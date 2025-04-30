Senin psikolojin, duygularla beslenen, empatiyle büyüyen ve sevgiyle şekillenen bir yapıda. Seraphine gibi sen de insanların hislerini okuyabilen, ortama enerji veren birisin. Ama bu empati yükü bazen seni de yorar çünkü herkesin acısını omzunda taşırsın.

İç dünyanda müzik gibi dalgalanan duygular var. Neşeliyken parıldar, üzgünken sessizleşirsin. Ve bu iniş çıkışları bastırmak yerine yaşamayı tercih ediyorsun. Çünkü senin için duygular bir zayıflık değil, bir güç kaynağı. En büyük avantajın, kırılganlığını gizlememen. Seraphine gibi hayatta güzellikleri gören, iyiliğe inanan ve herkese bir şans daha veren bir yapın var. Zihnin yumuşak ama dirençli, bazen savunmasız ama hiçbir zaman zayıf değil. Sen kalbiyle düşünen birisin ve bu seni hem özel hem de tehlikeli kılıyor. Çünkü kalbiyle düşünenler, en çok hissedenlerdir.