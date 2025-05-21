Ne Kadar Maskülen/Feminensin?
Maskülenlik ve feminenlik, sadece cinsiyetle sınırlı olmayan, enerjilerle, tavırlarla ve hayata bakışla şekillenen derin yönlerimizdir. Kimimiz daha sert ve doğrudan bir duruşla, kimimiz ise daha zarif ve içe dönük bir tavırla var oluruz. Peki senin enerjin hangi yöne daha yakın? Ya da belki de tam ortadasın…
Unutma, bu bir kutuya sokma testi değil; bu senin dengeni anlama testi.
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1. Bir ortamda kendini nasıl ifade edersin?
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2. Günlük stilin nasıl?
3. Duygularını ifade etme biçimin?
4. En sık aldığın iltifat hangisi olur?
5. İlişkilerde hangisi senin tarzını yansıtır?
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6. Sinirlendiğinde ne yaparsın?
7. Sosyal medyada nasıl bir tarzın var?
8. Hangi kelime seni daha iyi tanımlar?
9. Biri sana karşı ilgisini belli ettiğinde…
10. Müzik zevkin nasıl?
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Yoğun Maskülen Enerji
Dengeli Enerji
Feminen Enerji Yoğun
Değişken Enerji
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