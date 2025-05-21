Ne Kadar Maskülen/Feminensin?

Maskülenlik ve feminenlik, sadece cinsiyetle sınırlı olmayan, enerjilerle, tavırlarla ve hayata bakışla şekillenen derin yönlerimizdir. Kimimiz daha sert ve doğrudan bir duruşla, kimimiz ise daha zarif ve içe dönük bir tavırla var oluruz. Peki senin enerjin hangi yöne daha yakın? Ya da belki de tam ortadasın…

Unutma, bu bir kutuya sokma testi değil; bu senin dengeni anlama testi.