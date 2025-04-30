Bu Teste Göre Senin Kırmızı Çizgin Olan Yiyecek Ne?

Közde, kızartma, musakka... Hiçbiri fark etmiyor. Patlıcan senin için baştan kaybeden bir yiyecek. Bu, damak tadından öte, karakterinle ilgili bir tercih aslında. Sen insanlara da olaylara da kolay ısınmazsın. Önyargılı değil, sadece dikkatli ve temkinlisin.

Bir şeyi sevmemen için onun seni bir kez hayal kırıklığına uğratması yeter. Patlıcan gibi ne tam acı, ne de tatlı olan şeyler seni çelişkiye sokar. Sen netlikten, samimiyetten ve belirgin zevklerden hoşlanırsın. “Ne olduğu belli olsun, ben de ona göre karar vereyim” dersin. Patlıcan gibi ‘arada kalmış’ şeyler seni hem sinirlendirir hem de tüketir. Hayatında da gri alanlardan kaçarsın. Senin için ya vardır ya yoktur. Bu yüzden patlıcanla arandaki ilişki hiç başlamamış bir aşk gibidir – ihtimal bile verilmeden rafa kaldırılmış.