Sen Ne Koliksin? Takıntının Yönünü Söylüyoruz!

Senin zihnin bir evren. Düşüncelerin, hayallerin, iç dünyan o kadar renkli ki... Gerçek dünya sana çoğu zaman dar geliyor. Uçmak istiyorsun, keşfetmek, sınırsız olmak... Kendine ait bir gezegenin var sanki; oraya sadece anlayanlar girebiliyor. Kurduğun hayaller, seni hem güçlü hem de farklı biri yapıyor. Zihninin bu kadar aktif olması zaman zaman seni gerçeklerden uzaklaştırsa da, bu senin en büyük yeteneğin. Sıradanlıktan sıkılıyor, rutinle boğuluyorsun. Bu yüzden yaratıcı işlerde, sanat ya da yazarlık gibi alanlarda parlaman çok olası. Hayal kurmaktan asla vazgeçme. Ama hayallerin gerçekleşmesi için biraz cesaret de gerekiyor. Gerçeklik senin düşman değil, sadece başka bir tuval. Renkleri sen seçebilirsin.