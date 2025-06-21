Yeme Alışkanlıklarına Göre Vücut Tipini Söylüyoruz!
Yediğimiz her şey, bedenimize bir şekilde yansır. Kimimiz sabah kahvaltısını krallar gibi yapar, kimimiz gün içinde abur cubura abanır. Günlük beslenme alışkanlıkların aslında vücut tipin hakkında ipuçları verir! Bu testte, ne yediğini baz alarak senin vücut tipini tahmin ediyoruz.
Hazırsan, dürüstçe cevapla ve bedeninin şifresini birlikte çözelim!
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1. Güne nasıl bir kahvaltıyla başlarsın?
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2. En çok sevdiğin ana öğün hangisi?
3. Atıştırmalık denince aklına ne gelir?
4. Haftada kaç gün dışarıdan yemek söylersin?
5. Su tüketimin nasıl?
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6. Tatlıya karşı zaafın var mı?
7. En çok hangi öğünü fazla kaçırırsın?
8. Ekmekle aranda nasıl bir ilişki var?
9. Spora bakış açın nasıl?
10. İçecek olarak en sık hangisini tüketirsin?
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Endomorf Vücut Tipi
Düzensiz/Dengesiz Vücut Gelişimi
Mezomorf Vücut Tipi
Ektomorf Vücut Tipi
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