Ülkelerin Sınır Komşularını Biliyor musun?

Dünyayı gezmesen de haritaları aklında tutabiliyor musun? Bu testte sana farklı ülkeler vereceğiz ve senin görevin, bu ülkelerden hangilerinin gerçekten sınır komşusu olduğunu bilmek olacak. Bakalım senin coğrafya bilgin ne durumda?

Hazırsan başlayalım!