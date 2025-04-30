Bu Teste Göre Senin Kırmızı Çizgin Olan Yiyecek Ne?
Bazı yiyecekler vardır; tadına bile bakmadan burun kıvırırız, bazılarınıysa herkes bayılsa da ağzımıza bile sürmeyiz. Ama bu tercihlerin arkasında sadece damak tadı değil, karakter özelliklerin de var! Mizacın, hayata bakış açın ve sosyal ilişkilerindeki tutumların, sana hangi yiyeceğin asla senlik olmadığını fısıldıyor. Bu testte seni tanıyacak, karakterini okuyacak ve sana “sen bu yiyeceğe asla elini bile sürmezsin” diyeceğiz.
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1. Yeni biriyle tanıştığında ilk dikkat ettiğin şey ne olur?
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2. En çok hangi ortam seni gerer?
3. Hayatta seni en çok ne motive eder?
4. Birinden hoşlandığında ilk yaptığın şey ne olur?
5. En sevmediğin insan tipi?
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6. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?
7. Başkalarının fikirleri seni ne kadar etkiler?
8. Bir problemi çözerken neye göre hareket edersin?
9. İnsanlara kolay güvenir misin?
10. Sence hayatta en çok ne zaman hata yapılır?
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Sushi!
Kelle Paça!
Zeytin!
Patlıcan!
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