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Ne Kadar Maskülen/Feminensin?

Ne Kadar Maskülen/Feminensin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 12:01

Maskülenlik ve feminenlik, sadece cinsiyetle sınırlı olmayan, enerjilerle, tavırlarla ve hayata bakışla şekillenen derin yönlerimizdir. Kimimiz daha sert ve doğrudan bir duruşla, kimimiz ise daha zarif ve içe dönük bir tavırla var oluruz. Peki senin enerjin hangi yöne daha yakın? Ya da belki de tam ortadasın…

Unutma, bu bir kutuya sokma testi değil; bu senin dengeni anlama testi.

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1. Bir ortamda kendini nasıl ifade edersin?

2. Günlük stilin nasıl?

3. Duygularını ifade etme biçimin?

4. En sık aldığın iltifat hangisi olur?

5. İlişkilerde hangisi senin tarzını yansıtır?

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6. Sinirlendiğinde ne yaparsın?

7. Sosyal medyada nasıl bir tarzın var?

8. Hangi kelime seni daha iyi tanımlar?

9. Biri sana karşı ilgisini belli ettiğinde…

10. Müzik zevkin nasıl?

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Yoğun Maskülen Enerji

Senin enerjin oldukça güçlü, net ve maskülen yönlerin belirgin. Duygularını bastırmasan bile onları yönetmeyi iyi biliyorsun. Hayata karşı tavrın; yöneten, kontrol eden ve olayların merkezine geçen biri gibi. İnsanlar seni cesaretin, kararlılığın ve dominant tavrınla tanıyor. Maskülen enerjin seni sadece sert biri yapmıyor; aynı zamanda ilham veren bir figür hâline getiriyor. Birlikte olunan biri olmaktan çok, “örnek alınan biri” olmak senin için daha doğal. Özellikle kriz anlarında soğukkanlılığın, liderlik özelliklerin ve net kararların dikkat çekiyor. Ancak unutmaman gereken şey şu: Sertliğin dozunu iyi ayarlamak. Bazen içindeki duygusal tarafı göstermek de bir güçtür. İnsanların sana sadece saygı duyması değil, aynı zamanda yanında rahat hissetmesi de önemli. Çünkü gerçek güç, yeri geldiğinde yumuşak olabilmeyi bilmektir.

Dengeli Enerji

Senin enerjin hem maskülen hem feminen yönleri güzelce içinde barındırıyor. Ne çok sert ne çok yumuşaksın. Ortamına göre şekillenebilen, ama özünden de sapmayan bir yapın var. Bu da seni oldukça dengeli, hem duygusal hem rasyonel biri yapıyor. Sen hem yön veren hem de anlayan birisin. Karar verirken mantığını kullanırsın ama kalbinin sesini de duymazdan gelmezsin. Bu denge seni ilişkilerde güvenilir ve uyumlu bir partner, sosyal hayatında ise aranılan bir figür yapar. Empatin yüksek ama kendini ezdirmeyen bir duruşun var. Bu dengeyi sağlamak, birçok kişi için zorken sen bunu doğal bir şekilde başarıyorsun. Bu yüzden sana “karmaşık” değil, “çok boyutlu” demek daha doğru. Hem içsel hem dışsal gücünle, bulunduğun ortamda dikkat çeken ama abartmayan bir enerjin var. Tam bir merkez figürüsün!

Feminen Enerji Yoğun

Senin feminen enerjin oldukça yüksek. Hayata daha çok kalbinle yaklaşan, detaylara önem veren, sezgileri kuvvetli ve zarif birisin. İnsanlar seni duygularınla, inceliğinle ve derinliğinle tanıyor. Bu da seni güçlü ama daha içe dönük bir birey yapıyor. Bu enerji sayesinde çevrendekileri kolayca anlayabilir, empati kurabilir ve duygusal derinliği olan ilişkiler kurabilirsin. Ancak bu seni zayıf değil, aksine çok güçlü yapıyor. Çünkü sen yıkılmadan yeniden başlayabilen, hissettiğini ifade edebilen ve içsel sesiyle yolunu bulan birisin. Duygularınla barışık olman ve estetik değerler taşıman seni hayatta özel kılıyor. Ancak unutma, bazen içinden gelen duygularla hareket ederken kendi sınırlarını da gözetmek gerekir. Zarif olmak güzeldir ama seni sömürenlere karşı net olmayı da ihmal etmemelisin.

Değişken Enerji

Senin enerjin sabit değil, oldukça değişken. Bazı dönemlerde çok net, güçlü ve maskülen hissederken; bazı zamanlarda daha duygusal, içe dönük ve feminen bir tavra bürünebiliyorsun. Bu durum sana büyük bir uyum yeteneği kazandırmış. Kimi seni çok kararlı ve mesafeli bulurken, kimi de çok hassas ve yakın hissediyor. Çünkü senin enerjin tek bir kutupta değil. Bu aslında seni farklı ortamlara rahatça adapte eden ve çok yönlü bir karakter yapan bir özellik. Ancak bu değişkenlik bazen kararsızlık olarak da algılanabilir. Kendini bir kutuya sokmaya çalışmadan bu çok boyutlu hâlini kabul ettiğinde, iç huzurunu buluyorsun. Sen her zaman aynı kalmayan, sürekli gelişen ve dönüşen bir enerjisin. Hem kendi içinde yolculuk eden, hem başkalarına ışık tutan biri olarak çok özel bir yerin var.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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