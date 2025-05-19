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Başına Gelenler Tesadüf mü? Kimin Ahını Aldığını Söylüyoruz!

Başına Gelenler Tesadüf mü? Kimin Ahını Aldığını Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 17:01

Hayatta her şey yolunda gibi giderken bir anda aksilikler mi baş gösterdi? Sürekli aynı döngünün içinde sıkışıp kalmış gibi mi hissediyorsun? Belki de birinin ahını aldın... Bu test, farkında bile olmadan kalbini kırdığın kişiyi ve o kişinin hayatındaki izini anlamana yardımcı olacak.

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1. Son zamanlarda başına en çok gelen şey nedir?

2. Sana biri darılsa, bunu fark eder misin?

3. Bir tartışma sonrası en sık yaptığın şey nedir?

4. Seni en çok hangi cümle sinirlendirir?

5. Sana göre en affedilmez davranış nedir?

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6. Kırıldığını belli eder misin?

7. Hayatındaki en belirgin huyun ne?

8. Aşağıdakilerden hangisi seni daha çok tanımlar?

9. “Hakkımı helal etmiyorum” sözünü duysan ne hissedersin?

10. Sana yapılan kötülükleri unutabilir misin?

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Eski Bir Sevgilinin Ahı

Sen farkında olmadan, hayatına bir zamanlar büyük anlam katmış birinin kalbini kırmışsın. Belki zamansız bir vedayla, belki de yarım kalan cümlelerle… Geri dönüp baktığında, o kişiye yeterince açıklama yapmamış ya da duygularını hafife almış olabilirsin. İçten içe seni hala düşünen biri olabilir ve içindeki yarım kalmışlıkla seni anmadan edemiyordur. Bu kişi sana hâlâ bir şekilde bağlı. Adını anmasa bile, yaşadığınız her şey onun hafızasında yer etmiş. Sen hayatına devam ederken o, belki de bu veda yüzünden kapanış yapamamış olabilir. Kırık kalbin ahı sana, fark etmeden geri dönmüş gibi görünüyor. Bu bir şans olabilir. Geçmişle yüzleşip vicdanını rahatlatmak ve gerçek bir helalleşme yaşamak için geç kalmış sayılmazsın. Duygular zamanla silinir ama insan kalbinin hesabı bazen yıllar sonra bile kapatılır. Belki bir mesaj, belki de bir içten özür her şeyi değiştirebilir.

Yakın Bir Arkadaşın Ahı

Senin aldığın ah, çok uzun süredir yanında olan, belki de hayatını birlikte şekillendirdiğin bir arkadaşına ait. Güvendiğin ve senden beklemediği bir davranışla yüzleşmiş biri… Belki küçük bir ihmal, belki de zor bir zamanda yanında olmayışın onu çok derinden etkilemiş olabilir. Senin gözünde önemsiz ya da “herkesin başına gelir” denebilecek bir olay, onun için bir dönüm noktası olmuş olabilir. Dostluk, özellikle derin bağlar içeriyorsa, incinmeler daha da büyük izler bırakır. Sessizce senden uzaklaşmış ve içinden bir daha geri dönmemeye yemin etmiş olabilir. O kişiyi düşündüğünde hâlâ içinde bir huzursuzluk varsa, bu bağ kopmadı demektir. Geçmişe dönmek mümkün olmasa da, gönül almak hâlâ bir seçenek. Bazen bir içten konuşma, yılların yükünü bir anda hafifletebilir. Unutma, gerçek dostlar kolay kolay silinmez ama suskun kalırlarsa, işte o zaman alınan ahlar konuşur.

Ailenin Sessiz Ahı

Senin aldığın ah, en yakın halkandan; ailenden biri tarafından söylenmese de içten içe hissedilen, bastırılmış bir hayal kırıklığından doğmuş olabilir. Belki beklentilerine karşılık veremediğin, belki de ona yeterince zaman ayırmadığın biri… Sevgiyle harmanlanmış bu içsel sitem, sen fark etmeden iç dünyanı etkilemeye başlamış. Aile fertleri bazen en az konuşan ama en çok hisseden insanlar olur. Sözlerle değil, suskunlukla anlatırlar kırgınlıklarını. O yüzden bu ah biraz yavaş, biraz sessiz ve biraz da derinden çalışır. Bu kişi, sana olan sevgisini saklamadan sürdürürken içten içe “neden ben ikinci plandayım?” diye düşünmeye başlamış olabilir. Küçük bir ziyaret, içten bir sarılma ya da aniden gelen bir telefon bile bu sitemi silebilir. Geri dönüşler bazen gözyaşıyla, bazen tebessümle olur ama her zaman iyileştiricidir. Aileden alınan ah, karşılıksız sevgiyi bile yorar; fark ettiysen şimdi tam zamanı.

Fark Etmeden Kırdığın Bir Tanıdık

Hayatındaki bazı insanlar sana derin izler bırakmamış olabilir ama sen, onların hayatında iz olmuş olabilirsin. Aldığın ah, belki de farkında bile olmadan kalbini kırdığın bir komşudan, iş arkadaşından ya da eski bir sınıf arkadaşından geliyor. Senin için sıradan geçen bir gün, onun için ağır bir hatıra olmuş olabilir. Bazen dalgınlıkla edilen bir söz, göz göze gelmemek ya da selam vermemek bile insanı düşündürür. Bu kişi seni yıllardır sessizce takip ediyor olabilir. “Keşke bir şey deseydi” diyebileceğin biri, belki de çoktan seninle içinden hesaplaşmıştır. Hayat, küçücük temasların kocaman sonuçlar doğurduğu bir döngü. Eğer zihninde böyle biri beliriyorsa, ona ulaşmak için geç değil. Bazen affetmek kadar özür dilemek de büyüklüktür. Ve sen, bu döngüyü sevgiyle kırabilecek güce sahipsin.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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