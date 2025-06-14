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Ülkelerin Sınır Komşularını Biliyor musun?

Ülkelerin Sınır Komşularını Biliyor musun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.06.2025 - 12:03

Dünyayı gezmesen de haritaları aklında tutabiliyor musun? Bu testte sana farklı ülkeler vereceğiz ve senin görevin, bu ülkelerden hangilerinin gerçekten sınır komşusu olduğunu bilmek olacak. Bakalım senin coğrafya bilgin ne durumda?

Hazırsan başlayalım!

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1. Almanya'nın sınır komşusu hangisidir?

1. Almanya'nın sınır komşusu hangisidir?

2. Türkiye’nin sınır komşusu olmayan ülke hangisidir?

2. Türkiye’nin sınır komşusu olmayan ülke hangisidir?

3. Meksika’nın sınır komşusu değildir:

3. Meksika’nın sınır komşusu değildir:

4. Fransa’nın kara sınırı vardır:

4. Fransa’nın kara sınırı vardır:

5. Çin’in sınır komşusu olmayan ülke hangisi?

5. Çin’in sınır komşusu olmayan ülke hangisi?
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6. Mısır’ın kara sınırı vardır:

6. Mısır’ın kara sınırı vardır:

7. İran’ın sınır komşusu değildir:

7. İran’ın sınır komşusu değildir:

8. Brezilya’nın sınır komşusu olmayan ülke hangisidir?

8. Brezilya’nın sınır komşusu olmayan ülke hangisidir?

9. Rusya’nın sınır komşusu olan ülke hangisidir?

9. Rusya’nın sınır komşusu olan ülke hangisidir?

10. Kanada’nın sınır komşusu hangisidir?

10. Kanada’nın sınır komşusu hangisidir?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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