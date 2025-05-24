10 Soruluk Felsefe Testinde Başarılı Olacak mısın?
Felsefe; düşüncenin, varoluşun, bilginin ve insanın doğasını anlamaya çalışırken bize zihinsel bir evren sunar. Bu testte hem temel felsefi bilgini hem de düşünsel kıvraklığını sınayacağız. Başlangıçta “kolaymış bu” diyeceksin ama sona doğru gerçek düşünsel dayanıklılığın test edilecek. Bakalım bu 10 soruluk zihin yürüyüşünden başarıyla çıkabilecek misin?
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1. "Cogito, ergo sum" sözünü kim söylemiştir?
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2. Sokrates'in öğrencisi kimdir?
3. “Altın Orta” ahlak anlayışı hangi filozofa aittir?
4. "İnsan her şeyin ölçüsüdür." sözü kime aittir?
5. "İdea" kuramını savunan filozof kimdir?
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6. "A posteriori" bilgi ne anlama gelir?
7. "Tanrı öldü." sözü kime aittir?
8. Hangi filozof bilgi teorisinde “tabula rasa” kavramını kullanmıştır?
9. “Hiçlik” kavramını temel alan varoluşçu filozof kimdir?
10. "Dil, düşüncenin evidir" diyen filozof kimdir?
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