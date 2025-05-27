Hangi Şehrin Nüfusu Daha Fazla? Bilgi Yarışmasına Hazır mısın?

Nüfus bilgileri, hem coğrafya hem de genel kültür açısından önemli bir kıstastır. Peki sen Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli şehirlerinin nüfuslarını ne kadar iyi biliyorsun? Bazıları tahmin edilebilir olsa da bazı farklar seni oldukça şaşırtacak! Haydi gel, bu eğlenceli ve bilgilendirici testte hangi şehrin nüfusunun daha fazla olduğunu tahmin edebilecek misin görelim!