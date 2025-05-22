Tükenmişlik Sendromunun Neresindesin?

Dışarıdan bakanlar seni güçlü, kontrolcü ve soğukkanlı biri olarak görebilir. Ama iç dünyanda bir sessizlik, bir boşluk var. Herkese yetişmeye çalışmak seni bitirmiş olabilir. O kadar çok şey bastırmışsın ki, artık ne hissettiğini bile bilemiyorsun. Senin gibi insanlar genellikle en geç fark ederler ne kadar yorulduklarını. Çünkü başkalarının yüklerini taşıma alışkanlıkları vardır. Ama unutmaman gereken şey şu: Sırtına binen her yük biraz daha seni sen olmaktan uzaklaştırır. Bu aşamada kendine “Ben ne istiyorum?”, “Ben ne hissediyorum?” gibi sorular sorman gerekiyor. Sürekli güçlü görünmek seni iyileştirmez, aksine yorar. Bir dur, derin nefes al ve iç dünyana yeniden yer aç. Çünkü o hâlâ orada seni bekliyor.