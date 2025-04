Bu Teste Göre Senin Kırmızı Çizgin Olan Yiyecek Ne?

Sen yeniliğe açık biri gibi görünsen de, sınırların çok net. Karakterin gereği her şeyin önce güvenilir, temiz ve tanıdık olması senin için hayati öneme sahip. “Deniz ürünü mü? Çiğ mi?” soruları aklını kurcalar ve içinde cevabını bulamadığın şeyleri mideye indirme fikri seni ürkütür. Detaycılığın ve temizlik takıntına varabilecek inceliğin, seni hem hayatta hem de ilişkilerde seçici biri yapıyor. Herkesin denemeye can attığı şeylere mesafeli durman, aslında karakterindeki sağlamcılığın bir sonucu. Moda olsun diye değil, içinden geldiği gibi yaşarsın. Sushi gibi dışı süslü ama içi belirsiz olan şeyler senlik değil. Net, güvenli ve içinde ne olduğunu bildiğin şeylerle daha mutlusun. Sana göre “merak iyidir ama sindirim sistemi her şeyden önemli!”