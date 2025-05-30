Kimin Ne Yaptığını Biliyor musun? Zekanı Bu Testle Ölç!

Dünyayı değiştiren icatlar, kalıcı fikirler ve dönüm noktası olan eserlerin ardında kimlerin olduğunu biliyor musun? Bilimden siyasete, hukuktan sanata kadar tarihe damga vurmuş kişileri hatırlamaya hazır ol! Bu testte, kimin neyi ortaya koyduğunu sorguluyoruz. Bakalım ne kadarını doğru tahmin edeceksin?