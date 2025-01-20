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Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 11 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 11 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 23:39

Büyüleyici ve bağımlılık yaratan 11 güzellik ürünü; cennetin kokusunu arayanlar için Body Fragrance Mist, nemlendirme ihtiyacı duyanlar için The Purest Solutions ve daha pek çok ürünle karşınızdayız. Bu ürünler, etkileyici sonuçlarıyla sizi kendine hayran bırakacak ve bir sonrakini almak için sabırsızlanmanızı sağlayacak. Güzellik ve bakım dünyasının bu eşsiz ürünlerini keşfetmeye hazır mısınız?

Bu içerik 20.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sol De Janeıro Brazılıan Crush Body Fragrance Mıst

Sol De Janeıro Brazılıan Crush Body Fragrance Mıst

Body Fragrance Mist, cennet gibi kokmak isteyenler için mükemmel bir seçenek! Tropikal notalarıyla sizi adeta Brezilya sahillerine götürürken, kalıcı ve hafif formülüyle gün boyu taze ve enerjik hissetmenizi sağlar.

Sol De Janeıro Brazılıan Crush Body Fragrance Mıst

Hepsiburada

Sol De Janeıro Brezilya Bum Bum Kremi

Sol De Janeıro Brezilya Bum Bum Kremi

Kafein açısından zengin guarana özütü formülüyle cildinizi sıkılaştırmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı olur. Hafif dokusu ve muhteşem kokusuyla uygulaması keyifli olan bu krem, cildinizde gözle görülür bir fark yaratırken sizi Brezilya sahillerinin enerjisiyle buluşturacak! 

Sol De Janeıro Brezilya Bum Bum Kremi

Hepsiburada

The Purest Solutions, 24 Saat Etkili Günlük Yoğun Nemlendirici Cilt Bakım Kremi

The Purest Solutions, 24 Saat Etkili Günlük Yoğun Nemlendirici Cilt Bakım Kremi

Nem ihtiyacı olan, yaşlanma karşıtı ve anti-stres bakımı arayan tüm cilt tipleri için özel olarak tasarlanan bu krem, cildinizi gün boyu nemlendirerek canlı ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. 

Kullanıcı yorumu;

Çok nemlendirici kullandım bu markanın nemlendiricisi çok iyi gün boyu cildinizi nemli tutuyor tavsiye ederim 😇

The Purest Solutions

Amazon

Eda Taşpınar Avantaj Paket Mediım Güneşsiz Bronzlaştırıcı

Eda Taşpınar Avantaj Paket Mediım Güneşsiz Bronzlaştırıcı

%100 doğal formülü, şeker pancarının fermente edilmesiyle elde edilen içeriklerle cildinize güneşsiz bronzluk kazandırır. Kolay uygulanabilir yapısıyla cildinizi hem pürüzsüz hem de çekici bir görünüme kavuştururken, doğal içerikleriyle cilt dostu bir bakım sunar. Güneşsiz bronzlaşmanın keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir ürün!

Eda Taşpınar Avantaj Paket Mediım Güneşsiz Bronzlaştırıcı

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Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Cosrx Salyangoz Mukus Serumu, cilt nemini artırmaya ve hasarlı cildi yatıştırmaya yardımcı olan etkili bir Kore cilt bakım ürünü! Evet, adından da anlaşıldığı gibi salyangoz mukusundan elde edilen bu özel formül, cildi derinlemesine nemlendirir, onarır ve doğal bir parlaklık kazandırır. Hafif yapısıyla ciltte hızlıca emilir ve cildi ağırlık yapmadan besler.

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Amazon
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Kiko Milano Mat Yüz Pudrası, doğal mat bir bitiş arayanlar için mükemmel bir seçenek!

Kiko Milano Mat Yüz Pudrası, doğal mat bir bitiş arayanlar için mükemmel bir seçenek!

Preslenmiş formülü, cildinizi matlaştırarak parlama oluşumunu engeller ve gün boyu pürüzsüz bir görünüm sağlar. Hafif dokusu sayesinde ciltte ağırlık yapmaz, rahatça uygulanır ve cildinize doğal bir matlık katarken, makyajınızı uzun süre korur.

Kiko Milano

Amazon

NYX Professional Makeup Mıcro Brow Pencıl - Espresso

NYX Professional Makeup Mıcro Brow Pencıl - Espresso

Bu kaş kalemi, yüz şeklinize göre keskin veya yumuşak hatlar oluşturmanıza yardımcı olur. İnce uçlu tasarımıyla kaşlarınıza doğal çizgilerle dolgunluk ve şekil verir, uzun süre kalıcıdır. Hem doğal hem de şekilli kaşlar için ideal!

Kullanıcı yorumu;

Çok memnun kaldım, kalıcılığı çok iyi. Duş sonrası ya da deniz-havuz sonrası bile neredeyse çıkmıyor diyebilirim. Ince uçlu olması ayrıca güzel...

NYX Professional Makeup Mıcro Brow Pencıl

Hepsiburada

URBAN Care Style Guide Doğal ve Mat Görünüm Sağlayan Esnek Tutuşlu Wax

URBAN Care Style Guide Doğal ve Mat Görünüm Sağlayan Esnek Tutuşlu Wax

Yumuşak dokusu sayesinde saçınıza çarpıcı şekiller verirken, güçlü formülü mat ve doğal bir görünüm sağlar. Saçınıza hacim ve doku katarak, gün boyu istediğiniz tarzı koruyabilirsiniz. Hem doğal hem de şık bir görünüm için ideal! 

Kullanıcı yorumu:

Tam aradığım ürün bu zamana kadar neredeydin sen kuru mat görünüm veriyor böyle bir ürün osisten sonra ilk defa denk geldi.

URBAN Care Wax

Amazon

URBAN Care Style Guide Elastic Curl Doğal Görünüm Sağlayan Saç Köpüğü

URBAN Care Style Guide Elastic Curl Doğal Görünüm Sağlayan Saç Köpüğü

Botanical Keratin Complex Bukle Kremi, doğal ve hareketli bukleler yaratırken saçınıza bakım yapmanızı sağlar! İçeriğindeki Botanıcal Keratin Complex ve Uv filtresi, saçınızı dış etkenlerden korurken, buklelerinizi belirginleştirir ve uzun süreli kontrol sağlar. Saçınıza hacim ve parlaklık katarak, hem doğal hem de göz kamaştırıcı bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Bukleleriniz artık hem harika görünecek hem de koruma altında olacak! 

URBAN Care Style  Saç Köpüğü

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Cosrx Acne Pimple Master Patch

Cosrx Acne Pimple Master Patch

Bu hidrokolloid bant, beyaz ve siyah noktalardan kaynaklanan yaraların görünümünü iyileştirmeye ve azaltmaya yardımcı olur. Sivilcelerin üzerinde rahatça kullanılabilen bu bantlar, yaranın iyileşmesini hızlandırırken aynı zamanda enfeksiyon riskini de azaltır. Cildinizdeki pürüzlülüğü giderir ve sivilceleri hızla yatıştırır. Sivilce probleminiz varsa, bu ürün cildinize hızlı bir rahatlama sağlar!

Cosrx Acne Pimple Master Patch

Amazon
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MjCare Nose Pack - Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı 10LU

MjCare Nose Pack - Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı 10LU

Bu hidrokolloid bant, beyaz ve siyah noktalardan kaynaklanan yaraların görünümünü iyileştirmeye ve azaltmaya yardımcı olur. Sivilcelerin üzerinde rahatça kullanılabilen bu bantlar, yaranın iyileşmesini hızlandırırken aynı zamanda enfeksiyon riskini de azaltır. Cildinizdeki pürüzlülüğü giderir ve sivilceleri hızla yatıştırır.

MjCare Nose Pack

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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