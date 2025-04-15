Duygularının Ölüm Tarihini Söylüyoruz!
Bazen bir söz, bazen bir bakış, bazense yaşadığımız kırıcı bir olay… Duygularımız zamanla yıpranır, eksilir, bazen de tamamen yok olur. Peki senin içinde o eski hisler hâlâ var mı, yoksa çoktan ölüp gitmişler mi? Belki de hâlâ içindeki bir parça hayatta kalmaya çalışıyordur. Bu testte, duygularının ne zaman öldüğünü keşfedecek, belki de uzun süredir göz ardı ettiğin gerçeklerle yüzleşeceksin. Hazırsan, başlıyoruz...
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1. Sevdiğin birini kaybettiğinde ne yaparsın?
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2. Ağlamak senin için ne ifade eder?
3. En son ne zaman biri için gerçekten üzüldün?
4. İnsanlarla duygusal olarak ne kadar yakınsın?
5. Aşık olduğunda ne hissedersin?
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6. Birinin sana "Seni seviyorum" demesi sende ne uyandırır?
7. İnsanlara güvenme konusunda nasılsın?
8. En son ne zaman safça mutlu oldun?
9. Hayat sana ne zaman ağır gelmeye başladı?
10. Hangi söz seni en çok etkiler?
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Duyguların Hâlâ Yaşıyor
Duyguların Uyuşmuş, Ama Tam Ölmemiş
Duygularını Gömdün Ama Mezarı Ziyaret Ediyorsun
Duyguların Uzun Zaman Önce Ölmüş
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