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Nevresim Takımından Hurç Setine Son 30 Günün En Düşük Fiyatlı Ev Yaşam Ürünleri

etiket Nevresim Takımından Hurç Setine Son 30 Günün En Düşük Fiyatlı Ev Yaşam Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 13:20

Son bir ayın en uygun fiyatlı ev yaşam ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Nevresim takımlarından hurç setlerine, sıvı geçirmez mutfak önlüklerine kadar çeşitli ürünlerle evinizi daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. Bu ürünler, hem kaliteli hem de bütçenize uygun seçenekler sunuyor. 

Bu içerik 28.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Yataş Bedding Coverme Quit Tek Kişilik Battaniye Nevresim Takımı - Lila

Yataş Bedding Coverme Quit Tek Kişilik Battaniye Nevresim Takımı - Lila

Fermuarlı tasarımı sayesinde istersen nevresim, istersen battaniye ya da yatak örtüsü olarak kullanabiliyorsun. Üstelik ekstra yumuşak sherpa kumaşıyla sıcacık bir konfor sağlıyor. İster yorgansız, ister içine yorgan koyarak keyfini çıkarın.

Fiyatı 1.799,90 TL.

Yataş Bedding Coverme Quit Tek Kişilik Battaniye Nevresim Takım

Özdilek Silikon Yastık

Özdilek Silikon Yastık

Özdilek Silikon Yastık, %100 pamuklu dış yüzeyi ve kaliteli örgüsüz kumaşıyla dikkat çekiyor. Elyafın dışarı çıkmasını engelleyen tasarımı, nefes alabilen yapısıyla sağlıklı ve rahat bir uyku sunuyor.

Fiyatı 172,99 TL.

Kullanıcı yorumu;

Muhteşem bir yastık. Orta incelikte, özdilek poşetinde geldi. Beğendik.

Özdilek Silikon Yastık

Reset Bugi Home Collection Punch Nakışlı 2ADET Kırlent Kılıfı

Reset Bugi Home Collection Punch Nakışlı 2ADET Kırlent Kılıfı

Reset Bugi Home Kırlent Kılıfı, evinizin en şık köşesini süslemek için harika bir seçenek! Pamuklu dokusuyla sıcak ve yumuşak bir his sunarken, hem dekoratif hem de dikkat çekici bir hediye olabilir. 

Fiyatı 273,99 TL.

Reset Bugi Home Collection Punch Nakışlı 2ADET Kırlent Kılıfı

Puffy Trinity Tek Kişilik Wellsoft Battaniye - Buz Mavisi

Puffy Trinity Tek Kişilik Wellsoft Battaniye - Buz Mavisi

Puffy Battaniye, uzun tüylü yapısıyla ekstra yumuşaklık ve üstün konfor sunuyor. Soğuk günlerde sıcacık bir sarılma hissi arıyorsanız, bu battaniye tam size göre!

Fiyatı 459,90 TL.

Puffy Trinity Tek Kişilik Wellsoft Battaniye

Oyalı Preminyum El-Yüz-Baş Otel Havlusu 6 Adet Pamuklu Banyo Havlusu Yüksek Kalite

Oyalı Preminyum El-Yüz-Baş Otel Havlusu 6 Adet Pamuklu Banyo Havlusu Yüksek Kalite

Oyalı Premium El-Yüz-Baş Havlusu Seti, yüksek kaliteli pamuklu dokusuyla hem şık hem de kullanışlı. 50x90 cm ölçülerindeki bu havlular, misafirleriniz için harika bir seçenek!

Oyalı Preminyum El-Yüz-Baş Otel Havlusu

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Puffy Ruth Tek Kişilik Ranforce Nevresim Takımı - Mavi

Puffy Ruth Tek Kişilik Ranforce Nevresim Takımı - Mavi

Kırlangıç desenleri ve kırmızı detaylarıyla zamansız bir şıklık sunuyor. %100 pamuk kumaşı sayesinde terletmez, canlı renkleriyle uzun süre ilk günkü gibi kalır! 

Fiyatı 769,90 TL.

Puffy Ruth Tek Kişilik Ranforce Nevresim Takımı

Puffy Eco Fresh Full Kenar Sıvı Geçirmez Alez

Puffy Eco Fresh Full Kenar Sıvı Geçirmez Alez

Eco Fresh Full Kenar Sıvı Geçirmez Alez, yatağınızı tamamen sararak tam koruma sunuyor. Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan bu alez, konforlu yapısıyla uyku kalitenizi artırırken yatağınızı da koruma altına alıyor! 

Kullanıcı yorumu;

Kalitesi tek kelimeyle mükemmel hiç düşünmeden alın yatak ölçüm 180/80 normalde bulamadığım için 190/90 ölçülü aldım lastikleri tam sardığı için çok güzel oldu kenarları çok ince değil yeri çok güzel tüylenme yapmaz çift kişilikte alıcam çok beğendim 👍

Fiyatı 729,90 TL.

Puffy Eco Fresh Full Kenar Sıvı Geçirmez Alez

Sevilya Trendy 3lü Set Sıvı Geçirmez Mutfak Önlüğü

Sevilya Trendy 3lü Set Sıvı Geçirmez Mutfak Önlüğü

Sevilya Trendy 3’lü Set ile mutfakta tarzınızı konuşturun! 🍳 Sıvı geçirmez mutfak önlüğü, ısıya dayanıklı fırın eldiveni ve tutacak takımı sayesinde yemek yaparken hem şık hem de pratik olacak.

Sevilya Trendy 3lü Set Sıvı Geçirmez Mutfak Önlüğü

Puffy Perle Tek Kişilik Yorgan 155 x 215 cm.

Puffy Perle Tek Kişilik Yorgan 155 x 215 cm.

Puffy Perle Tek Kişilik Yorgan, 155 x 215 cm ölçüsüyle rahat bir uyku için ideal! Hafif ve yumuşacık özel elyaf dolgusu, mikrofiber kumaşıyla birleşerek sıcak ve konforlu bir uyku deneyimi sunar.

Puffy Perle Tek Kişilik Yorgan

Faiend Likralı Esnek Sandalye Örtüsü Kare desen Streç Lastikli Mutak Sandalye Kılıfı

Faiend Likralı Esnek Sandalye Örtüsü Kare desen Streç Lastikli Mutak Sandalye Kılıfı

Bu yemek sandalyesi kılıfları, esnek spandeks kumaşından yapılmış olup, yumuşak ve rahat bir oturuş sağlar. Ayrıca, kırışmaya karşı dayanıklı ve ütü gerektirmez, böylece zahmetsiz bir kullanım sunar.

Faiend Likralı Esnek Sandalye

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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