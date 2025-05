Sende Travma Yaratan Kelimeyi Söylüyoruz!

Bu cümle sana sürekli bir suçluluk duygusu yükledi. Belki farkında olmadan, belki de açık açık sana bunu hep söylediler. Yaşanan her kötü olayın ardından, gözler senin üzerine çevrildi. Bu cümleyle büyüdün, belki de kendini affedemediğin bir hale geldin. Bu yüzden hep dikkatli oldun. Her şeyi kontrol etmeye çalıştın, bir şeyler ters gitmesin diye kendinden taviz verdin. Ama içten içe her hatayı kendine yüklemeye devam ettin. O kadar alıştın ki bu suçlanma haline, bazen insanlar seni suçlamasa bile sen kendini suçladın. Bu ise seni özgüveni kırılmış, özür dileyerek yaşayan biri haline getirdi. Ama şunu bilmelisin: Her şey senin yüzünden olmadı. Hayatta herkes hata yapar, herkesin yanlış kararları olabilir. Bu, senin kötü ya da eksik biri olduğunu göstermez. Kendini affetmeye başladığında, geçmişin yükünü sırtından indirmiş olacaksın.