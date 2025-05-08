Kimseye Söyleyemediğin O Duygunun Adını Koyuyoruz!

Senin söylemek isteyip de söyleyemediğin şey, bir kırgınlık. Derin, sessiz, belki fark edilmeyen ama seni içten içe tüketen bir kırgınlık. Bu duyguyu dillendirmediğin için, dışarıdan güçlü, mesafeli, hatta umursamaz biri gibi görünebilirsin. Ama içinde sessizce acıyan bir yanın var. Kırıldığını kabul etmek senin için bir zayıflık gibi gelebilir ama aslında büyük bir cesarettir. Çünkü seni kıran şeyin adı ne olursa olsun, sen bunu sessizce taşıyorsun. Belki bir dost, belki bir sevgili, belki de hayatın kendisi kırdı seni. Ama kimse bunu senden açıkça duymadı. 'Ben kırıldım' dediğin anda, sadece duygularını değil, seni de iyileştirecek bir süreç başlar. Bazen kabullenmek, mücadele etmekten daha güçlü bir eylemdir. Ve sen, bu duygunun içinden geçip, daha sağlam biri olarak çıkacaksın.