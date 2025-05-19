Başına Gelenler Tesadüf mü? Kimin Ahını Aldığını Söylüyoruz!
Hayatta her şey yolunda gibi giderken bir anda aksilikler mi baş gösterdi? Sürekli aynı döngünün içinde sıkışıp kalmış gibi mi hissediyorsun? Belki de birinin ahını aldın... Bu test, farkında bile olmadan kalbini kırdığın kişiyi ve o kişinin hayatındaki izini anlamana yardımcı olacak.
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1. Son zamanlarda başına en çok gelen şey nedir?
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2. Sana biri darılsa, bunu fark eder misin?
3. Bir tartışma sonrası en sık yaptığın şey nedir?
4. Seni en çok hangi cümle sinirlendirir?
5. Sana göre en affedilmez davranış nedir?
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6. Kırıldığını belli eder misin?
7. Hayatındaki en belirgin huyun ne?
8. Aşağıdakilerden hangisi seni daha çok tanımlar?
9. “Hakkımı helal etmiyorum” sözünü duysan ne hissedersin?
10. Sana yapılan kötülükleri unutabilir misin?
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Eski Bir Sevgilinin Ahı
Yakın Bir Arkadaşın Ahı
Ailenin Sessiz Ahı
Fark Etmeden Kırdığın Bir Tanıdık
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