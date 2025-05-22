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Tükenmişlik Sendromunun Neresindesin?

Tükenmişlik Sendromunun Neresindesin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 16:01

Hayat bazen üzerimize yıkılmış gibi hissettirebilir. Sabah uyanmak zor, insanlarla iletişim kurmak daha da zor hale gelir. Herkes senden bir şeyler ister ama sen kendine bile yetemezsin. Ruhsal, zihinsel ve fiziksel yorgunluk zamanla “tükenmişlik” adını alır. Peki, sen bu tükenmişliğin neresindesin? Bu test, içinde bulunduğun duygusal durumu analiz ederek sana kendi ruh halinle ilgili bir farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Belki küçük bir mola sana yeterli olacak, belki de daha büyük adımlar atman gerekiyor. Cevaplarınla bu yolculukta nerede durduğunu birlikte keşfedelim.

Unutma, tükenmek zayıflık değil. Fark etmek ve önlem almaksa güçtür. Hazırsan, iç dünyanı keşfetmeye başlayalım.

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1. Sabahları yataktan kalkarken ne hissediyorsun?

2. Son zamanlarda en sık kurduğun cümle hangisi?

3. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun?

4. Uyumadan önce zihninden geçen ilk şey ne oluyor?

5. Telefonuna gelen mesajları genellikle…

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6. Kendine ne kadar zaman ayırabiliyorsun?

7. “Mutlu musun?” sorusuna cevabın ne olurdu?

8. İş ya da okul seni nasıl etkiliyor?

9. En son ne zaman gerçekten hiçbir şey yapmadan dinlendin?

10. Hatalar karşısında kendine nasıl davranıyorsun?

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Henüz Tükenmedin Ama Sınırdasın

Günlük hayat seni zaman zaman zorlasa da hâlâ içinde enerji kıpırtıları var. Kendine küçük molalar vererek, destek alarak ve daha iyi sınırlar çizerek bu yoğunlukla baş edebilirsin. Şu an bulunduğun yer bir uyarı noktası: “Yavaşla ve kendini önemse.” Bazen “dayanırım” dediğin şeyler seni fark etmeden içten içe eritiyor olabilir. Kendine yüklenmeyi bırakmalı, “hayır” deme hakkını daha sık kullanmalısın. Duygusal olarak biraz dolmuşsun ama hâlâ toparlayacak güce sahipsin. Bu noktada yapacağın en iyi şey, kendine dürüstçe bakmak. Her şeyin üstesinden tek başına gelmek zorunda değilsin. İzin ver, biri senin için de bir şeyler yapsın. Senin de dinlenmeye hakkın var.

Duygusal Olarak Yorulmuşsun

İçinde bir şeylerin kırıldığını ama bunu tam olarak adlandıramadığını hissediyorsun. Hayatla baş etmek seni epey zorlamış ve duygusal olarak tükenme noktasına gelmişsin. Zihninde sürekli dönen düşünceler, duygusal dalgalanmalar ve ilgisizlik hali seni ele geçirmiş olabilir. Bu tükenmişlik çoğu zaman fiziksel değil, ruhsal bir boşlukla gelir. Sosyalleşmek, üretmek, sevinmek gibi temel duygular bile gölgelenmiş durumda olabilir. Ama bu bir son değil. Bu, senin yeniden ayağa kalkman için verilen bir sinyal. Destek alman gereken bir dönemdesin. Konuşmak, yazmak, düşünmek… Bunların hepsi sana iyi gelir. Biraz iç sesine kulak verirsen, hâlâ orada olduğunu ve seni iyileştirmek için beklediğini göreceksin.

Ciddi Anlamda Tükenmişsin

Kendini uzun süredir yorgun, isteksiz ve duygusal olarak boşlukta hissediyorsun. Günler birbirine benziyor, sabahlar zor, geceler daha da zor. Gülümsemek bile ağır geliyor olabilir. Bu, tükenmişliğin ileri boyutlarına ulaştığının bir göstergesi. Belki de uzun süredir sadece “idare etmeye” çalışıyorsun. Ama unutma, idare etmek yaşamak değildir. Duyguların bastırılmış, bedenin sinyaller gönderiyor ve zihnin yavaş yavaş karanlıkta kayboluyor. Bu seviyede yardım almak, terapi ya da destek gruplarına katılmak senin için çok değerli olabilir. Kendine yüklenme. Bu noktaya gelmiş olman bir zayıflık değil, bir uyarıdır. İçindeki ışığı tekrar yakabilmen için sana sevgiyle yaklaşan insanlara ve profesyonel desteğe ihtiyacın olabilir. Sen hâlâ varsın, sadece çok yorulmuşsun.

İçten İçin Çökmüş, Ama Dıştan Güçlü Duruyorsun

Dışarıdan bakanlar seni güçlü, kontrolcü ve soğukkanlı biri olarak görebilir. Ama iç dünyanda bir sessizlik, bir boşluk var. Herkese yetişmeye çalışmak seni bitirmiş olabilir. O kadar çok şey bastırmışsın ki, artık ne hissettiğini bile bilemiyorsun. Senin gibi insanlar genellikle en geç fark ederler ne kadar yorulduklarını. Çünkü başkalarının yüklerini taşıma alışkanlıkları vardır. Ama unutmaman gereken şey şu: Sırtına binen her yük biraz daha seni sen olmaktan uzaklaştırır. Bu aşamada kendine “Ben ne istiyorum?”, “Ben ne hissediyorum?” gibi sorular sorman gerekiyor. Sürekli güçlü görünmek seni iyileştirmez, aksine yorar. Bir dur, derin nefes al ve iç dünyana yeniden yer aç. Çünkü o hâlâ orada seni bekliyor.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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