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İş Görüşmesini Başarıyla Tamamlayabilecek misin?

İş Görüşmesini Başarıyla Tamamlayabilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 17:03

Yeni bir iş kapıda ve sen de çağrıldığın o görüşmeye hazırlanıyorsun. Peki, gerçekten hazırsın? Stresle baş edebiliyor musun? Doğru izlenimi bırakabiliyor musun? İş görüşmeleri, sadece CV değil aynı zamanda duruş, tavır ve iletişim becerisiyle kazanılır. Bu testte seni birebir bir görüşme ortamına sokuyoruz. 

Hazırsan başla!

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1. İş görüşmesine nasıl hazırlanırsın?

2. Görüşmeye gireceğin şirket hakkında ne kadar bilgi toplarsın?

3. Görüşmede en çok ne seni gerer?

4. CV’ndeki eksikleri nasıl açıklarsın?

5. Görüşme başladığında tavrın nasıl olur?

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6. “Neden bu pozisyona başvurdun?” sorusuna cevabın:

7. En güçlü yönün nedir?

8. Peki ya en zayıf yönün?

9. Görüşmenin sonunda “Sormak istediğin bir şey var mı?” denirse:

10. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?

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Tebrikler! O İş Senin!

Sen gerçekten de bir iş görüşmesinden alnının akıyla çıkabilecek, güçlü iletişimi, hazırlığı ve profesyonel duruşuyla karşı tarafı etkileyebilecek birisin. Sorulara verdiğin cevaplar, yalnızca bir pozisyona değil, kuruma uyum sağlama kabiliyetini de gösteriyor. Bu da seni rakiplerinden ayıran en önemli detay. Sakinliğini koruman, güçlü yönlerini öne çıkarırken zayıflıklarını da sahiplenmen, dürüstlüğünle birleşince karşı tarafa güven veriyor. Görüşme ortamında baskı altında kalsan da kontrolü kaybetmemen önemli bir artı. Gelişime açık ve samimi biri olman ise pozisyon ne olursa olsun her ekibin aradığı bir özellik. Eğer hâlâ görüşme yapmadıysan, korkmana hiç gerek yok. Sadece olduğun gibi kal ve bu tavrı sürdür. İhtiyacın olan tek şey senin zaten elinde: kendin olmak!

İkinci Aşamaya Geçtin, Ama Rekabet Sert!

Senin görüşme performansın güçlü, ama küçük dokunuşlarla çok daha etkili olabilirsin. Özgüvenin yerinde, konuşma tarzın sade ve anlaşılır. Ancak bazen kararsızlıkların ya da fazla genel cevapların seni sıradanlaştırabiliyor. Etkileyici bir adaysın, ama biraz daha derinlik katman gerekiyor. Hazırlıklı olman, bazı konularda işine yarasa da, seni ezberci gösterebilir. İşverenler içtenliği sever, bu yüzden kalıpların dışına çıktığında seni daha iyi tanıyabilirler. Düşüncelerini açıkça dile getirdiğinde karşındaki kişiler üzerinde çok daha fazla etki bırakıyorsun. Küçük bir öneri: Kendine ve deneyimlerine daha çok güven. Doğallığınla birleştiğinde, potansiyelin seni bir sonraki işte başarıya taşıyacak.

Kararsız ve Hazırlıksız Görünüyorsun

Testte verdiğin cevaplara baktığımızda görüşme esnasında kendini gerektiği gibi ifade edemediğini, hazırlık eksikliği yaşadığını görüyoruz. İyi niyetli ve çalışkan biri olabilirsin, ama bir görüşme sadece iyi niyetle geçmiyor. Karşındaki insanlara kendini net ve güçlü bir şekilde anlatman gerekiyor. Bazı sorular karşısında panikleyebiliyor ya da “ne olacaksa olsun” gibi bir tavır sergileyebiliyorsun. Bu seni özgüvensiz göstermez, ama belirsiz bırakır. Görüşmeyi yapan kişi senden netlik ve kararlılık bekliyor. O yüzden önce ne istediğini iyi belirlemen gerek. Eğer bu konuda biraz daha çalışır, kendini tanımaya ve anlatmaya vakit ayırırsan sen de diğer adaylar kadar iddialı olabilirsin. Unutma, bu sadece bir deneme. Gerçek fırsatlar seni bekliyor!

Bu Görüşme Pek İyi Geçmedi…

Maalesef test sonuçlarına göre görüşmede etkileyici bir izlenim bırakmakta zorlanıyorsun. Bu, kötü biri olduğun anlamına gelmiyor ama hazırlıksızlık, ilgisizlik ya da iletişim problemleri yüzünden potansiyelin ortaya çıkmıyor. Belki de şu an kafan başka yerde, bu yüzden odaklanamıyorsun. İş görüşmeleri, kendini doğru anlatmanın ve karşı tarafı etkileyebilmenin bir sanatı. Bunun için biraz daha planlı olmak, özgüven geliştirmek ve stres yönetimi üzerine düşünmek sana çok yardımcı olabilir. Kendini yargılamadan, ama gerçekçi şekilde değerlendirmelisin. Görüşmelerin çoğu ikinci şans verir. Bu testten sonra bile kendine yatırım yaparak, bir sonraki fırsatta bu sonucu çok rahat tersine çevirebilirsin. Unutma: Kaybetmek değil, öğrenmemek en büyük eksikliktir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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