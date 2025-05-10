Burcuna Göre İnsanları Kendine Çektiğin ve Uzaklaştırdığın Yönün Ne?
Her burcun kendine özgü bir parıltısı, insanları etkileyen büyülü bir yanı var. Ama aynı zamanda hepimizin biraz gölgede kalan, belki de farkında bile olmadığımız bir yönü de... Bu testte burcunu seçerek, seni en çekici kılan özelliğini ve insanları senden uzaklaştırabilecek yönünü öğrenebilirsin. Hazırsan, gökyüzü sırlarını açıklıyor!
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Burcunu seç:
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Cazibeli Cesaret, İtici Sabırsızlık
Çekici Sadakat, İtici İnatçılık
Cazibeli Zekâ, İtici Kararsızlık
Çekici Duygusallık, İtici Kırılganlık
Cazibeli Özgüven, İtici Ego
Çekici Detaycılık, İtici Eleştirellik
Çekici Zarafet, İtici Kararsızlık
Cazibeli Derinlik, İtici Kıskançlık
Çekici Özgürlük Ruhu, İtici Umursamazlık
Cazibeli Güven, İtici Soğukluk
Çekici Özgünlük, İtici Uzaklık
Çekici Empati, İtici Dağınıklık
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