Başına Gelenler Tesadüf mü? Kimin Ahını Aldığını Söylüyoruz!

Hayatındaki bazı insanlar sana derin izler bırakmamış olabilir ama sen, onların hayatında iz olmuş olabilirsin. Aldığın ah, belki de farkında bile olmadan kalbini kırdığın bir komşudan, iş arkadaşından ya da eski bir sınıf arkadaşından geliyor. Senin için sıradan geçen bir gün, onun için ağır bir hatıra olmuş olabilir. Bazen dalgınlıkla edilen bir söz, göz göze gelmemek ya da selam vermemek bile insanı düşündürür. Bu kişi seni yıllardır sessizce takip ediyor olabilir. “Keşke bir şey deseydi” diyebileceğin biri, belki de çoktan seninle içinden hesaplaşmıştır. Hayat, küçücük temasların kocaman sonuçlar doğurduğu bir döngü. Eğer zihninde böyle biri beliriyorsa, ona ulaşmak için geç değil. Bazen affetmek kadar özür dilemek de büyüklüktür. Ve sen, bu döngüyü sevgiyle kırabilecek güce sahipsin.