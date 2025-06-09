Gelecek Kaygın Var mı?
Hepimiz zaman zaman geleceğe dair endişelere kapılırız. Kimimiz hayatının kontrolünü tamamen eline almış gibi görünse de içinde belirsizliklere karşı büyük bir korku taşır. Kimimiz de “akışına bırak” mottosunu benimsemiş gibi olsa da geceleri uykularını kaçıran düşünceleri vardır. Bu test, sana aslında ne kadar gelecekle ilgili kaygı taşıdığını, bu kaygının seni nasıl etkilediğini ve hayatına nasıl yansıdığını gösterecek. Hazırsan, iç dünyana doğru ufak bir yolculuk yapalım!
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1. Sabah uyandığında ilk aklına gelen şey nedir?
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2. Gelecekle ilgili konuşmalar seni nasıl hissettiriyor?
3. Para biriktirme konusunda nasılsın?
4. “Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?” sorusuna vereceğin ilk tepki ne olur?
5. Gece yatmadan önce aklından en çok ne geçer?
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6. İş veya okul hayatında planlı biri misin?
7. “Ne olacaksa olur” sözü sana ne ifade ediyor?
8. Bir karar alırken ne kadar düşünürsün?
9. Çevrendekiler seni nasıl tanımlar?
10. Son zamanlarda seni en çok ne kaygılandırdı?
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Kaygısız Bir Realistsin!
Ara Sıra Dalgaya Kapılıyorsun!
Kaygılarının Esirisinsin!
Karanlık Senaryoların İçinde Kayboluyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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