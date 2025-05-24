10 Soruluk Felsefe Testinde Başarılı Olacak mısın?

Felsefe; düşüncenin, varoluşun, bilginin ve insanın doğasını anlamaya çalışırken bize zihinsel bir evren sunar. Bu testte hem temel felsefi bilgini hem de düşünsel kıvraklığını sınayacağız. Başlangıçta “kolaymış bu” diyeceksin ama sona doğru gerçek düşünsel dayanıklılığın test edilecek. Bakalım bu 10 soruluk zihin yürüyüşünden başarıyla çıkabilecek misin?