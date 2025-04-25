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Sen Ne Koliksin? Takıntının Yönünü Söylüyoruz!

Sen Ne Koliksin? Takıntının Yönünü Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 12:01

Her insanın takıldığı bir şey vardır. Kimimiz işe, kimimiz aşka, kimimiz hayallere ya da yalnızlığa... Bazen bu takıntılar yaşam biçimimiz olur; fark etmeden onları hayatımızın merkezine koyarız. “Sen Ne Koliksin?” testiyle seni en çok etkileyen, belki de en bağımlı olduğun alanı açığa çıkarıyoruz. İçinde sakladığın o yoğun duygunun adını koymaya hazırsan, başlayalım!

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1. En iyi hissettiğin saat dilimi hangisi?

2. Bir cumartesi gününü nasıl geçirmek istersin?

3. Hayat felsefeni bir cümleyle özetle desek?

4. Telefona gelen bir bildirim seni en çok ne zaman heyecanlandırır?

5. En çok hangi cümle seni anlatır?

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6. Rüyanda en çok ne görürsün?

7. İnsanların seni nasıl tanımladığını düşünüyorsun?

8. En çok hangi cümle seni sinirlendirir?

9. Seni en kolay ne ağlatır?

10. Hayatında en büyük eksik ne?

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İşkolik

Senin hayatın, başarı grafikleriyle, hedeflerle, yapılacak listeleriyle dolu. İş senin için yalnızca bir geçim kaynağı değil; aynı zamanda kimliğinin temel taşlarından biri. Kendini işe adadıkça özgüvenin artıyor, ürettikçe kendini daha değerli hissediyorsun. Ama bazen bu tempoda duygusal ihtiyaçlarını ihmal edebiliyorsun. Zamanını planlarken, ruhunu biraz arka plana atıyor olabilirsin. Oysa senin kadar çalışkan birinin dinlenmeye, derin sohbetlere ve iç huzura da ihtiyacı var. Başarılısın, evet. Ama sadece işte değil, hayatın her alanında parlamaya hakkın var. Unutma: Hayat sadece başarıdan ibaret değil. Bazen hiçbir şey yapmadan bir sabah kahveni yudumlamak da seni büyütebilir. Denge, sana daha fazlasını getirecek

Aşkolik

Senin için hayatın anlamı “aşk”. Birine bağlı olmak, onunla gülmek, dokunmak, hissetmek... Tüm bunlar senin ruhunu besliyor. Birlikte film izlemek, mesaj beklemek, sarılmak; seni hayatta tutan küçük ama derin detaylar. Aşıkken gözlerin parlar, hayata bambaşka bir pencereden bakarsın. Bu yoğun duygusallık, seni çok özel biri yapıyor. Ama bazen kendi ihtiyaçlarını bir kenara itip sadece sevdiğin kişiye odaklanabiliyorsun. Sevmek çok güzel ama unutma: En az onun kadar sen de sevilmeyi hak ediyorsun. Aşkın bağımlısı olmak kötü değil, yeter ki bu duygunun içinde kendini kaybetme. Senin sevgin birini büyütür; ama önce kendini de aynı şefkatle sar.

Hayalkolik

Senin zihnin bir evren. Düşüncelerin, hayallerin, iç dünyan o kadar renkli ki... Gerçek dünya sana çoğu zaman dar geliyor. Uçmak istiyorsun, keşfetmek, sınırsız olmak... Kendine ait bir gezegenin var sanki; oraya sadece anlayanlar girebiliyor. Kurduğun hayaller, seni hem güçlü hem de farklı biri yapıyor. Zihninin bu kadar aktif olması zaman zaman seni gerçeklerden uzaklaştırsa da, bu senin en büyük yeteneğin. Sıradanlıktan sıkılıyor, rutinle boğuluyorsun. Bu yüzden yaratıcı işlerde, sanat ya da yazarlık gibi alanlarda parlaman çok olası. Hayal kurmaktan asla vazgeçme. Ama hayallerin gerçekleşmesi için biraz cesaret de gerekiyor. Gerçeklik senin düşman değil, sadece başka bir tuval. Renkleri sen seçebilirsin.

Evkolik

Senin için yalnızlık bir boşluk değil, bir tercih. Kalabalıklar içinde kaybolmak yerine kendi iç sesinle baş başa kalmayı seviyorsun. Düşünmeyi, gözlemlemeyi, derinleşmeyi… Belki dışarıdan soğuk görünüyorsun ama aslında çok duyarlı ve kırılgan bir yapın var. Güvende hissetmek için kendi dünyana çekiliyorsun. Yalnızlık senin ilhamın. O anlarda kendini tanıyor, derinleşiyorsun. İnsanlarla kurduğun bağlar da az ama öz. Kalabalıklar seni tükettiği için seçici davranıyorsun ve bu oldukça değerli. Yalnız olmak, yalnız kalmakla aynı şey değil. Sen kendinle vakit geçirmeyi bilen, içsel gücünü yalnızlıktan alan birisin. Ama bazen o dünyadan çıkıp “paylaşmak” için de cesaret göster. Seni anlayan birileri mutlaka var.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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