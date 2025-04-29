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En İyi Kaleci, En İyi Forvet! Hepsi Bu Testte Yarışıyor!

En İyi Kaleci, En İyi Forvet! Hepsi Bu Testte Yarışıyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 16:01

Türkiye'deki en iyi futbolcular arasında seçim yapmak kolay değil ama birinin yapması gerekiyordu… Top sende! Kaleciden forvete, orta sahadan stoperlere kadar her mevkide en iyiyi sen belirle. Kimi taraftarın sevgilisi, kimi milli takımın vazgeçilmezi. Hadi bakalım, sahaya çıkıyoruz!

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1. En iyi kaleci sence kim?

2. En iyi defans?

3. En iyi forvet?

4. En iyi orta saha?

5. En iyi 10 numara?

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6. En iyi kaptan?

7. En iyi teknik direktör?

8. En iyi genç yetenek?

9. En iyi taraftar grubu?

10. Peki senin favori gol kralın hangisi?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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