Senin hayat hikâyen Christopher Nolan gibi bir yönetmenin ellerinde hayat bulurdu! Çünkü senin dünyanda her şey bir sır, her adım bir bulmaca gibi. Duyguların bile mantıkla, derin hesaplarla örülü; kolay kolay kimse seni tam olarak çözemez. Senin filminde zaman bükülür, gerçeklik kayar, izleyenler sonuna kadar merakta kalır. Basit bir yaşam hikâyesi değil seninkisi; katman katman açılan, her sahnesi bir başka gizem barındıran bir başyapıt. Mantığınla hislerin arasındaki ince çizgide yürüyorsun ve bu yolculuk seni benzersiz kılıyor. Bu yüzden, hayatın filme çekilse, izleyen herkes final sahnesinde bir süre ekrana bakakalırdı. Çünkü sen, yaşamı sadece yaşamak için değil, anlamak, çözmek ve yeniden inşa etmek için yaşıyorsun. Nolan gibi bir yönetmen, işte tam da senin gibi bir zihin için var!