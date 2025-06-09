İş Görüşmesini Başarıyla Tamamlayabilecek misin?

Testte verdiğin cevaplara baktığımızda görüşme esnasında kendini gerektiği gibi ifade edemediğini, hazırlık eksikliği yaşadığını görüyoruz. İyi niyetli ve çalışkan biri olabilirsin, ama bir görüşme sadece iyi niyetle geçmiyor. Karşındaki insanlara kendini net ve güçlü bir şekilde anlatman gerekiyor. Bazı sorular karşısında panikleyebiliyor ya da “ne olacaksa olsun” gibi bir tavır sergileyebiliyorsun. Bu seni özgüvensiz göstermez, ama belirsiz bırakır. Görüşmeyi yapan kişi senden netlik ve kararlılık bekliyor. O yüzden önce ne istediğini iyi belirlemen gerek. Eğer bu konuda biraz daha çalışır, kendini tanımaya ve anlatmaya vakit ayırırsan sen de diğer adaylar kadar iddialı olabilirsin. Unutma, bu sadece bir deneme. Gerçek fırsatlar seni bekliyor!