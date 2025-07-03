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Bu Testi Çözmeden Yökdil'e Girme!

Bu Testi Çözmeden Yökdil'e Girme!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.07.2025 - 17:01

YÖKDİL’de karşına çıkan kelimeleri “biliniyor gibi” görüp geçmek, sınav anında tatsız sürprizlere yol açabilir. Bu testte kolaydan zora 13 önemli kelimeyi seçtik; her biri ­–sık sık paragraf, soru kökü ya da şıklarda– yoluna çıkabilecek cinsten.

 Hazırsan “Bu Kelimeleri Fullemeden YÖKDİL’e Girme!” diyoruz!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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