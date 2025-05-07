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Beğendiğin Yiyecekleri Seç Ne Kadar Tertipli Olduğunu Söyleyelim!

Beğendiğin Yiyecekleri Seç Ne Kadar Tertipli Olduğunu Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 18:01

Kiminin çantası doludur ama içinde iğne bile kaybolmaz, kimisi evinde adım atacak yer bırakmaz ama o da “düzenim bu” der. Peki ya sen? Hayatındaki düzenden memnun musun, yoksa düzensizlikle barış mı içindesin? Seçtiğin yiyecekler, sen farkında olmasan da karakterine dair çok şey söylüyor. Bu testte seni masaya oturtmuyoruz ama tabaklarından seni analiz ediyoruz!

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1. Aşağıdakilerden hangisi kahvaltı için favorin?

2. Makarna tercihinde hangisi seni anlatıyor?

3. Tatlı krizinde elin önce hangisine gider?

4. Dışarıda yemek yerken hangisi seni daha çok çeker?

5. Atıştırmalık dendiğinde ilk aklına ne gelir?

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6. En çok tükettiğin içecek ne?

7. En sevdiğin çorba hangisi?

8. Pizza siparişi veriyorsun. Ne söylersin?

9. Yumurta tercihin nedir?

10. Dondurma seçerken hangisini alırsın?

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Aşırı Düzenli – Her Şeyin Bir Yeri Var

Senin için düzen, sadece bir alışkanlık değil, adeta bir yaşam biçimi. Ne yiyeceğini bilir, nasıl sunacağını hesaplar, hangi saatte yiyeceğini dahi planlarsın. Bu tutarlılık sana güven verir ve hayatındaki birçok başarıyı da buna borçlusun. Çevrendeki insanlar seni takdir ederken zaman zaman “fazla titiz” bulabilir. Ama sen kargaşanın kaos getirdiğini çok iyi bilirsin. Her şeyi kontrol altında tutmak, iç huzurunun temelidir. Sana göre bir şeyin tadı bile, nasıl sunulduğuna ve nasıl tüketildiğine göre değişebilir. Yiyecek tercihlerinde bile bu sistematik yapı göze çarpıyor. Sağlıklı, sade ama düzenli sunumları tercih ediyorsun. Bu da hem bedenine hem ruhuna iyi geliyor. Senin gibi biriyle çalışmak, yaşamak ya da sadece vakit geçirmek bile insanı derleyip toparlar.

Genel Olarak Düzenli – Ama Esnekliği Sever

Sen düzenli biri sayılırsın ama birazcık esneklik senin doğanda var. Ne yiyeceğine dair bir fikrin olur ama bazen ruh halin o fikri değiştirir. Denge senin için kilit kavram: Hem plan yaparsın hem de o plana sadık kalmayabileceğini bilirsin. Hayatında bir sistem var ama bu sistem “milimetrik” değil. Kimi zaman sabah kahvaltını atlar, kimi zaman gece geç saatlerde bir şeyler yersin. Ama genelde sağlıklı ve dengeli seçimler yaparsın, bu da seni düzenli saymak için yeterli. Çevrende “ne yaptığını bilen” biri olarak görünüyorsun. Mutfakta işin olsa da işin ucu abartıya kaçmaz. Yemek senin için bir ihtiyaç ama onu güzelleştirmeyi ihmal etmiyorsun. Rutinlerini zamanla oluşturan ve sürdürebilen bir yapın var.

Karışık Ama Kendi Düzeninde – Kaosun İçinde Bile Yönünü Bulan

Sen klasik anlamda düzenli biri olmayabilirsin ama kendine ait bir sistemin olduğu kesin. Başkası görse “ne bu dağınıklık” der ama sen her şeyin yerini bilirsin. Bu durum yeme alışkanlıklarına da yansımış: Duygularına göre seçim yapıyorsun. Bazen sağlıklı bazen tamamen dengesiz tercihlerde bulunuyorsun ama bunda bile bir karakteristik tutarlılık var. Plan yapmıyorsun ama bir şekilde işlerin yolunda gitmesini başarıyorsun. Sınırları sevmiyor, spontane olmayı tercih ediyorsun. Bu yaklaşım seni özgür kılıyor ama uzun vadede yorgunluk yaratabilir. Düzenli yaşam sana sıkıcı gelse de küçük alışkanlıklar edinmek sana iyi gelebilir. Çünkü senin doğanda hem hareket hem karmaşa hem de biraz toparlanma ihtiyacı var.

Düzensizlikte Ustalaşmış – Anlık Yaşayan, Kural Tanımayan

Senin için hayat, anda yaşanacak bir şey ve bunun içinde düzen kuralları pek yer bulamıyor. Ne zaman acıkırsan, ne bulursan, onu yiyorsun. Sabah kahvaltı mı, öğle yemeği mi, tatlı mı? Zamanı yok, canın istediyse olur. Planlı yaşamak seni boğuyor olabilir. Çünkü senin ruhun özgürlük istiyor. Bu düzensizlik her zaman sorun yaratmıyor ama zamanla seni tüketebilir. Beslenme alışkanlıkların da aynı çizgide: ne varsa o, ne kolaysa o. Tat alma değil, doyma odaklı bir sistemin olabilir. Bu kaotik yaşam bazen sana enerji verse de, uzun vadede bedenen ve ruhen dengeni bozabilir. Küçük adımlarla, kendini kısıtlamadan belli rutinler oturtmak, seni daha huzurlu biri yapabilir. Ama o zamana kadar senin sloganın belli: “Neyse o!”

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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