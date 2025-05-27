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Hangi Şehrin Nüfusu Daha Fazla? Bilgi Yarışmasına Hazır mısın?

Hangi Şehrin Nüfusu Daha Fazla? Bilgi Yarışmasına Hazır mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 16:01

Nüfus bilgileri, hem coğrafya hem de genel kültür açısından önemli bir kıstastır. Peki sen Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli şehirlerinin nüfuslarını ne kadar iyi biliyorsun? Bazıları tahmin edilebilir olsa da bazı farklar seni oldukça şaşırtacak! Haydi gel, bu eğlenceli ve bilgilendirici testte hangi şehrin nüfusunun daha fazla olduğunu tahmin edebilecek misin görelim!

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1. Ankara’nın mı nüfusu daha fazla, Eskişehir’in mi?

2. Gaziantep mi daha kalabalık, Konya mı?

3. Mersin’in mi nüfusu daha fazla, Adana'nın mı?

4. New York’un mu nüfusu daha fazla, Los Angeles’ın mı?

5. Bursa mı daha kalabalık, Antalya mı?

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6. Kayseri’nin mi nüfusu daha fazla, Samsun’un mu?

7. Tokyo’nun mu nüfusu daha fazla, Londra’nın mı?

8. Manisa’nın mı nüfusu daha fazla, Aydın’ın mı?

9. Kocaeli mi daha kalabalık, Sakarya mı?

10. Paris’in mi nüfusu daha fazla, Berlin’in mi?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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