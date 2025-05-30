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Kimin Ne Yaptığını Biliyor musun? Zekanı Bu Testle Ölç!

Kimin Ne Yaptığını Biliyor musun? Zekanı Bu Testle Ölç!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 17:01

Dünyayı değiştiren icatlar, kalıcı fikirler ve dönüm noktası olan eserlerin ardında kimlerin olduğunu biliyor musun? Bilimden siyasete, hukuktan sanata kadar tarihe damga vurmuş kişileri hatırlamaya hazır ol! Bu testte, kimin neyi ortaya koyduğunu sorguluyoruz. Bakalım ne kadarını doğru tahmin edeceksin?

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1. Ampulü ilk kim icat etmiştir?

2. Cep telefonun mucidi kimdir?

2. Cep telefonun mucidi kimdir?

3. Genel Görelilik Kuramı’nı kim geliştirmiştir?

3. Genel Görelilik Kuramı’nı kim geliştirmiştir?

4. İlk başarılı uçuşu kim gerçekleştirdi?

4. İlk başarılı uçuşu kim gerçekleştirdi?

5. İlk bilgisayarı kim icat etti?

5. İlk bilgisayarı kim icat etti?
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6. İlk yazılı kanunu kim hazırlamıştır?

6. İlk yazılı kanunu kim hazırlamıştır?

7. "Leviathan" adlı eseri kim yazdı?

8. Modern psikolojinin kurucusu kimdir?

8. Modern psikolojinin kurucusu kimdir?

9. Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel kazanan kimdir?

9. Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel kazanan kimdir?

10. "İki şey sonsuzdur: evren ve insan aptallığı..." sözünü kim söylemiştir?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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