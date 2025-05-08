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Kimseye Söyleyemediğin O Duygunun Adını Koyuyoruz!

Kimseye Söyleyemediğin O Duygunun Adını Koyuyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.05.2025 - 16:01

Bazı duygular vardır, kelimelere dökülmek için can atar ama bir türlü dile gelmez. Kimi zaman gurur, kimi zaman korku, kimi zaman da kırılma ihtimali susturur bizi. İçimizde büyüyen ama dışarıya çıkamayan bu sözler, davranışlarımızın arka planında gizlice etkili olur. Belki de sadece bir 'Seni seviyorum', belki de 'Yeter artık' demek istersin ama yutkunursun.

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1. Birine bir şey söylemeden önce ne düşünürsün?

2. Kendini ifade etmek senin için nasıl bir şey?

3. En çok hangi duyguyu bastırıyorsun?

4. Birine bir şey söyleyemeyip sustuğunda ne hissedersin?

5. Birine en son “gerçekten” ne zaman dürüstçe duygularını söyledin?

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6. En yakın arkadaşın seni neyle tanımlar?

7. En büyük korkun hangisine yakın?

8. İçinde en çok yankılanan kelime hangisi?

9. Hangi cümle sana daha yakın?

10. Konuşamadığın duyguların etkisini hayatında nasıl hissediyorsun?

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"Seni Seviyorum"

Senin içinde tuttuğun en güçlü cümle, sevgiye dair. Birini, bir şeyi ya da bir zamanı seviyorsun ama bunu açıkça ifade etmekten çekiniyorsun. Belki gurur, belki reddedilme korkusu, belki de o duygunun büyüsünü bozma endişesi seni susturuyor. Sevginin gücünü biliyorsun ama aynı zamanda ne kadar incitici olabileceğini de hissediyorsun. Bu suskunluk, seni duygusal olarak derin biri yapıyor. İnsanlara kolay kolay açılmıyor, açıldığında ise tamamen teslim oluyorsun. Kalbini korumak için bazen susuyorsun ama o kelimelerin içinde büyüyüp seni yormasına engel olamıyorsun. Belki de birine 'seni seviyorum' demek, senin için bir devrim olurdu. Bu cümleyi bir gün cesaretle söyleyebildiğinde, sadece karşındakini değil, kendini de özgür bırakacaksın. Sevgi, sadece paylaşılırsa büyür. Ve sen, içinde tuttuğun sevgiyle çok daha fazlasını hak ediyorsun.

"Ben Böyle Olmasını İstemedim"

Senin söylemek isteyip söyleyemediğin şey bir tür içsel isyan, bir sitem. Hayatına ya da birine dair bazı beklentilerin karşılanmamış, bazı umutların gerçekleşmemiş olabilir. Bunun kırıklığına rağmen güçlü görünmeye çalışmışsın. Ancak içinde biriken bu sitem, zamanla seni içe dönük ve sorgulayıcı birine çevirmiş. Söylemediğin cümleler, yüzleşemediğin duygular haline gelmiş. Olanları değiştiremediğin gibi, içinden atamadığın bu hayal kırıklıkları sana zaman zaman “keşke” dedirtiyor. Ne kalabildin ne gidebildin, hep bir arada sıkışmışlık duygusu içinde dönüp duruyorsun. Bir gün, bu sitemi kendine bile söyleyebilmen seni hafifletecek. Çünkü her şeyin bir açıklaması yok. Bazen sadece içinden geçenleri dile getirmek, geçmişi değiştirmez ama seni serbest bırakır. Ve sen, artık o yükü taşımak zorunda değilsin.

"Sen Beni Hiç Anlamadın"

Senin en derin cümlen anlaşılmaya dair. Çevrendeki insanların seni eksik, yanlış ya da yüzeysel tanıdığına dair büyük bir içsel kırgınlığın var. Bu yüzden zamanla konuşmaktan çok susmayı, açıklamaktan çok uzaklaşmayı tercih etmişsin. Çünkü anlatınca bile anlaşılmamak seni daha da kırıyor. Bu durum seni içine kapanık, ama duygusal olarak çok güçlü biri haline getirmiş. İnsanların niyetlerine, kelimelerine, davranışlarına karşı fazlasıyla dikkatli ve sezgisel davranıyorsun. Ancak bu hassasiyet, seni kendine bile açıklayamadığın bir yalnızlığa sürüklüyor. “Sen beni hiç anlamadın” cümlesi, sadece başkalarına değil belki de kendine söylediğin bir fısıltı haline gelmiş. Artık kelimeleri değil, duygularını önemseyen insanlara ihtiyacın var. Anlaşılamadığını hissettiğin yerde daha fazla kalmak zorunda değilsin.

"Ben Kırıldım"

Senin söylemek isteyip de söyleyemediğin şey, bir kırgınlık. Derin, sessiz, belki fark edilmeyen ama seni içten içe tüketen bir kırgınlık. Bu duyguyu dillendirmediğin için, dışarıdan güçlü, mesafeli, hatta umursamaz biri gibi görünebilirsin. Ama içinde sessizce acıyan bir yanın var. Kırıldığını kabul etmek senin için bir zayıflık gibi gelebilir ama aslında büyük bir cesarettir. Çünkü seni kıran şeyin adı ne olursa olsun, sen bunu sessizce taşıyorsun. Belki bir dost, belki bir sevgili, belki de hayatın kendisi kırdı seni. Ama kimse bunu senden açıkça duymadı. 'Ben kırıldım' dediğin anda, sadece duygularını değil, seni de iyileştirecek bir süreç başlar. Bazen kabullenmek, mücadele etmekten daha güçlü bir eylemdir. Ve sen, bu duygunun içinden geçip, daha sağlam biri olarak çıkacaksın.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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