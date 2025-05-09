Sen Bu Hayatta Kazanan mısın Kaybeden mi?
Hayat bir yarış değil ama bazen öyle hissettiriyor. Kimileri hedeflerine koşar adım giderken, kimileri yerinde sayıyor gibi olur. Peki sen? Kendini bu hayatta nerede görüyorsun? Gerçekten ilerliyor musun, yoksa aynı çemberin içinde dönüp duruyor musun? Başarıya bakış açın, mücadele gücün ve yaşadıklarına verdiğin tepkiler, seni bu hayatta kazanan mı yapıyor yoksa kaybeden mi?
Gerçeklerle yüzleşmeye hazır ol!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah uyandığında ilk ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Hayatta en çok neye güvenirsin?
3. Bir işi başaramadığında ne yaparsın?
4. Kendini nasıl tanımlarsın?
5. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü seni etkiler mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Para senin için ne ifade ediyor?
7. Plan yapmadan hareket eder misin?
8. En büyük motivasyonun nedir?
9. Hatalarını kabullenir misin?
10. Hayatında kaç kere "sıfırdan başladım" dedin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatın Kazananı
Potansiyel Kazanan
Kararsız Yolcu
Kaybetmekten Korkanlardan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Potansiyel Kazanan! İçinde büyük bir potansiyel var ama zaman zaman kendi iç sesin seni sabote ediyor. Cesaretin olduğu kadar tereddütlerin de var. Hedefleri... Devamını Gör