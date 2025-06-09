İş Görüşmesini Başarıyla Tamamlayabilecek misin?
Yeni bir iş kapıda ve sen de çağrıldığın o görüşmeye hazırlanıyorsun. Peki, gerçekten hazırsın? Stresle baş edebiliyor musun? Doğru izlenimi bırakabiliyor musun? İş görüşmeleri, sadece CV değil aynı zamanda duruş, tavır ve iletişim becerisiyle kazanılır. Bu testte seni birebir bir görüşme ortamına sokuyoruz.
Hazırsan başla!
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1. İş görüşmesine nasıl hazırlanırsın?
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2. Görüşmeye gireceğin şirket hakkında ne kadar bilgi toplarsın?
3. Görüşmede en çok ne seni gerer?
4. CV’ndeki eksikleri nasıl açıklarsın?
5. Görüşme başladığında tavrın nasıl olur?
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6. “Neden bu pozisyona başvurdun?” sorusuna cevabın:
7. En güçlü yönün nedir?
8. Peki ya en zayıf yönün?
9. Görüşmenin sonunda “Sormak istediğin bir şey var mı?” denirse:
10. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?
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Tebrikler! O İş Senin!
İkinci Aşamaya Geçtin, Ama Rekabet Sert!
Kararsız ve Hazırlıksız Görünüyorsun
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