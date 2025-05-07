Beğendiğin Yiyecekleri Seç Ne Kadar Tertipli Olduğunu Söyleyelim!

Sen düzenli biri sayılırsın ama birazcık esneklik senin doğanda var. Ne yiyeceğine dair bir fikrin olur ama bazen ruh halin o fikri değiştirir. Denge senin için kilit kavram: Hem plan yaparsın hem de o plana sadık kalmayabileceğini bilirsin. Hayatında bir sistem var ama bu sistem “milimetrik” değil. Kimi zaman sabah kahvaltını atlar, kimi zaman gece geç saatlerde bir şeyler yersin. Ama genelde sağlıklı ve dengeli seçimler yaparsın, bu da seni düzenli saymak için yeterli. Çevrende “ne yaptığını bilen” biri olarak görünüyorsun. Mutfakta işin olsa da işin ucu abartıya kaçmaz. Yemek senin için bir ihtiyaç ama onu güzelleştirmeyi ihmal etmiyorsun. Rutinlerini zamanla oluşturan ve sürdürebilen bir yapın var.