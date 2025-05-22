Tükenmişlik Sendromunun Neresindesin?
Hayat bazen üzerimize yıkılmış gibi hissettirebilir. Sabah uyanmak zor, insanlarla iletişim kurmak daha da zor hale gelir. Herkes senden bir şeyler ister ama sen kendine bile yetemezsin. Ruhsal, zihinsel ve fiziksel yorgunluk zamanla “tükenmişlik” adını alır. Peki, sen bu tükenmişliğin neresindesin? Bu test, içinde bulunduğun duygusal durumu analiz ederek sana kendi ruh halinle ilgili bir farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Belki küçük bir mola sana yeterli olacak, belki de daha büyük adımlar atman gerekiyor. Cevaplarınla bu yolculukta nerede durduğunu birlikte keşfedelim.
Unutma, tükenmek zayıflık değil. Fark etmek ve önlem almaksa güçtür. Hazırsan, iç dünyanı keşfetmeye başlayalım.
1. Sabahları yataktan kalkarken ne hissediyorsun?
2. Son zamanlarda en sık kurduğun cümle hangisi?
3. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun?
4. Uyumadan önce zihninden geçen ilk şey ne oluyor?
5. Telefonuna gelen mesajları genellikle…
6. Kendine ne kadar zaman ayırabiliyorsun?
7. “Mutlu musun?” sorusuna cevabın ne olurdu?
8. İş ya da okul seni nasıl etkiliyor?
9. En son ne zaman gerçekten hiçbir şey yapmadan dinlendin?
10. Hatalar karşısında kendine nasıl davranıyorsun?
Henüz Tükenmedin Ama Sınırdasın
Duygusal Olarak Yorulmuşsun
Ciddi Anlamda Tükenmişsin
İçten İçin Çökmüş, Ama Dıştan Güçlü Duruyorsun
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