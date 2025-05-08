Kimseye Söyleyemediğin O Duygunun Adını Koyuyoruz!
Bazı duygular vardır, kelimelere dökülmek için can atar ama bir türlü dile gelmez. Kimi zaman gurur, kimi zaman korku, kimi zaman da kırılma ihtimali susturur bizi. İçimizde büyüyen ama dışarıya çıkamayan bu sözler, davranışlarımızın arka planında gizlice etkili olur. Belki de sadece bir 'Seni seviyorum', belki de 'Yeter artık' demek istersin ama yutkunursun.
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1. Birine bir şey söylemeden önce ne düşünürsün?
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2. Kendini ifade etmek senin için nasıl bir şey?
3. En çok hangi duyguyu bastırıyorsun?
4. Birine bir şey söyleyemeyip sustuğunda ne hissedersin?
5. Birine en son “gerçekten” ne zaman dürüstçe duygularını söyledin?
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6. En yakın arkadaşın seni neyle tanımlar?
7. En büyük korkun hangisine yakın?
8. İçinde en çok yankılanan kelime hangisi?
9. Hangi cümle sana daha yakın?
10. Konuşamadığın duyguların etkisini hayatında nasıl hissediyorsun?
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"Seni Seviyorum"
"Ben Böyle Olmasını İstemedim"
"Sen Beni Hiç Anlamadın"
"Ben Kırıldım"
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