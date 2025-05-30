Kimin Ne Yaptığını Biliyor musun? Zekanı Bu Testle Ölç!
Dünyayı değiştiren icatlar, kalıcı fikirler ve dönüm noktası olan eserlerin ardında kimlerin olduğunu biliyor musun? Bilimden siyasete, hukuktan sanata kadar tarihe damga vurmuş kişileri hatırlamaya hazır ol! Bu testte, kimin neyi ortaya koyduğunu sorguluyoruz. Bakalım ne kadarını doğru tahmin edeceksin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ampulü ilk kim icat etmiştir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Cep telefonun mucidi kimdir?
3. Genel Görelilik Kuramı’nı kim geliştirmiştir?
4. İlk başarılı uçuşu kim gerçekleştirdi?
5. İlk bilgisayarı kim icat etti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İlk yazılı kanunu kim hazırlamıştır?
7. "Leviathan" adlı eseri kim yazdı?
8. Modern psikolojinin kurucusu kimdir?
9. Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel kazanan kimdir?
10. "İki şey sonsuzdur: evren ve insan aptallığı..." sözünü kim söylemiştir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın