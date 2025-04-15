Senin içinde hâlâ canlı, kıpır kıpır duygular var. Belki zaman zaman kırılmış, belki yorgun düşmüşsün ama kalbinin çarpıntısı, hâlâ hayatın içinden geçip giden anları hissedebiliyor. Duyguların senin en güçlü yanlarından biri. Ne yaşarsan yaşa, hâlâ sevmeye, bağlanmaya ve acı da olsa hissetmeye devam ediyorsun. İç dünyan yoğun ve karmaşık ama bu, seni yıpratmaktan çok, daha insani yapıyor. Gözyaşlarını gizlemiyor, kırıldığında içinden geçenleri dillendirebiliyorsun. Duygularının farkında olmak, seni her zaman bir adım öteye taşıyor. Bazen bu yoğunluk seni yorabilir ama seni sen yapan da bu. Duyguların yaşıyor çünkü sen hâlâ yaşamaya değer şeyler olduğunu düşünüyorsun. Ve bu, seni çok güçlü kılıyor.