayesinde Mio Robot engellere takılmaz ve gerçek bir tazı gibi elinizi takip eder. Mikrofonuyla basitçe ellerinizi çırparak komut verebilir, robotun arkasındaki baskı devre kartını kullanarak hareketlerini programlayabilirsiniz.

Robotik ve STEM konularına ilgi duyan çocuklar için mükemmel bir karne hediyesi!

Clementoni Robotik Laboratuvarı Mio Robot 64957

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Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510 6GB 128GB 10.9" Gray Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510 6GB 128GB 10.9" Gray Tablet

Şık ve güçlü tasarımıyla hem iş hem de eğlence için mükemmel bir seçenek sunan bu tablet, günlük yaşamı daha verimli ve keyifli hale getiriyor. İnce yapısı ve göz alıcı gri rengiyle dikkat çeken Galaxy Tab S9 FE, çocuğunuzun hem öğrenme hem de eğlence ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar. Eğer çocuğunuzun bir tablete ihtiyacı varsa, bu tablet ona harika bir karne hediyesi olacak! 

Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510 6GB 128GB 10.9' Gray Tablet

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LEGO ® Creator 3’ü 1 Arada Çiçekli Daktilo

LEGO ® Creator 3’ü 1 Arada Çiçekli Daktilo

LEGO® Creator 3'ü 1 Arada Çiçekli Daktilo oyun seti, çiçekleri, sanatı ve tasarımı seven çocuklar için harika bir hediye! Kız ve erkek çocuklara yönelik bu mini daktilo oyuncağı, parçalarla yapılan 4 renkli çiçekle süslenmiş, bu da ona hem eğlenceli hem de dekoratif bir hava katar.

LEGO ® Creator 3’ü 1 Arada Çiçekli Daktilo

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KRON, Geroni Sirio, 24 Jant City Bisiklet

KRON, Geroni Sirio, 24 Jant City Bisiklet

KRON Geroni Sirio 24 Jant City Bisiklet, şehrin keyfini doyasıya çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçim!  21 vites seçeneğiyle her türlü yol koşulunda rahat bir sürüş sunarken, çelik gövdesi sağlamlığı ve dayanıklılığı garantiliyor.

KRON, Geroni Sirio, 24 Jant City Bisiklet

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Instax mini 12 Beyaz Fotoğraf Makinesi ve 20'li mini Film

Instax mini 12 Beyaz Fotoğraf Makinesi ve 20'li mini Film

Instax Mini 12 Beyaz Fotoğraf Makinesi ve 20'li Mini Film, anılar biriktirmeyi seven çocuklar için harika bir hediye seçeneği! Şık ve kolay kullanımıyla dikkat çeken bu fotoğraf makinesi, çocuğunuzun yaratıcı yönünü keşfetmesine ve özel anlarını ölümsüzleştirmesine olanak tanıyacak.

Instax mini 12 Beyaz Fotoğraf Makinesi ve 20'li mini Film

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Hwagol Akıllı Saat

Hwagol Akıllı Saat

En yeni 1.83 inç ekranıyla geniş ve net bir görüntü sunan bu saat, arama yapma ve çağrılara cevap verme özelliğiyle de kullanım kolaylığı sağlar. Kalp hızı, uyku takibi, pedometre ve kalori ölçümü gibi sağlık izleme özellikleriyle aktif bir yaşam tarzını desteklerken, çoklu spor modu sayesinde farklı aktivitelerinizi kolayca takip edebilirsiniz.

Hwagol Akıllı Saat

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Geppettoys Extreme Elektirikli Thunder 40 Km Hız Yapan Araba Uzaktan Kumandalı Pickup Jeep

Geppettoys Extreme Elektirikli Thunder 40 Km Hız Yapan Araba Uzaktan Kumandalı Pickup Jeep

Geppettoys Extreme Elektrikli Thunder Uzaktan Kumandalı Pickup Jeep, hız ve eğlenceyi bir arada sunuyor! 40 km/sa hız yapabilen bu etkileyici araba, uzaktan kumanda özelliğiyle kolayca kontrol edilebilir. Dayanıklı yapısı ve dikkat çekici tasarımıyla, özellikle daha küçük yaştaki çocuklar için mükemmel bir hediye seçeneği.

Geppettoys

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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