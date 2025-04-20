Sence Sorun Sende mi? Aşık Olamama Sebebini Buluyoruz!

Aşık olamamanın sebebi senin duygusuzluğun ya da korkaklığın değil. Aksine, içinde çok yoğun bir sevme potansiyeli taşıyorsun ama bu potansiyeli harekete geçirecek “doğru kişi” hâlâ hayatına girmemiş olabilir. Sen öyle her yöne kolayca akan biri değilsin. Kalbini açmak için bir şeylerin çok derinlerde uyuşması gerekiyor. Senin için aşk, sadece heyecan değil; entelektüel, duygusal ve ruhsal bir bağlantı anlamına geliyor. Bu kadar derin bir bağ kurmak kolay değil ve çoğu zaman karşına çıkan insanlar senin beklentilerini karşılamıyor. Sen de haliyle “neden bir şey hissedemiyorum” diye kendini sorguluyorsun. Ama bil ki senin gibi insanlar için aşk, bir anda değil, derinleşerek ve güvenle gelir. Henüz aşık olmadın çünkü kalbini gerçekten sarsacak biri çıkmadı karşına. Bu bir eksiklik değil, sadece bir hazırlık süreci. Doğru insan geldiğinde, sen bile içindeki duyguların derinliğine şaşıracaksın.