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Simit Çay mı Simit Ayran mı? Lezzetlerin Kapışmasına Hazır mısın?

Simit Çay mı Simit Ayran mı? Lezzetlerin Kapışmasına Hazır mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.06.2025 - 13:01

Bazı lezzetler tek başına güzel olabilir ama doğru eşleştirildiğinde bambaşka bir seviyeye taşınır! Simit çayla mı güzel olur, yoksa ayranla mı? Makarna yoğurtla mı yenir, ketçapla mı? Hangisi hangisinden iyi, karar senin damak zevkine kalmış! En sevilen ikili lezzetlere karar vermek artık senin elinde!

Hazırsan başlayalım!

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1. Simit + Çay mı, Simit + Ayran mı?

2. Makarna + Salça mı, Makarna + Yoğurt mu?

3. Lahmacun + Şalgam mı, Lahmacun + Ayran mı?

4. Tost + Çay mı, Tost + Ayran mı?

5. Köfte + Ekmek mi, Köfte + Pilav mı?

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6. Döner + Ekmek mi, Döner + Lavaş mı?

7. Hamburger + Patates mi, Hamburger + Soğan Halkası mı?

8. Tereyağlı Pilav + Nohut mu, Tereyağlı Pilav + Tavuk mu?

9. Salata + Nar Ekşisi mi, Salata + Limon mu?

10. Yumurta + Sucuklu mu, Yumurta + Pastırmalı mı?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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