Senin Karşı Cinse Çekici Gelen Yönün Ne?
Bazı insanlar sadece bir bakışıyla etkiler, bazılarıysa konuşmaya başladığı anda büyüler… Peki ya senin karşı cinsi en çok etkileyen yönün ne? Duruşun mu, enerjin mi, zekân mı, yoksa duygusal derinliğin mi? Bu testte sorulara verdiğin cevaplara göre karşı cinsin sende en çok neye kapıldığını öğreneceksin! Belki farkında bile olmadığın o özelliğin, seni tahmin ettiğinden çok daha çekici kılıyor olabilir…
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Kalabalık bir ortama girdiğinde genelde ne yaparsın?
3. Karşı cins seninle ilk tanıştığında genelde ne yorum yapar?
4. Aşkta en önem verdiğin şey ne?
5. En sık duyduğun iltifat hangisi?
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6. En güçlü sosyal becerin ne?
7. Aşkı nasıl yaşarsın?
8. Gözlerin hakkında ne söylenir?
9. Flört ederken en çok neye güvenirsin?
10. Sence senin auran hangi renk?
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Güler yüzlü enerjinle büyülüyorsun!
Kendine güvenin çok etkili!
Fiziksel cazibeyle baştan çıkarıyorsun!
Duruşunla büyülüyorsun!
Güçlü karakterinle etkiliyorsun!
Karakterinle öne çıkıyorsun!
Gizeminle cezbediyorsun!
Sessizliğin!
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