Sende Travma Yaratan Kelimeyi Söylüyoruz!
Bazı kelimeler vardır, söylenince yutkunursun. Kalabalık bir ortamda bile duyduğunda bir anda yalnız hissedersin. Çünkü o kelime, senin yaşadıklarınla birebir örtüşür. Geçmişte iz bırakmış, yara olmuş ya da hayal kırıklığına dönüşmüş bir anının özeti gibidir.
Hazırsan, geçmişin gölgelerinde kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım hangi kelime senin ruhuna en derin yarayı bırakmış…
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1. Birine içini döktükten sonra ondan ne duymak istersin?
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2. Hangi cümle seni daha çok tetikler?
3. En çok hangi duygu seni savunmasız bırakır?
4. En son ne zaman kendini yalnız hissettin?
5. Bir arkadaşının seni en çok hayal kırıklığına uğrattığı durum ne olurdu?
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6. Ailenden biriyle tartışınca en çok ne hissedersin?
7. Aşk hayatında seni en çok zorlayan durum neydi?
8. Hangisi sana daha tanıdık geliyor?
9. Birini affetmek senin için…
10. Şu an hayatına girse sana en iyi gelecek şey ne olurdu?
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“Sana güvenmiyorum.”
“Senin yüzünden oldu.”
“Herkes senden bıktı.”
“Beni hayal kırıklığına uğrattın.”
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