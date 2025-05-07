Eğer 12/15 Yaparsan Resmen Bir Genel Kültür Duayenisin!
Herkes biraz genel kültür bilgisine sahip olduğunu düşünür. Ama bazı sorular var ki seni gerçekten sınar. İşte bu test de tam olarak o! Tarihten bilime, edebiyattan sinemaya kadar farklı alanlardan seçilmiş sorularla seni şöyle bir yoklayacağız. Eğer 12/15 yaparsan, kabul edelim: Sen resmen bir genel kültür duayenisin!
Hazırsan başlayalım!
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1. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası hangi yılda kabul edilmiştir?
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2. ''Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu.'' ünlü sözü hangi oyunda geçer?
3. 2022 FIFA Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir?
4. Hayvan Çiftliği kitabında hangi karakter yoktur?
5. Aşağıdaki elementlerden hangisi periyodik tabloda bir halojendir?
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6. “The Godfather” (Baba) filminde Don Corleone karakterini kim canlandırmıştır?
7. İstanbul’un fethinden sonra Ayasofya ilk olarak hangi amaçla kullanılmıştır?
8. “Kürk Mantolu Madonna” romanının yazarı kimdir?
9. Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri “Son Akşam Yemeği” hangi teknikle yapılmıştır?
10. Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının tanrısı kimdir?
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11. Hristiyanlıkta “Yeni Ahit” olarak da bilinen kutsal metin hangi dilde yazılmıştır?
12. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan “Petra Antik Kenti” hangi ülkededir?
13. Aşağıdakilerden hangisi bir caz müzisyenidir?
14. Ünlü ressam Salvador Dalí hangi sanat akımıyla özdeşleşmiştir?
15. Fransız İhtilali hangi yılda başlamıştır?
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