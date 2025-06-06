Simit Çay mı Simit Ayran mı? Lezzetlerin Kapışmasına Hazır mısın?

Bazı lezzetler tek başına güzel olabilir ama doğru eşleştirildiğinde bambaşka bir seviyeye taşınır! Simit çayla mı güzel olur, yoksa ayranla mı? Makarna yoğurtla mı yenir, ketçapla mı? Hangisi hangisinden iyi, karar senin damak zevkine kalmış! En sevilen ikili lezzetlere karar vermek artık senin elinde!

Hazırsan başlayalım!