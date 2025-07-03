Bu Testi Çözmeden Yökdil'e Girme!

YÖKDİL’de karşına çıkan kelimeleri “biliniyor gibi” görüp geçmek, sınav anında tatsız sürprizlere yol açabilir. Bu testte kolaydan zora 13 önemli kelimeyi seçtik; her biri ­–sık sık paragraf, soru kökü ya da şıklarda– yoluna çıkabilecek cinsten.

Hazırsan “Bu Kelimeleri Fullemeden YÖKDİL’e Girme!” diyoruz!