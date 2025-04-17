Cilveli Biri misin?
Bazıları bir bakışıyla büyüler, bazıları fark edilmeden geçer gider. Cilve, sadece fiziksel çekicilik değil; bir enerji, bir kıvrak zeka, bir beden dili meselesidir. Kimisi doğal doğar, kimisi zamanla öğrenir. Peki sen bu konuda ne kadar yeteneklisin? Gözlerinle konuşur musun, yoksa kelimelere bile ihtiyaç duymayanlardan mısın?
Hazırsan başlayalım!
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1. Göz göze geldiğin birine nasıl tepki verirsin?
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2. Flört ederken hangi yöntemi kullanırsın?
3. İnsanlar sana “çekici” der mi?
4. Sosyal medyada paylaştığın hikâyelerde tarzın nasıl?
5. Hoşlandığın biri sana yazınca ne yaparsın?
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6. “Tatlı tatlı söylenmek” sana göre nedir?
7. Arkadaş grubunda nasıl biri olarak tanımlanırsın?
8. Karşındaki sana iltifat ettiğinde…
9. Biriyle flört ederken beden dilin nasıldır?
10. “Cilve” senin için ne ifade ediyor?
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