Yeme Alışkanlıklarına Göre Vücut Tipini Söylüyoruz!

Senin beslenme alışkanlıkların oldukça dağınık bir yapıya sahip. Ne zaman ne yediğin belli olmuyor, bazen uzun süre aç kalıp bazen tıka basa yiyorsun. Bu durum vücudunun dengesini bozabilir ve seni ne ektomorf ne de endomorf gibi belirgin bir tipe sokar. Bunun yerine düzensiz bir gelişim, bölgesel kilo artışı ve kas kaybı gibi durumlarla karşılaşma ihtimalin yüksek. Bu, tamamen senin kontrolünde olan bir süreç. Daha düzenli ve bilinçli beslenme adımları attığında vücudunun nasıl şekil aldığını gözlemleyebilirsin. Günlük su tüketimini artırmak, belirli öğün saatleri oluşturmak ve abur cuburu azaltmak bile çok şey değiştirir. Vücudun dengesizliğe çok duyarlıdır; sen ne verirsen onu alır. Kendi metabolizma hızına ve enerji ihtiyacına uygun bir rutin kurduğunda her şey yerine oturacaktır. Kendini zorlamadan ama bilinçli bir şekilde ilerlemelisin!