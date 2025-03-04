En Güçlü Stile Sahip Olan Ünlü İsim Hangisi?
En Güçlü Stile Sahip Olan Ünlü İsim Hangisi?
Ünlü isimlerin tarzlarını konuşturan, adeta birer moda ikonu haline gelen kombinlerini sizler için derledik. Göz alıcı, şaşırtıcı ve bir o kadar da iddialı bu kombinler arasında senin favorin hangisi olacak merakla bekliyoruz.
Bu içerik 04.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Ünlü oyuncu Burcu Özberk, yağmurlu hava için oldukça şık bir kombin seçmiş. Üzerindeki zarif montu ile dikkat çeken Özberk, tarzıyla göz kamaştırıyor. Peki siz, bu kombini beğendiniz mi?
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Demet Akalın'ın sahne kombinini nasıl buldunuz?
Özge Yağız, zarif bir görünüm sergileyerek dikkatleri üzerine çekiyor. Uzun kabanı, omuz şalı ve bol paça pantolonuyla bir araya getirdiği bu kombin, soft renk tonlarıyla birlikte muazzam bir uyum içerisinde.
Güzel şarkıcı Melike Şahin'in sahne stilini beğendiniz mi?
Duygu Özaslan, deri giysileriyle oluşturduğu dikkat çekici kombini, ikonik gözlükleri ve zarif çantasıyla tamamlamış. Bu, onun marjinal stilini yansıtan bir kombin olmuş.
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Siyahın asaletini ve sadeliğini tercih eden Damla Altun, bu renk üzerine oluşturduğu kombin ile dikkat çekiyor.
Elbisenin bedenine mükemmel bir şekilde oturması, Boluğur'un zarif ve çekici görünümünü daha da öne çıkarıyor. Peki ya siz, bu tarzda bir elbise giymeyi düşündünüz mü?
Güzel oyuncu Demet Özdemir bu senenin modasına uyarak parıltılı elbisesiyle karşımızda.
Hande Erçel göz alıcı payetli, transparan eteği ile kombinlediği şık ve asil bir kadife üst, onun zarafetini ve sofistike tarzını ortaya koyuyor. Bu muhteşem kombinasyonu, deri botları ile tamamlayarak, kusursuz bir görünüm elde etmiş.
Defne Samyeli spor kombiniyle konforlu bir stil oluşturmuş. Siz beğendiniz mi?
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Burcu Esmersoy'un siyah takımı, bizleri adeta büyüledi. Sizlerin de bu zarif ve sofistike kıyafet hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyoruz.
Sinem Kobal, zarif bir şıklıkla göz kamaştırıyor. Dekolte detaylı üstü ve siyah pantolonu ile dikkat çekiyor. Bu ikiliyi, iddialı bir kahverengi çizmeyle tamamlamış.
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