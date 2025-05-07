Eğer 12/15 Yaparsan Resmen Bir Genel Kültür Duayenisin!

Herkes biraz genel kültür bilgisine sahip olduğunu düşünür. Ama bazı sorular var ki seni gerçekten sınar. İşte bu test de tam olarak o! Tarihten bilime, edebiyattan sinemaya kadar farklı alanlardan seçilmiş sorularla seni şöyle bir yoklayacağız. Eğer 12/15 yaparsan, kabul edelim: Sen resmen bir genel kültür duayenisin!

Hazırsan başlayalım!