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İster Kendine İster Sevdiğine Hediye Edebileceğin İndirimli Akıllı Saat ve Kulaklıklar

etiket İster Kendine İster Sevdiğine Hediye Edebileceğin İndirimli Akıllı Saat ve Kulaklıklar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.02.2025 - 12:46

Akıllı saat ve kulaklık almayı düşünüyorsanız, indirimli fiyatlarla alabileceğiniz birçok seçenek derledik. Kendinize veya sevdiklerinize hediye olarak düşünebileceğiniz bu teknolojik ürünler, hem kullanışlı olmaları hem de şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. İndirimli akıllı saat ve kulaklıklar arasında tercih yaparken, ihtiyaçlarınıza ve zevkinize en uygun olanı seçebilirsiniz.

Bu içerik 05.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Apple Watch Series 10 Gps 46MM Jet Black Aluminium Case With Black Sport Band

Apple Watch Series 10 Gps 46MM Jet Black Aluminium Case With Black Sport Band

Apple Watch Series 10, 46 mm Jet Black alüminyum kasa ve siyah spor bileklik ile favoriniz olmaya aday! Bu model, sadece şıklığıyla değil, aynı zamanda üstün özellikleriyle de göz dolduruyor. Fitness takibi, EKG uygulaması ve hep açık retina ekranı sayesinde her anınızı yakından takip edebilir, sağlığınızla ilgili verileri anında görebilirsiniz. Suya dayanıklı tasarımıyla ise her türlü zorlu koşula dayanıklı. 

19.499 TL yerine 17.499 TL.

Apple Watch Series 10 Gps 46MM

Anker Kulaklıklarda 2.si %50 ye Varan İndirimler!

Anker Kulaklıklarda 2.si %50 ye Varan İndirimler!

Anker Soundcore Space One kulaklıklar, 2 kat daha güçlü dış ses azaltma ve adaptif aktif gürültü engelleme ile çevrenizden tamamen izole olmanızı sağlıyor. 40 saat ANC oynatma süresi, uygulama kontrolü ve LDAC Hi-Res kablosuz sesle müzik keyfinizi üst seviyeye taşıyor.

Anker Soundcore Space One Aktif Gürültü Engelleyicili Kablosuz Kulaküstü Kulaklık

Xiaomi Redmi Buds 6 - Siyah Kulakiçi Kulaklık Tws

Xiaomi Redmi Buds 6 - Siyah Kulakiçi Kulaklık Tws

Xiaomi Redmi Buds 6 siyah kulakiçi TWS kulaklıklar, 49 dB/2kHz gürültü engelleme ve kişiselleştirilmiş gürültü engelleme özelliğiyle çevrenizi minimumda tutarak müzik keyfinizi artırıyor. 54 mAh batarya kapasitesiyle uzun süre kesintisiz kullanım sağlıyor, böylece her anın tadını çıkarabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Buds 6 - Siyah Kulakiçi Kulaklık Tws

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat Haki

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat Haki

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat, 44 mm haki kasa ve yeni 3nm işlemciyle günlük rutinlerinizi kolaylaştırıyor. Şık tasarımı ve yüksek performansı sayesinde hem stilinizi tamamlar hem de tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.

Kullanıcı yorumu;

Saat kesinlikle çok güzel. Çok fazla özelliğe sahip. Aldığımdan beri bütün sağlık özellikleri açık, aod sürekli açık, telefon görüşmesi yapıyorum, youtube dan video bile izledim. Ayrıca gece de kolumdan çıkartmayın uyku, oksijen, horlama takibi özelliklerini kullandım. Bu yoğunlukta kullanımda 1 buçuk günden biraz daha fazla şarjı dayanıyor. Ancak bu kadar aktif kullanmazsanız 2 günü çok rahat geçerek 3 günü zorlar şarjı.

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat Haki

Qcy Watch Gs Siyah Akıllı Saat Sesli Telefon Görüşmesi 60hz

Qcy Watch Gs Siyah Akıllı Saat Sesli Telefon Görüşmesi 60hz

Qcy Watch GS siyah akıllı saat, 2,02 inç HD TFT ekranıyla sizi etkileyici bir görüntü deneyimiyle tanıştırıyor. %78 ekran-gövde oranı ve 320x385 piksel çözünürlükle, her bakışınızda daha fazla detay ve netlik sunuyor. 60Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir kullanım sağlarken, %9,2 daha fazla görüntüleme alanı ile ekranın tadını çıkarabilirsiniz.

Qcy Watch Gs Siyah Akıllı Saat Sesli Telefon Görüşmesi 60hz

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Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat Sesli Görüşme Özellikli

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat Sesli Görüşme Özellikli

Xiaomi Redmi Watch 5 Active akıllı saat, sesli görüşme özelliğiyle sadece şık değil, aynı zamanda fonksiyonel. Kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku takibi ve nefes hatırlatıcı gibi aktivite izleme özellikleriyle sağlığınızı yakından takip edebilirsiniz. Bluetooth 5.3 LE bağlantısı sayesinde hızlı ve stabil bağlantı sunarken, Android 6.0 ve üzeri, iOS 12 ve üzeri cihazlarla uyumludur. Hem sağlığınızı hem de günlük işlerinizin takibini bu akıllı saatle kolayca yapabilirsiniz!

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat Sesli Görüşme Özellikli

Qcy Ailybuds Lite Enc Gürültü Engelleme Bluetooth 5.3 Kablosuz kulaklık

Qcy Ailybuds Lite Enc Gürültü Engelleme Bluetooth 5.3 Kablosuz kulaklık

Qcy Ailybuds Lite ENC gürültü engelleme özellikli Bluetooth 5.3 kablosuz kulaklık, sorunsuz ve hızlı bağlantı için mükemmel bir seçenek. Hafif ve kompakt tasarımıyla, her kulaklık yalnızca 3,9 gram ağırlığında, bu da uzun süre konforlu bir kullanım sağlar. 28 saatlik pil ömrü ile gün boyu müzik dinleyebilir veya aramalar yapabilirsiniz. 

Qcy Ailybuds Lite Enc Gürültü Engelleme Bluetooth 5.3 Kablosuz kulaklık

Huawei Watch Fit 3 - Gri Naylon

Huawei Watch Fit 3 - Gri Naylon

Huawei Watch Fit 3 gri naylon akıllı saat, gerçek zamanlı hatırlatmalarla günlük rutinlerinizi kolayca takip etmenizi sağlıyor. Özel pil ömrü sayesinde şarj derdini ortadan kaldırarak, uzun süre kesintisiz kullanım sunuyor. Hem şık hem de fonksiyonel tasarımıyla her anınıza değer katacak!

Huawei Watch Fit 3 - Gri Naylon

Apple Watch Seri 9 Gps 45MM Yıldız Işığı Alüminyum Kasa Spor Loop

Apple Watch Seri 9 Gps 45MM Yıldız Işığı Alüminyum Kasa Spor Loop

Apple Watch Seri 9 GPS 45 mm, yıldız ışığı alüminyum kasa ve spor loop bileklikle mükemmel bir uyum içinde. Hem şık hem de dayanıklı tasarımıyla, günlük aktivitelerinizi takip etmek için ideal bir seçenek. Spor yaparken veya günlük kullanımda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu saat, her durumda şıklığınızı tamamlar.

Apple Watch Seri 9 Gps 45MM Yıldız Işığı Alüminyum Kasa Spor Loop

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth kablosuz kulaklık, hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisiyle çevrenizdeki istenmeyen sesleri gerçek zamanlı olarak etkili bir şekilde engeller. Hem ses kalitesi hem de konfor açısından üstün bir deneyim sunarak, müzik dinlerken veya telefon görüşmeleri yaparken dış dünyadan tamamen izole olmanızı sağlar.

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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