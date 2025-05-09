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Sen Bu Hayatta Kazanan mısın Kaybeden mi?

Sen Bu Hayatta Kazanan mısın Kaybeden mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 17:01

Hayat bir yarış değil ama bazen öyle hissettiriyor. Kimileri hedeflerine koşar adım giderken, kimileri yerinde sayıyor gibi olur. Peki sen? Kendini bu hayatta nerede görüyorsun? Gerçekten ilerliyor musun, yoksa aynı çemberin içinde dönüp duruyor musun? Başarıya bakış açın, mücadele gücün ve yaşadıklarına verdiğin tepkiler, seni bu hayatta kazanan mı yapıyor yoksa kaybeden mi?

 Gerçeklerle yüzleşmeye hazır ol!

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1. Sabah uyandığında ilk ne yaparsın?

2. Hayatta en çok neye güvenirsin?

3. Bir işi başaramadığında ne yaparsın?

4. Kendini nasıl tanımlarsın?

5. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü seni etkiler mi?

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6. Para senin için ne ifade ediyor?

7. Plan yapmadan hareket eder misin?

8. En büyük motivasyonun nedir?

9. Hatalarını kabullenir misin?

10. Hayatında kaç kere "sıfırdan başladım" dedin?

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Hayatın Kazananı

Sen hayata meydan okuyarak yol alan, kaygılara rağmen ilerlemeyi bilen nadir insanlardansın. Belirsizlik seni korkutmuyor çünkü kendine güveniyorsun. Zorluklara karşı gösterdiğin azim ve kararlılık, seni hedeflerine yaklaştıran en büyük silahın. Düşsen bile kalkmasını biliyorsun. Senin için başarı sadece maddi değil, manevi olarak da doyuma ulaşmak. Bu da seni sadece kendi hayatında değil, çevrende de ilham verici biri haline getiriyor. Hedeflerin net, yolun belli ve sen bu yolda yürürken asla gözünü dört köşeden ayırmıyorsun. Elbette sende de inişler çıkışlar oluyor ama farkın şu: Sen hiçbir zaman uzun süre düşüşte kalmıyorsun. Her kaybı bir derse, her darbeyi bir dönüşüme çeviriyorsun. İşte bu yüzden sen, hayatın gerçek kazananlarından birisin.

Potansiyel Kazanan

İçinde büyük bir potansiyel var ama zaman zaman kendi iç sesin seni sabote ediyor. Cesaretin olduğu kadar tereddütlerin de var. Hedeflerin netleşmiş olabilir ama yolda durup 'Acaba doğru yerde miyim?' sorusunu sıkça soruyorsun. Bu da seni kararsızlık ve yavaşlıkla sınayabiliyor. Aslında senin hayatında eksik olan şey, biraz daha özgüven ve istikrarlı adımlar. Zaman zaman kendini başkalarıyla kıyasladığında motivasyonunu kaybediyorsun ama farkında olmasan da yolun epey yol almış durumda. Küçük başarılarını görmezden gelme, çünkü büyük zaferler oralardan doğar. Hayat seni kaybeden yapmaz, yeter ki sen pes etme. Eğer potansiyelini fark eder ve adımlarını daha net atarsan, senin önünde durabilecek çok az şey kalır. Unutma, zaman senin en iyi müttefikin olabilir.

Kararsız Yolcu

Senin için hayat çoğu zaman bir sis perdesi gibi… Nereye gittiğini tam olarak bilmiyor, nereye varacağını da pek umursamıyorsun gibi görünüyorsun. Belki de bu kadar çok düşünmekten yoruldun ya da kendine karşı sabrını yitirdin. Planlar yapıyorsun ama uygulamakta zorlanıyorsun. Bu, tamamen kaybeden olduğun anlamına gelmiyor. Sadece zihinsel olarak yorgun, duygusal olarak yönsüz hissediyor olabilirsin. Fakat bu durum, kalıcı değil. Kendine doğru soruları sorduğunda yönün de netleşmeye başlayacak. Aslında derinlerde çok güçlü bir 'yeniden başlama' arzusu taşıyorsun. Eğer çevrendeki seslerden bir süre uzaklaşıp kendi iç sesini dinleyebilirsen, o zaman gerçekten ne istediğini keşfedersin. Hayat senin için hâlâ açık bir oyun alanı. Yeter ki hareket etmeye başla.

Kaybetmekten Korkanlardan

Hayat seni fazlasıyla yormuş olabilir, bu yüzden artık risk almaktan, adım atmaktan çekiniyorsun. Küçük başarısızlıklar seni büyük yenilgiler gibi etkiliyor ve kendini sürekli geride hissediyorsun. Belki de geçmişte yaşadıkların, şu anki adımlarını donduruyor. Sen aslında kaybetmiş biri değilsin; sadece kaybetmekten korkan birisin. Bu korku, seni hareketsizliğe itiyor ve her fırsatta geri adım atmana neden oluyor. Kendine acımasız, çevrene ise savunmasızsın. Bu denge seni yavaşlatıyor. Ama bil ki hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Ne başarısızlık, ne de kararsızlık. Yeter ki içindeki gücü yeniden keşfet. Kendine biraz inanç ve bir adım cesaret… Hayat, geri dönüş hikâyelerini sever. Senin hikâyen daha yeni başlıyor olabilir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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Potansiyel Kazanan! İçinde büyük bir potansiyel var ama zaman zaman kendi iç sesin seni sabote ediyor. Cesaretin olduğu kadar tereddütlerin de var. Hedefleri... Devamını Gör