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Gelecek Kaygın Var mı?

Gelecek Kaygın Var mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 18:03

Hepimiz zaman zaman geleceğe dair endişelere kapılırız. Kimimiz hayatının kontrolünü tamamen eline almış gibi görünse de içinde belirsizliklere karşı büyük bir korku taşır. Kimimiz de “akışına bırak” mottosunu benimsemiş gibi olsa da geceleri uykularını kaçıran düşünceleri vardır. Bu test, sana aslında ne kadar gelecekle ilgili kaygı taşıdığını, bu kaygının seni nasıl etkilediğini ve hayatına nasıl yansıdığını gösterecek. Hazırsan, iç dünyana doğru ufak bir yolculuk yapalım!

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1. Sabah uyandığında ilk aklına gelen şey nedir?

2. Gelecekle ilgili konuşmalar seni nasıl hissettiriyor?

3. Para biriktirme konusunda nasılsın?

4. “Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?” sorusuna vereceğin ilk tepki ne olur?

5. Gece yatmadan önce aklından en çok ne geçer?

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6. İş veya okul hayatında planlı biri misin?

7. “Ne olacaksa olur” sözü sana ne ifade ediyor?

8. Bir karar alırken ne kadar düşünürsün?

9. Çevrendekiler seni nasıl tanımlar?

10. Son zamanlarda seni en çok ne kaygılandırdı?

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Kaygısız Bir Realistsin!

Sen, geleceğe dair umutla ve sağduyuyla bakan ender insanlardansın. Her şeyin kontrolünü elinde tutma arzun yok ama kontrol edebileceğin şeyler için çaba harcıyorsun. Gelecek senin için belirsizliklerle dolu olsa bile, bu seni paniğe sürüklemiyor. Aksine, bilinmezlikleri kabul ederek ilerliyorsun. Bu yaklaşımın hem esnek hem de dirençli olduğunu gösteriyor. Karşına ne çıkarsa çıksın, onu yönetmenin bir yolunu buluyorsun. Çevrendekilere de ilham veriyor, sakinliğinle onların kaygılarını yatıştırıyorsun. Ayakları yere basan, duygusal olarak dengeli biri olduğun çok belli. Tabii zaman zaman senin de kafanı kurcalayan şeyler olabilir ama sen bu hisleri bastırmak yerine anlamayı tercih ediyorsun. Belki de bu yüzden zihinsel dayanıklılığın oldukça yüksek. Yolun açık, umudun daim olsun!

Ara Sıra Dalgaya Kapılıyorsun!

Genel olarak kontrolü elinde tutmak istiyorsun ama bazen dalgaların seni alıp götürmesine izin veriyorsun. Geleceğe dair kaygıların var ama bunları her zaman dile getirmiyorsun. Duygularını bastırdığında daha güçlü olacağını düşünüyorsun ama içten içe seni yoran birikimler oluyor. Zaman zaman kararsızlıklar yaşayıp yönünü kaybedebiliyorsun. Belirsizlikler seni zorluyor ama yine de toparlanma gücün oldukça yüksek. Kendine yeterince şans verirsen, düşündüğünden daha güçlü olduğunu fark edeceksin. Kendini bu kadar sorgulamak yerine, planlı bir şekilde hareket etmeye çalışırsan zihnin biraz daha hafifleyecek. Gelecek senin düşmanın değil, sadece seni şekillendiren bir yol arkadaşı. Onunla kavga etmeden yaşamayı öğrenmen gerek.

Kaygılarının Esirisinsin!

Geleceğe dair ciddi bir kaygı taşıyorsun ve bu, hayatının pek çok alanını etkiliyor. Belirsizlikler seni fazlasıyla rahatsız ediyor ve bu yüzden çoğu zaman karar almakta zorlanıyorsun. Plan yapmak istiyorsun ama o planların altında eziliyorsun. Hata yapma korkun, seni harekete geçmekten alıkoyuyor. Çevrendekiler seni güçlü biri olarak görse de iç dünyanda çalkantılar hiç durmuyor. Kendini sürekli bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissediyorsun. Bu da seni mutsuz, huzursuz ve yetersiz hissettiriyor. Halbuki bu hislerin çoğu zihninin sana oynadığı oyunlardan ibaret. Kendine daha anlayışlı olmalı, zihinsel sağlığını korumak için destek almayı düşünmelisin. Gelecek, seni korkutmak için değil; seni büyütmek için var. O korkularınla yüzleştiğinde, özgürleşeceksin.

Karanlık Senaryoların İçinde Kayboluyorsun!

Gelecekle ilgili öyle derin korkuların var ki, bazen bugünü bile yaşayamaz hale geliyorsun. Sürekli kötü senaryolar kuruyor, en kötü ihtimali düşünmeden rahatlayamıyorsun. İçinde bulunduğun bu hal, yalnızca seni değil, çevrendekileri de yorabiliyor. Zihnin çoğu zaman seni esir almış gibi. Ne yaparsan yap yeterli hissetmiyor, hep bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsun. Hayatın güzelliklerini görebilmek için biraz olsun yavaşlaman ve kendine şefkatle yaklaşman gerek. Her şeyi kontrol edemezsin, bu senin sorumluluğun değil. Kaygılarınla baş edebilmek için bir uzmandan destek alman, zihinsel yükünü hafifletebilir. Unutma, yalnız değilsin. Gelecek geldiğinde değil, sen ona hazır olduğunda değişir. Sen de bu güce sahipsin, sadece biraz ışık arıyorsun.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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