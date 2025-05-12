Sende Travma Yaratan Kelimeyi Söylüyoruz!

Bazı kelimeler vardır, söylenince yutkunursun. Kalabalık bir ortamda bile duyduğunda bir anda yalnız hissedersin. Çünkü o kelime, senin yaşadıklarınla birebir örtüşür. Geçmişte iz bırakmış, yara olmuş ya da hayal kırıklığına dönüşmüş bir anının özeti gibidir.

Hazırsan, geçmişin gölgelerinde kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım hangi kelime senin ruhuna en derin yarayı bırakmış…