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Sence Sorun Sende mi? Aşık Olamama Sebebini Buluyoruz!

Sence Sorun Sende mi? Aşık Olamama Sebebini Buluyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 11:01

Aşk, bazılarımız için bir anlık kıvılcım, bazılarımız içinse ulaşılması imkânsız bir his gibi... Etrafındaki herkes birilerine âşık olup kalbine kelebekler doldururken, sen neden hâlâ o duygudan uzak hissediyorsun? Belki çok derinlerde bir korku, belki de fark etmediğin bir duvar var. Bu test, sana neden kimseye aşık olamadığını anlaman için aynalık edecek. Hazırsan duygularınla yüzleşmeye, başlayalım!

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1. Aşkla ilgili ilk düşüncen ne olur?

2. Aşık olduğun son zamanı hatırlıyor musun?

3. İnsanlara güven konusunda nasılsın?

4. Sence aşk ne zaman mümkün olur?

5. Biri seni beğendiğinde ne hissedersin?

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6. Bir ilişkiye başlamadan önce en çok neyi düşünürsün?

7. Sana en yakın gelen cümle hangisi?

8. Kalbini birine açmak nasıl bir şey?

9. Aşık olmak senin için ne kadar önemli?

10. Sana göre gerçek aşk nasıl olmalı?

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Kalbini Korumak İçin Duvarlar Örmüşsün

Senin aşık olamamanın temelinde derin bir güven problemi ve kalbini koruma içgüdüsü yatıyor. Belki geçmişte yaşadığın bir kırgınlık, belki de sadece gözlemlediğin aşk acıları seni içten içe bir savunma mekanizması geliştirmeye zorlamış. Senin için biriyle bağ kurmak, kontrolü kaybetmek gibi geliyor ve bu da seni duygularından uzaklaştırıyor. Aslında içten içe sevgiye aç bir yanın var ama bu yan, her seferinde korkularının gölgesinde kalıyor. Kalbine yaklaşan biri olduğunda, önce duvarlarını daha da yükseltiyorsun. Çünkü biliyorsun: Açılmak, kırılma riskini göze almak demek. Bu yüzden kalbini bir zırha sardın ve sadece “gerçekten çok özel biri” o zırhı aşabilir gibi hissediyorsun. Ama unutma, o zırh sadece dışarıyı değil, seni de içeride hapsediyor. Aşk risk ister, bazen kaybetmeyi de... Ama sevgi, korkunun üzerine cesaretle gitmeyi seçtiğinde seni bulur. Belki de yapman gereken şey, önce kendi duygularına güvenmeyi öğrenmek.

Aşka Karşı Uyuşmuşsun

Senin aşık olamamanın arkasında derin bir duygu yorgunluğu ve içsel bir boşluk hissi olabilir. Belki de duygularınla uzun zamandır bağ kuramıyorsun. Aşk sana uzak değil ama ulaşılmaz gibi geliyor. Bu duygusal mesafe, iç dünyandaki sessizliğin ve belki de bastırılmış arzularının bir sonucu. Sana göre aşk; insanlar büyüttükçe büyüyen bir masal gibi. O yüzden birine karşı bir şeyler hissettiğinde bile bunu 'aşk' olarak tanımlamakta zorlanıyorsun. Kalbin sanki uzun süredir uykuya dalmış ve onu tekrar uyandıracak bir kıvılcım bekliyor. Ama kıvılcım gelmediği için sen de zamanla buna alışmışsın. Aslında hissetmiyorsun değil, sadece hissettiğini fark etmiyorsun. Çünkü o duygular çok derinlere gömülmüş. Belki de önce içindeki duygusal sesi duyabilmek, kendi içinde tekrar uyanabilmek gerekiyor. Aşk, bir anda olmaz; bazen yeniden hissedebilmek için kendini yeniden tanıman gerekir.

Henüz Doğru Kişiyle Karşılaşmadın

Aşık olamamanın sebebi senin duygusuzluğun ya da korkaklığın değil. Aksine, içinde çok yoğun bir sevme potansiyeli taşıyorsun ama bu potansiyeli harekete geçirecek “doğru kişi” hâlâ hayatına girmemiş olabilir. Sen öyle her yöne kolayca akan biri değilsin. Kalbini açmak için bir şeylerin çok derinlerde uyuşması gerekiyor. Senin için aşk, sadece heyecan değil; entelektüel, duygusal ve ruhsal bir bağlantı anlamına geliyor. Bu kadar derin bir bağ kurmak kolay değil ve çoğu zaman karşına çıkan insanlar senin beklentilerini karşılamıyor. Sen de haliyle “neden bir şey hissedemiyorum” diye kendini sorguluyorsun. Ama bil ki senin gibi insanlar için aşk, bir anda değil, derinleşerek ve güvenle gelir. Henüz aşık olmadın çünkü kalbini gerçekten sarsacak biri çıkmadı karşına. Bu bir eksiklik değil, sadece bir hazırlık süreci. Doğru insan geldiğinde, sen bile içindeki duyguların derinliğine şaşıracaksın.

Kontrol Etme İhtiyacı Aşkı Engelliyor

Senin için aşk, kontrol edilmesi zor bir duygu. Bu yüzden bilinçaltında hep bir denge kurmaya çalışıyorsun: Hem hissetmek istiyorsun hem de o hislerin seni ele geçirmesinden korkuyorsun. Bu ikilem, seni sürekli duygulardan uzak tutuyor. Kalbini kontrol etme çaban, onu donuklaştırıyor olabilir. Senin yapın analitik, ölçülü ve korumacı. Aşkın getirdiği o baş döndüren, bilinmezlerle dolu alan sana güven vermiyor. Duygularına teslim olma fikri, seni zayıf hissettiriyor. Halbuki aşk, tam da bu teslimiyetin içinde büyür. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak, seni sadece daha fazla uzaklaştırıyor. Belki de yapman gereken şey, her şeyi çözmeye çalışmaktan vazgeçmek. Çünkü aşk, çözülmez; sadece yaşanır. Kendine izin vermeye başladığında, kalbinin nasıl titreştiğini fark edeceksin. Bazen her şeyi bilmek değil, bazen sadece hissetmek gerekir...

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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