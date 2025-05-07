Beğendiğin Yiyecekleri Seç Ne Kadar Tertipli Olduğunu Söyleyelim!
Kiminin çantası doludur ama içinde iğne bile kaybolmaz, kimisi evinde adım atacak yer bırakmaz ama o da “düzenim bu” der. Peki ya sen? Hayatındaki düzenden memnun musun, yoksa düzensizlikle barış mı içindesin? Seçtiğin yiyecekler, sen farkında olmasan da karakterine dair çok şey söylüyor. Bu testte seni masaya oturtmuyoruz ama tabaklarından seni analiz ediyoruz!
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1. Aşağıdakilerden hangisi kahvaltı için favorin?
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2. Makarna tercihinde hangisi seni anlatıyor?
3. Tatlı krizinde elin önce hangisine gider?
4. Dışarıda yemek yerken hangisi seni daha çok çeker?
5. Atıştırmalık dendiğinde ilk aklına ne gelir?
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6. En çok tükettiğin içecek ne?
7. En sevdiğin çorba hangisi?
8. Pizza siparişi veriyorsun. Ne söylersin?
9. Yumurta tercihin nedir?
10. Dondurma seçerken hangisini alırsın?
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Aşırı Düzenli – Her Şeyin Bir Yeri Var
Genel Olarak Düzenli – Ama Esnekliği Sever
Karışık Ama Kendi Düzeninde – Kaosun İçinde Bile Yönünü Bulan
Düzensizlikte Ustalaşmış – Anlık Yaşayan, Kural Tanımayan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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