Sence Sorun Sende mi? Aşık Olamama Sebebini Buluyoruz!

Senin için aşk, kontrol edilmesi zor bir duygu. Bu yüzden bilinçaltında hep bir denge kurmaya çalışıyorsun: Hem hissetmek istiyorsun hem de o hislerin seni ele geçirmesinden korkuyorsun. Bu ikilem, seni sürekli duygulardan uzak tutuyor. Kalbini kontrol etme çaban, onu donuklaştırıyor olabilir. Senin yapın analitik, ölçülü ve korumacı. Aşkın getirdiği o baş döndüren, bilinmezlerle dolu alan sana güven vermiyor. Duygularına teslim olma fikri, seni zayıf hissettiriyor. Halbuki aşk, tam da bu teslimiyetin içinde büyür. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak, seni sadece daha fazla uzaklaştırıyor. Belki de yapman gereken şey, her şeyi çözmeye çalışmaktan vazgeçmek. Çünkü aşk, çözülmez; sadece yaşanır. Kendine izin vermeye başladığında, kalbinin nasıl titreştiğini fark edeceksin. Bazen her şeyi bilmek değil, bazen sadece hissetmek gerekir...