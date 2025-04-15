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Duygularının Ölüm Tarihini Söylüyoruz!

Duygularının Ölüm Tarihini Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 16:01

Bazen bir söz, bazen bir bakış, bazense yaşadığımız kırıcı bir olay… Duygularımız zamanla yıpranır, eksilir, bazen de tamamen yok olur. Peki senin içinde o eski hisler hâlâ var mı, yoksa çoktan ölüp gitmişler mi? Belki de hâlâ içindeki bir parça hayatta kalmaya çalışıyordur. Bu testte, duygularının ne zaman öldüğünü keşfedecek, belki de uzun süredir göz ardı ettiğin gerçeklerle yüzleşeceksin. Hazırsan, başlıyoruz...

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1. Sevdiğin birini kaybettiğinde ne yaparsın?

2. Ağlamak senin için ne ifade eder?

3. En son ne zaman biri için gerçekten üzüldün?

4. İnsanlarla duygusal olarak ne kadar yakınsın?

5. Aşık olduğunda ne hissedersin?

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6. Birinin sana "Seni seviyorum" demesi sende ne uyandırır?

7. İnsanlara güvenme konusunda nasılsın?

8. En son ne zaman safça mutlu oldun?

9. Hayat sana ne zaman ağır gelmeye başladı?

10. Hangi söz seni en çok etkiler?

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Duyguların Hâlâ Yaşıyor

Senin içinde hâlâ canlı, kıpır kıpır duygular var. Belki zaman zaman kırılmış, belki yorgun düşmüşsün ama kalbinin çarpıntısı, hâlâ hayatın içinden geçip giden anları hissedebiliyor. Duyguların senin en güçlü yanlarından biri. Ne yaşarsan yaşa, hâlâ sevmeye, bağlanmaya ve acı da olsa hissetmeye devam ediyorsun. İç dünyan yoğun ve karmaşık ama bu, seni yıpratmaktan çok, daha insani yapıyor. Gözyaşlarını gizlemiyor, kırıldığında içinden geçenleri dillendirebiliyorsun. Duygularının farkında olmak, seni her zaman bir adım öteye taşıyor. Bazen bu yoğunluk seni yorabilir ama seni sen yapan da bu. Duyguların yaşıyor çünkü sen hâlâ yaşamaya değer şeyler olduğunu düşünüyorsun. Ve bu, seni çok güçlü kılıyor.

Duyguların Uyuşmuş, Ama Tam Ölmemiş

Senin içinde hâlâ hissedebilen bir kalp var ama bir sisin arkasında. Duygularını bastırmayı öğrenmişsin, belki de mecbur kalmışsın. Geçmişte yaşadıkların, zamanla seni daha temkinli, daha kontrollü biri hâline getirmiş. Hissediyorsun ama bunu göstermemeyi seçiyorsun. Bu tavır, seni koruyor gibi görünebilir ama uzun vadede seni yalnızlaştırabilir. Çünkü ne kadar bastırırsan, o kadar içeriye atarsın ve bir gün taşabilir. Zırhlarının ardında aslında çok yumuşak bir kalp taşıyorsun. Duygularını kaybetmedin, sadece uzun süredir onları dinlemiyorsun. Kendine bir mola ver, duygularının da nefes almasına izin ver. Çünkü hâlâ içinden sevinebilen, kırılabilen ve umutlanabilen biri var.

Duygularını Gömdün Ama Mezarı Ziyaret Ediyorsun

Senin duyguların, bir dönem seni çok yıpratmış. Öyle anlar yaşamışsın ki artık hissetmek istememişsin. Belki birini kaybettin, belki sevdiğin biri seni paramparça etti… O andan sonra hissetmekten korkar olmuşsun. Duygularını gömdün ama tamamen unutamadın, zaman zaman onları anımsıyorsun. Bu, senin hâlâ insan kalabilmen için bir işaret. Zihnin “hissetme” dese de, kalbin bazen hâlâ hafifçe sızlıyor. Bu da aslında duygularının ölmediğini, sadece derin bir uykuda olduğunu gösteriyor. Kendine izin verirsen, duyguların tekrar canlanabilir. Ama bunun için önce o mezarın başından ayrılman gerek. Geçmişle vedalaşmadan, gelecek seni bulamaz. Kalbin hâlâ orada, sadece biraz küsmüş...

Duyguların Uzun Zaman Önce Ölmüş

Senin duyguların artık geçmiş bir hatıradan ibaret. Yaşadıkların, gördüklerin, hissettiklerin seni öyle bir noktaya getirmiş ki, artık hissedememek senin yeni normalin olmuş. Ne sevinç ne de acı... Sanki hayatta sadece gözlemcisin. Duygularını kaybetmek, seni duvar gibi biri yapmış. Bunu bir savunma mekanizması olarak görüyorsun. Haklısın belki de. Çünkü çok kırılmışsın, çok güvenmişsin ve karşılığında yıkılmışsın. O kadar yanmışsın ki, artık dokunulmaz olmaya yemin etmiş gibisin. Ama unutma, hiçbir şey sonsuza kadar ölmez. Bir şarkı, bir anı, bir dokunuş… Duygularını yeniden canlandırabilir. Şimdilik soğuksun belki, ama hâlâ içinde bir yerlerde seni ısıtacak kıvılcım kalmış olabilir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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