Sence Sorun Sende mi? Aşık Olamama Sebebini Buluyoruz!
Aşk, bazılarımız için bir anlık kıvılcım, bazılarımız içinse ulaşılması imkânsız bir his gibi... Etrafındaki herkes birilerine âşık olup kalbine kelebekler doldururken, sen neden hâlâ o duygudan uzak hissediyorsun? Belki çok derinlerde bir korku, belki de fark etmediğin bir duvar var. Bu test, sana neden kimseye aşık olamadığını anlaman için aynalık edecek. Hazırsan duygularınla yüzleşmeye, başlayalım!
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1. Aşkla ilgili ilk düşüncen ne olur?
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2. Aşık olduğun son zamanı hatırlıyor musun?
3. İnsanlara güven konusunda nasılsın?
4. Sence aşk ne zaman mümkün olur?
5. Biri seni beğendiğinde ne hissedersin?
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6. Bir ilişkiye başlamadan önce en çok neyi düşünürsün?
7. Sana en yakın gelen cümle hangisi?
8. Kalbini birine açmak nasıl bir şey?
9. Aşık olmak senin için ne kadar önemli?
10. Sana göre gerçek aşk nasıl olmalı?
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Kalbini Korumak İçin Duvarlar Örmüşsün
Aşka Karşı Uyuşmuşsun
Henüz Doğru Kişiyle Karşılaşmadın
Kontrol Etme İhtiyacı Aşkı Engelliyor
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