Hayatın Film Olsaydı Yönetmen Kim Olurdu?
Herkesin hayatı aslında bir film gibi; bazen komedi, bazen dram, bazen de bir aksiyon sahnesi... Peki bu hayat hikâyesi beyaz perdeye aktarılsa, hangi usta yönetmen senin hikâyeni anlatmaya layık olurdu? Bu testi çöz, ruhunun derinliklerine dokunan, tarzına ve yaşadıklarına en uygun yönetmeni öğren!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seç!
3. Hayatını bir kelimeyle özetlesen, bu ne olurdu?
4. Zor zamanlarında en çok neye sığınırsın?
5. Bir film izlerken seni en çok etkileyen şey nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. En sık hissettiğin duygu hangisi?
7. Bir başarı kazandığında ne yaparsın?
8. Sana en çok ilham veren mevsim?
9. Seni bir cümlede anlatacak söz hangisi?
10. Hangi şehirde yaşamayı hayal ediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sofia Coppola
Christopher Nolan
Quentin Tarantino
Nuri Bilge Ceylan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın