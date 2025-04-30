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Bu Teste Göre Senin Kırmızı Çizgin Olan Yiyecek Ne?

Bu Teste Göre Senin Kırmızı Çizgin Olan Yiyecek Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.04.2025 - 13:01

Bazı yiyecekler vardır; tadına bile bakmadan burun kıvırırız, bazılarınıysa herkes bayılsa da ağzımıza bile sürmeyiz. Ama bu tercihlerin arkasında sadece damak tadı değil, karakter özelliklerin de var! Mizacın, hayata bakış açın ve sosyal ilişkilerindeki tutumların, sana hangi yiyeceğin asla senlik olmadığını fısıldıyor. Bu testte seni tanıyacak, karakterini okuyacak ve sana “sen bu yiyeceğe asla elini bile sürmezsin” diyeceğiz.

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1. Yeni biriyle tanıştığında ilk dikkat ettiğin şey ne olur?

2. En çok hangi ortam seni gerer?

3. Hayatta seni en çok ne motive eder?

4. Birinden hoşlandığında ilk yaptığın şey ne olur?

5. En sevmediğin insan tipi?

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6. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?

7. Başkalarının fikirleri seni ne kadar etkiler?

8. Bir problemi çözerken neye göre hareket edersin?

9. İnsanlara kolay güvenir misin?

10. Sence hayatta en çok ne zaman hata yapılır?

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Sushi!

Sen yeniliğe açık biri gibi görünsen de, sınırların çok net. Karakterin gereği her şeyin önce güvenilir, temiz ve tanıdık olması senin için hayati öneme sahip. “Deniz ürünü mü? Çiğ mi?” soruları aklını kurcalar ve içinde cevabını bulamadığın şeyleri mideye indirme fikri seni ürkütür. Detaycılığın ve temizlik takıntına varabilecek inceliğin, seni hem hayatta hem de ilişkilerde seçici biri yapıyor. Herkesin denemeye can attığı şeylere mesafeli durman, aslında karakterindeki sağlamcılığın bir sonucu. Moda olsun diye değil, içinden geldiği gibi yaşarsın. Sushi gibi dışı süslü ama içi belirsiz olan şeyler senlik değil. Net, güvenli ve içinde ne olduğunu bildiğin şeylerle daha mutlusun. Sana göre “merak iyidir ama sindirim sistemi her şeyden önemli!”

Kelle Paça!

Kelle Paça!

Senin doğanda zarafet ve estetik anlayışı var. Hayatta da, tabakta da gördüğün şeyle hissettiğin şey arasında bir bağ kurmak istersin. Ve kabul edelim: kelle paça senin midenin de, ruhunun da kaldıramayacağı bir düzeyde. Görsellik, temizlik ve duygu senin için çok önemli. İnsan ilişkilerinde bile ilk dikkat ettiğin şey, “gönül rahatlığıyla yanında olur muyum?” sorusunun cevabı. Karakterin hassas, duygusal ama bir o kadar da dikkatli. Sınırlarını çok iyi biliyorsun. Kelle paça gibi iddialı, ağır ve biraz da ‘fazla’ olan şeyleri sadece yiyeceklerde değil, hayatın hiçbir alanında istemezsin. Sadelik, zarafet ve anlaşılabilirlik seni sen yapıyor.

Zeytin!

Zeytin!

Zeytin gibi küçük ama baskın şeyler seni hayatta hep zorlamış. Bir şeyin çok küçük olması, seni küçümsemesine sebep olmamalı, değil mi? Ama zeytinin o keskin ve kalıcı tadı sana hep ters gelmiş. Sen hayatta daha dengeli, daha huzurlu ilerlemeyi seviyorsun. Büyük laflar eden, keskin geçişleri olan insanlardan da pek hoşlanmazsın. Ne çok sivri, ne de çok yumuşak... Orta karar her zaman en güzeli senin için. Zeytin gibi her şeye baskın gelen, kendini belli eden lezzetler seni yorar. Sakinliği, sadeliği ve yavaşlığı tercih edersin. Zeytin, senin için “bir lokma yuttum ama bütün gün tadı damağımda kaldı” dedirten o baş belası detay gibi.

Patlıcan!

Patlıcan!

Közde, kızartma, musakka... Hiçbiri fark etmiyor. Patlıcan senin için baştan kaybeden bir yiyecek. Bu, damak tadından öte, karakterinle ilgili bir tercih aslında. Sen insanlara da olaylara da kolay ısınmazsın. Önyargılı değil, sadece dikkatli ve temkinlisin.

Bir şeyi sevmemen için onun seni bir kez hayal kırıklığına uğratması yeter. Patlıcan gibi ne tam acı, ne de tatlı olan şeyler seni çelişkiye sokar. Sen netlikten, samimiyetten ve belirgin zevklerden hoşlanırsın. “Ne olduğu belli olsun, ben de ona göre karar vereyim” dersin. Patlıcan gibi ‘arada kalmış’ şeyler seni hem sinirlendirir hem de tüketir. Hayatında da gri alanlardan kaçarsın. Senin için ya vardır ya yoktur. Bu yüzden patlıcanla arandaki ilişki hiç başlamamış bir aşk gibidir – ihtimal bile verilmeden rafa kaldırılmış.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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